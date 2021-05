Ranking e-commerce: gdzie Polacy robią zakupy online?

Niespodziewany wybuch pandemii przyniósł wielu branżom w Polsce prawdziwą zapaść, ale nie brakuje również takich, które z kryzysu wyszły obronną ręką albo wręcz na nim skorzystały. Wśród tych ostatnich wymienić należy chociażby e-commerce. Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro nasze wydatki na zakupy online rosną najszybciej w Europie, a blisko co 10. z nas - jak wynika z raportu ExpertSender - w internecie wydaje ponad 1000 zł miesięcznie. Gdzie kupujemy najchętniej? Oto ranking najpopularniejszych miejsc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które marketplace’y cieszą się wśród Polaków największą popularnością?

Jakie zasięgi w ostatnich 12 miesiącach osiągało hasło „zakupy online” ?

Jak będzie ewoluować rola sklepów stacjonarnych?



Polak a zakupy online

Kliknij, aby powiekszyć fot. alexstr - Fotolia.com Gdzie i jak Polacy robią zakupy online? Wśród sklepów multibrandowych królują te z ubraniami oraz elektroniką. Wśród marek D2C najpopularniejsza jest Ikea.

Polskie wydatki w e-sklepach rosną najszybciej w Europe - w 2020 r. Polacy wydali tą drogą o 31 proc. więcej niż w roku poprzednim. - komentuje Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender - Po pandemii zapewne część konsumentów wróci do częstszego robienia zakupów stacjonarnie, choćby dla odmiany.

Najbardziej popularne sklepy online to marketplace’y

Wśród sklepów multibrandowych królują te z ubraniami oraz elektroniką

Wśród marek D2C najpopularniejsza jest Ikea



Zjawisko przenoszenia codziennych aktywności do Internetu będzie nieustannie postępować, a rola sklepów stacjonarnych przesunie się raczej w stronę showroomów, gdzie klienci będą oglądać produkty, ale kupią je potem online. - podsumowuje Krzysztof Jarecki - Dlatego właściciele sklepów powinni zawczasu pomyśleć o inwestycji w rozwój e-commerce i zadbać o jego reklamę na podstawie rzetelnej analizy informacji o swoich obecnych i potencjalnych klientach.



Jak już wspomniano we wstępie, czas pandemii okazał się dla polskiego e-commerce przełomowy. Według raportu “Zakupy online w Polsce 2020” opracowanego przez ExpertSender, polską firmę wspierającą marki w automatyzacji marketingu opartym na danych, zakupy przez Internet robi już 70 proc. Polaków. Połowa z nich wydaje na nie ponad 300 zł miesięcznie, a 8,2 proc. nawet ponad 1000 zł miesięcznie.Jak wynika z analizy Internetu za pomocą aplikacji SentiOne Listen, w ostatnich 12 miesiącach hasło „zakupy online” osiągnęło zasięgi na poziomie 517 mln wyświetleń, z czego 480 mln pochodziło z portali internetowych, blogów i forów, a 37 mln - z postów i dyskusji na portalach społecznościowych. Wśród tych ostatnich króluje Facebook z zasięgami na poziomie 28 mln wyświetleń, na drugim miejscu znajduje się Twitter - 9 mln. Niemal 60 proc. dyskutujących o zakupach online to mężczyźni. Często powtarzają się hasztagi „moda” i „shopping”.Z tego, co Polacy piszą w mediach społecznościowych , na blogach, forach i portalach, wynika, że najbardziej lubią zakupy online w sklepach typu marketplace, czyli na internetowych targowiskach, gdzie swoje produkty sprzedaje wielu dostawców.Na przestrzeni ostatniego roku polscy Internauci najczęściej pisali o Vinted, czyli second-handzie, w którym każdy może wystawić niechciane już ubrania i akcesoria - ponad 1,6 mln wzmianek. Na drugim miejscu znalazło się Allegro - ponad 1,2 mln wzmianek. Na trzecim miejscu, ale z dużo mniejszą popularnością, znalazł się Amazon - blisko 451 tys. wzmianek. Dalej plasują się OLX (384,5 tys. wzmianek) i AliExpress (304,5 tys. wzmianek).Co ciekawe, zupełnie inaczej to wygląda, jeśli spojrzymy na zasięg, czyli poziom dotarcia tych wzmianek - wtedy na pierwszym miejscu znajduje się Allegro, z zasięgiem niemal 2 179 mln odbiorców. Drugi jest Amazon (924 mln), następnie OLX (758 mln), AliExpress (623 mln) i dopiero na piątym miejscu Vinted (256 mln).Jeśli chodzi o platformy multibrandowe, czyli sprzedające produkty różnych firm, ich popularność nie różni się w zależności od tego, czy patrzymy na liczbę wzmianek, czy na ich zasięg. Na pierwszym miejscu znajduje się Zalando, ze 119 tys. wzmianek i 305 mln zasięgu, a na drugim Domodi z niemal 108 mln wzmianek i 85 mln zasięgu. Dalej w kolejności jest Eobuwie (53,6 tys. wzmianek i 67 mln zasięgu), Allani (45,3 tys. wzmianek i 46 mln zasięgu) oraz Answear (18,7 tys. wzmianek i 28 mln zasięgu).Wśród sklepów multibrandowych działających nie tylko online, ale i stacjonarnie, dominują te oferujące elektronikę i AGD. Zarówno pod względem liczby wzmianek, jak i zasięgu największą popularnością cieszy się RTV EURO AGD (584 tys. wzmianek i 678 mln zasięgu). Jeśli chodzi o liczbę wzmianek, to na drugim miejscu znajduje się x-kom (441,5 tys.), a na trzecim - Media Expert (354,4 tys.) Natomiast pod względem zasięgu to Media Expert zajmuje wyższą pozycję - 334 mln. X-kom ma zasięg na poziomie 311 mln. Na czwartym miejscu znajduje się Media Markt - 134,8 tys. wzmianek i 115 mln zasięgu.Wśród marek D2C (czyli direct-to-customer, sprzedających z pominięciem pośredników) najpopularniejsza wśród Internautów jest Ikea - 453,5 tys. wzmianek i 808 mln odbiorców zasięgu. Druga pod względem popularności jest Zara - 260 tys. wzmianek i 515 mln zasięgu. Trzecia w kolejności również jest marka modowa - H&M - 106,3 tys. wzmianek i zasięg na poziomie 222 mln. Dwa kolejne miejsca zajmują drogerie - Rossmann i SuperPharm. Rossmann jest częściej wymieniany przez Internautów (34,3 tys. wzmianek w stosunku do 30,8 tys.), natomiast wzmianki o SuperPharm mają większy zasięg (53 mln w stosunku do 33 mln).