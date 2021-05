E-commerce: na zakupy ubrań i kosmetyków wydajemy miliardy

Wprawdzie branża e-commerce miała się dobrze już przed pandemią, to jednak właśnie ta ostatnia doprowadziła do nagłego i ponadprzeciętnego zainteresowania zakupami przez internet. Bezprecedensowy wzrost wydatków w internecie potwierdza najnowszy raport PayU. Dowiadujemy się z niego m.in., że polscy konsumenci na kosmetyki i inne produkty związane z urodą wydają więcej niż Rosjanie i Czesi. Z kolei nasze wydatki na modowe zakupy online są o jedynie 300 mln dolarów niższe aniżeli w Rosji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest prognozowany wzrost wydatków online w kategorii moda i akcesoria?

Jak pandemia wpłynęła na korzystanie z treści cyfrowych?

Ile wydajemy na kosmetyki i inne produkty związane z dbałością o urodę ?



Uroda i kosmetyki

Prognozowany wzrost wydatków online w Polsce jest wyższy niż w Rosji i Czechach.

W Polsce wydatki na kosmetyki i inne produkty związane z dbałością o urodę sięgną 720 mln dolarów.

Moda i akcesoria

Wydatki w Polsce w 2021 roku mają wynieść blisko 6,5 mld dolarów.

Treści cyfrowe

Prognozowane wzrosty wydatków na treści cyfrowe w Polsce w latach 2019-2021 są jednakowe jak w Rosji.

Edukacja

Wydaje się, że nigdy wcześniej nie było lepszego czasu dla branży e-commerce. Wydatki konsumentów w internecie w analizowanych kategoriach zakupowych regularnie rosną, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wybuch pandemii COVID-19 przyspieszył naturalnie zachodzące zmiany na rynku e-commerce, jednak z naszej perspektywy dla stałego rozkwitu tej branży kluczowe są przede wszystkim wciąż rosnące umiejętności cyfrowe społeczeństwa, stymulowane m.in. poprzez szybki rozwój technologii mobilnych - podsumowuje Joanna Pieńkowska-Olczak, Prezes PayU S.A.

Rosnący dochód rozporządzalny Polaków, coraz lepszy dostęp do szerokopasmowego internetu, upowszechnienie technologii mobilnych oraz wzrastająca wiedza technologiczna to główne czynniki, które zaowocowały prawdziwym przełomem w branży e-commerce.Wydatki na zakupy online rosną niemal lawinowo, a nasz kraj - jak dowodzi opracowany przez PayU raport The Next Frontier - należy do najbardziej obiecujących rynków dla wschodzących liderów handlu elektronicznego, działających w sektorach takich jak: uroda i kosmetyki, treści cyfrowe, moda i akcesoria oraz edukacja.Polscy internauci wydają coraz więcej na produkty oferowane przez e-sklepy z branży beauty & cosmetics – oczekuje się, że do końca 2021 r. wydatki na kosmetyki i inne produkty związane z dbałością o urodę sięgną 720 mln dolarów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do wyników za rok 2019 oraz o 13% w porównaniu do 2020 r.Prognozowany wzrost wydatków online w Polsce w analizowanej kategorii zakupowej w latach 2019-2021 jest wyższy niż w Rosji (32%) i Czechach (23%), ustępując w regionie jedynie Rumunii (47%).Polski rynek odzieżowy należy do najatrakcyjniejszych i największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczne zmiany związane z transformacją cyfrową całej branży, jak i samych konsumentów sprawiają, że wydatki na modę i akcesoria w kanale online nieustannie rosną – szacuje się, że w 2020 roku przekroczyły one 5,7 mld dolarów (zaledwie o 300 mln dolarów mniej niż w Rosji).Prognozowany wzrost wydatków online w kategorii moda i akcesoria w latach 2019-2021 plasuje Polskę w środku zestawienia dla regionu i wynosi 41%. Jest to większy wzrost niż w Rosji (34%) czy w Czechach (17%), jednak mniejszy niż na Węgrzech (57%) i w Rumunii (75%). Rumunia zdecydowanie wyróżnia się pod względem tempa wzrostu w tym segmencie i najprawdopodobniej w tym roku wydatki konsumentów na ubrania, obuwie i akcesoria kupowane online przekroczą po raz pierwszy w historii 1 mld dolarów.Liczne ograniczenia i zatrzymanie Polaków w domach wpłynęło nie tylko na zwyczaje konsumenckie w korzystaniu z treści cyfrowych, ale także na wyraźny wzrost wydatków w tej kategorii zakupowej. Szacuje się, że do końca 2021 r. konsumenci w Polsce wydadzą na nie 615 mln dolarów, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu do wyników za rok 2019 oraz o 14% w porównaniu do 2020 r.Prognozowane wzrosty wydatków na treści cyfrowe w Polsce w latach 2019-2021 są jednakowe jak w Rosji (39%), pomimo znacznych różnic w wielkości rynków konsumenckich obu krajów. 63 miliony kupujących przez internet w Rosji, w porównaniu do 20 milionów w Polsce, może wydać na treści cyfrowe 1,41 mld dolarów do końca bieżącego roku – wynika z analiz. Największych wzrostów w regionie oczekuje się natomiast w Rumunii (54%).Raport PayU potwierdza, że konsumenci na całym świecie, w tym także w Polsce, aktywnie wykorzystują okres pandemii i izolacji społecznej, aby pracować nad rozwojem osobistym i podnosić kwalifikacje zawodowe, które będą szczególnie cenne w post-covidowym krajobrazie rynku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy konsumenci częściej i chętniej inwestowali w kursy i szkolenia samodoskonalące oraz zdobywanie nowych umiejętności – wydatki na produkty i usługi oferowane przez sektor edukacji wzrosły w 2020 roku o 39% w porównaniu do roku 2019.