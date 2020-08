Jakie sklepy internetowe dominują na polskim rynku?

W ciągu zaledwie pół roku w sieci pojawiło się ponad 2 tysiące nowych sklepów internetowych bazujących na rozwiązaniach dostarczanych im przez platformę Shoper. Eksperci postanowili przyjrzeć się, w których kategoriach asortymentowych widoczne były największe wzrosty. Okazuje się, że zmiany nie były duże, ale bez wątpienia znaczące.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich sklepów internetowych jest w Polsce najwięcej?

Czy pandemia cokolwiek zmieniła układ rynku e-commerce?

Jakie tendencje dają o sobie znać?



Zmiany niewielkie, ale znaczące



- Te 1 czy 2 punkty procentowe to nominalnie kilkaset nowych sklepów tylko w tych dwóch kategoriach! - podkreśla Oliwia Tomalik, Marketing Manager w Shoper - Ewidentnie mamy do czynienia z efektem pandemicznym. Internetowi sprzedawcy wyczuli zapotrzebowanie klientów i byli w stanie szybko uruchomić sklepy z podstawowym, potrzebnym na co dzień asortymentem. Konsumenci z kolei, zmienili swoje nawyki, ograniczając zakupy w stacjonarnych sklepach. Przypuszczamy, że na stałe - dodaje.



- Nominalna liczba takich sklepów nieznacznie wzrosła, ale ich udział w ecommerce'owym torcie zmalał do 6 proc. Trudno się dziwić, że przedsiębiorcy preferowali kategorie o większym potencjale i nie byli chętni obstawiać branży mocno związanej z turystyką, która w czasie pandemii przeżywa poważne trudności - zauważa Oliwia Tomalik.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Shoper, na przestrzeni ostatniego półrocza, od 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 rzesza aktywnych sklepów internetowych korzystających z dostarczanych im przez platformę rozwiązań SaaS powiększyła się o ponad 2 tys. podmiotów.W poszczególnych kategoriach asortymentu nie odnotowano większych zmian, ale pojawiło się też parę, wartych uwagi wyjątków.I tak, przyrost nowych sklepów internetowych, nie spowodował zmian na pozycjach liderów - najwięcej e-biznesów ciągle funkcjonuje w dwóch kategoriach: Dom i ogród oraz Ubrania. Ich udział w liczbie sklepów na platformie Shoper to odpowiednio około 23 i 17 proc.Na uwagę zasługuje co innego: skok udziału o 2 punkty procentowe dla sklepów z kategorii Delikatesy i o jeden punkt procentowy sklepów w kategorii Zdrowie i Uroda.Delikatesy zasługują na uwagę nie tylko ze względu na rosnący udział tego typu sklepów w porównaniu z innymi kategoriami, ale też ze względu na ponadprzeciętne wzrosty sprzedaży i liczby transakcji. Pierwsze półrocze 2020 roku było dla tych sklepów aż o 259 proc. lepsze pod względem przychodu niż analogiczny okres w 2019 roku. Przychody sklepów z kategorii Zdrowie i uroda dla tych samych okresów też były ponad dwukrotnie lepsze niż w 2019 roku.Choć sklepy z asortymentem spożywczym (kategoria Delikatesy) stanowią obecnie 5,3 proc. biznesów działających na platformie Shoper, to wśród zakładanych w pierwszym półroczu 2020 r. ich udział sięgnął 19 proc., co daje tej kategorii trzecie miejsce zaraz po drogeriach online wyraźny wzrost na (21 proc.) i niezmiennie najpopularniejszej także w 2020 r. Kategorii Dom i ogród (22 proc.).Najmniejszą popularnością wśród osób, które zakładały sklepy internetowe w ciągu ostatnich 6 miesięcy, cieszyła się kategoria sport i podróże.Media i ich czytelnicy kochają historie o nowatorskich wynalazkach, które podbiły rynek dzięki obejściu tradycyjnych kanałów dystrybucji przez internet, co stwarza mylne wrażenie, że e-handel napędza sprzedaż gadżetów i wyszukanych produktów niedostępnych w zwykłych sklepach. Tymczasem tak naprawdę zdecydowana większość sklepów internetowych sprzedaje akcesoria codziennego użytku, a rok 2020 z powodu pandemii jeszcze bardziej wzmocnił tę tendencję.