Zakupy online w czasie pandemii - jak kupujemy odzież i obuwie?

W czasie pandemii Polacy przenieśli swoje zakupy do internetu. Jak się okazuje, także odzież i obuwie kupowaliśmy chętnie online. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że w ciągu ostatniego roku odzież w sieci kupowało 3/4 Polaków, a obuwie - ponad połowa.

Główne wnioski z badania dotyczące Polaków w wieku –18-65 lat korzystających z internetu:



Kupowanie odzieży

73% badanych kupowało w trakcie pandemii odzież online

Odsetek osób kupujących odzież online w najstarszej badanej grupie wiekowej (45-65 lat) był również wysoki i wynosił 66%

Najczęściej (84%) ubrania online kupowali mieszkańcy mniejszych miast (50-99 tys. mieszkańców) oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lata (82%)

Co trzeci badany (30%) obniżył w czasie pandemii swoje wydatki na odzież – najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkańców)

Kupowanie obuwia

56% badanych kupowało w trakcie pandemii obuwie online – odsetek ten był podobny we wszystkich badanych grupach wiekowych

Niemal co czwarty badany obniżył wydatki na obuwie w trakcie pandemii, nieco częściej były to kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym

Głównym czynnikiem wpływającym na wybór obuwia i odzieży jest wygoda

Marka produktu liczy się bardziej w przypadku obuwia (25%) niż w przypadku odzieży (16%)

Sklepy producentów są bardziej popularne w przypadku zakupu obuwia (53%) niż w przypadku zakupu odzieży (38%)

Jak Polacy kupują odzież i obuwie?

W ciągu ostatniego roku na branżę odzieżową i obuwniczą miało wpływ kilka czynników. Pierwszy z nich to upowszechnienie pracy zdalnej, które spowodowało mniejsze potrzeby zakupowe związane z garderobą. Drugi to regularne zamykanie galerii handlowych i tym samym ograniczony dostęp do sklepów stacjonarnych. Trzeci związany jest z dystansem społecznym – chęć jego utrzymania powstrzymała część społeczeństwa przed zakupami w dużych skupiskach osób, w tym w galeriach handlowych, nawet wtedy, kiedy było one otwarte. Ważnym czynnikiem jest również zwiększenie częstotliwości korzystania z internetu, również wśród grup wiekowych, które wcześniej korzystały z niego sporadycznie. – komentuje dr nauk społecznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek kupujących odzież online w najstarszej badanej grupie wiekowej. Mimo iż stosunkowo najrzadziej dokonują takich zakupów to jednak różnica między nimi a grupą najmłodszą wynosi zaledwie 16 punktów procentowych. W przypadku zakupu obuwia online różnica między najstarszą grupą wiekową a tą, która najczęściej kupuje obuwie online (25-34 lata) jest jeszcze mniejsza i wynosi 6 punktów procentowych. To tylko potwierdza, że pandemia zdecydowanie przyczyniła się do tego, że osoby, które do tej pory rzadziej korzystały z online’owych rozwiązań, przekonały się do nich. – komentuje Karolina Knyziak, Project Manager w ARC Rynek i Opinia.

W czasie pandemii z oczywistych względów ograniczone zostało funkcjonowanie sklepów tradycyjnych. Polacy więc ruszyli na zakupy online . Jak kupowaliśmy odzież i obuwie w Internecie?Respondenci badania ARC Rynek i Opinia najczęściej wskazywali Allegro, jako miejsce robienia zakupów odzieżowych w sieci (30% badanych). Drugim najczęściej wskazywanym miejscem (14%) było Zalando, a trzecim H&M (9%). W przypadku najmłodszych ankietowanych (18-24 lat) pierwszą wskazywaną marką było Zalando.Obuwie Polacy najchętniej kupowali w CCC (21%), Allegro (20%) i Eobuwie.pl (19%). Najmłodsza grupa wskazywała najczęściej eobuwie.pl (24%).Polacy są zgodni – odzież i obuwie muszą być wygodne – to najważniejsza cecha kupowanych produktów. Wiele osób przyznaje, że ma swoje ulubione miejsca, w których kupuje odzież. Dotyczy to przede wszystkim kobiet (47%) oraz osób z młodszych grup wiekowych: 18-24 lata – 49% oraz 25-34 lata – 46%. Jedna trzecia respondentów zawsze wyszukuje miejsc, w których dany produkt może kupić najtaniej. Przy wyborze obuwia dużo ważniejsza dla Polaków jest marka niż w przypadku odzieży (25% versus 16%), dotyczy to również jakości (28% versus 22%).