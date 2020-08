Rynek pracy: pracownicy 50+ lojalni, ale niechętni zmianom

Pracownicy 50+ to grupa zawodowa, która często musi borykać się z uprzedzeniami i stereotypami. Tymczasem starzenie się społeczeństwa, niż demograficzny, a teraz również konsekwencje pandemii to czynniki, które powinny skłonić nie tylko do dyskusji na temat pracy po 50-tce, ale również do większej otwartości na zatrudnianie osób z tej grupy wiekowej. Tym bardziej, że ich potencjał jest spory, a dbałość o nich jest postrzegana jako cecha dobrego pracodawcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak postrzegani są pracownicy 50+?

Jakie wyzwania stawia przed nimi pandemia?

Która grupa wiekowa jest w największym stopniu przekonana o wpływie technologii na kariery i awanse?



Pracownicy 50+ potrzebują wsparcia

Pracownicy 50+: lojalność i opór przed zmianami

wysoki poziom wykonywanej pracy (58%),

gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami (57%),

lojalność wobec obecnych pracodawców (54%).

Stabilizacja i dobra atmosfera to priorytet

Znajdując się w momencie tak zwanej późnej dorosłości oraz wkraczania w fazę starości, respondenci z grupy tzw. baby boomers zdają się już być „w blokach startowych” sprintu do emerytury. To właśnie oni najczęściej pragną zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, a także unikają zmian pracy nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. Na tym etapie życia respondenci starają się minimalizować stres zawodowy przez dbałość o dobrą atmosferę i relacje - komentuje dr Paula Pustułka, socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Baby boomers najczęściej uznają, że technologie będą mieć kluczowy wpływ na kariery i awanse pracowników.

Świadomi zmian, ale lojalni

Różnorodne wyzwania 50+ w obliczu pandemii

Wyzwania biznesowe związane z pandemią dodatkowo podkreśliły znaczenie dla pracodawców doświadczonych ekspertów, gotowych do szybkiego wsparcia firmy w kluczowych projektach – m.in. w branży IT, sprzedaży czy finansach. W wielu z tych branż to młodsi pracownicy, mający mniejszą wiedzę, mogą mieć w niektórych rekrutacjach większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Z kolei w przypadku stanowisk o mniej specjalistycznym charakterze, w których doświadczenie odgrywa mniejszą rolę osoby 50+ mogą mieć spore trudności w rekrutacji -- podsumowuje Aleksandra Skwarska.

Jak czytamy w komunikacie z badania, jeszcze przed pandemią koronawirusa 6 na 10 badanych przekonywało, że pracodawcy powinni wykazywać się zdecydowanie większą dbałością o pracowników po 50-tce. To wyraźnie potwierdza, że większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna bywa sytuacja tych uczestników rynku pracy, którzy nieuchronnie zbliżają się do wieku emerytalnego. Trzeba też mieć świadomość, że wybuch pandemii mógł tę sytuację dodatkowo pogorszyć.W odpowiedzi na pytanie o największe zalety pracowników 50+ respondenci badania Pracuj.pl najczęściej wskazywali na:Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt.Cechy te, w obliczu coraz większej mobilności zawodowej osób młodych, urastają w ostatnich latach do ważnego atutu, niedostatecznie jednak docenianego przez pracodawców. Według badań Pracuj.pl pokolenie baby boomers (56+) jako jedyne przedkładało dobrą atmosferę w firmie (ważne dla 72%) nad wysokie wynagrodzenie (65%). Baby boomersi zdecydowanie częściej od generacji Z (18-24 lat) uważali stabilność zatrudnienia za jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego (56%). Pod tym względem niejako wyprzedzali rynkowy trend poszukiwania w pracy silnych fundamentów i bezpieczeństwa, który w związku z turbulencjami na rynku pracy można było zaobserwować wśród ogółu pracowników po wybuchu pandemii koronawirusa.Współczesny rynek pracy coraz szybciej się zmienia. Zazwyczaj twierdzimy, że to młodzi pracownicy są bardziej świadomi tej ewolucji. Badania Pracuj.pl tylko częściowo potwierdzają tę tezę. Dlaczego? To właśnie baby boomers najczęściej uznają, że technologie będą mieć kluczowy wpływ na kariery i awanse pracowników w najbliższej przyszłości – uważa tak 56% badanych z tej grupy. To także oni najczęściej spodziewają się, że rozwój technologii doprowadzi do sytuacji, w której w przyszłości w wielu dziedzinach zastąpi ona pracę człowieka. Sądzi tak aż 69% baby boomers badanych przez Pracuj.pl.Według danych GUS w I kwartale 2020 roku aktywnych zawodowo było 60% Polaków w wieku 50-64 lat. Stopa bezrobocia w tej grupie w pierwszych trzech miesiącach roku wynosiła zaledwie 2,5%, co stanowiło jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Jak pandemia rozwijająca się w II i III kwartale roku może wpłynąć na te liczby? Jak zauważa Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj, z deklaracji rekruterów badanych przez Pracuj.pl po wybuchu pandemii wynika, że obecna pozycja osób 50+ na rynku pracy jest często zależna od specjalizacji.