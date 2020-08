Wakacje 2020: płatności kartą pokazują, gdzie i jak odpoczywają Polacy

Wprawdzie wakacje 2020 są zupełnie inne niż dotychczasowe, to jednak okazuje się, że Polacy nie zrezygnowali z urlopów. Świadczyć o tym może najnowsza analiza dokonywanych przez klientów Santander Bank Polska płatności kartą*, która wskazuje na wyraźny wzrost wydatków w punktach gastronomicznych usytuowanych w popularnych miejscowościach turystycznych. Względem minionego roku wydatki kartowe skurczyły się właściwie tylko w trzech kategoriach (biura podróży, kina i fitness).

Mapa płatności kartą

W wakacje 2020 wydajemy więcej

W kategorii podróże (obejmującej w szczególności płatności kartą w najpopularniejszych biurach podróży, także tych internetowych), obecnie możemy mówić o liczbie nieco ponad 1,6 tysiąca transakcji tygodniowo, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku było to ponad 3 tysiące. W porównaniu z zeszłym rokiem wolumen transakcji naszych klientów w biurach podroży spadł o ponad 57%. Zdaje się to potwierdzać zapowiedzi, że większość Polaków wybiera w tym roku wakacje w Polsce – mówi Przemysław Chojecki, data scientist z Santander Bank Polska.

– Poziom wydatków kartowych w wielu kategoriach wskazuje, że zaciskanie pasa, charakterystyczne dla okresu początku pandemii, skończyło się wraz z wakacjami, a dziś w ten sposób wydajemy znacznie więcej niż przed rokiem. Tygodniowy wolumen transakcji (naszymi kartami) w sklepach detalicznych, marketach i dyskontach jest o 50% wyższy niż przed rokiem i przebija granicę 300 mln zł. Od połowy maja br. rośnie wolumen transakcji w gastronomii, średnie z 2019 r. zostały przekroczone z początkiem czerwca, a obecnie wolumen transakcji jest już o 30% wyższy niż w najlepszych tygodniach minionego roku. Na przestrzeni roku podwoił się średniotygodniowy wolumen transakcji w sklepach z wyposażeniem wnętrz oraz sprzętem RTV/AGD, przekraczając 100 mln zł. Wygląda na to, że w wakacje chętnie przeprowadzamy małe remonty i liftingi wnętrz – mówi Przemysław Chojecki, data scientist z Santander Bank Polska.



BLIK bije kolejne rekord, gotówka w odwrocie

Analiza przeprowadzona przez Santander Bank Polska wskazuje, że w okresie od 19 do 25 lipca 2020 roku (względem końca czerwca) odnotowano wzmożoną ilość płatności kartą w restauracjach i barach zlokalizowanych w popularnych miejscowościach turystycznych. Popularnością cieszyły się m.in. Bieszczady, Tatry, Beskid Żywiecki i Sądecki, Karkonosze, Białowieża, ale także miejscowości nadmorskie oraz Warmia i Mazury. Ilość płatności kartą przybrała na sile m.in. w powiecie giżyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, mrągowskim, piskim czy szczycieńskim.W ramach przeprowadzonej analizy Santander Bank Polska wziął również pod lupę wolumen płatności kartą klientów w pierwszym miesiącu wakacji w podziale na kategorie wydatków i porównali je z analogicznym okresem roku ubiegłego.W stosunku do roku 2019 o 57% spadły wydatki kartowe klientów Santander Bank Polska w biurach podróży, a o 6,3% wydatki na kina i fitness.Natomiast niemal we wszystkich pozostałych kategoriach wydatków kartami odnotowano wzrosty. W porównaniu z rokiem 2019 o ponad 51% wzrosły wydatki w drogeriach, o ponad 53% w sklepach detalicznych, dyskontach i marketach oraz o 70% w sklepach z artykułami wyposażenia wnętrz i sprzętem RTV.Od początku pandemii rośnie popularność BLIK-a. Średnia tygodniowa liczba transakcji, wykonywanych przez klientów Santander Bank Polska, BLIKIEM w internecie przekracza 500 tys., natomiast w sklepach 80-100 tys. transakcji tygodniowo.Po szczycie z początku pandemii, liczba transakcji wypłat z bankomatów, realizowanych przez klientów Santander Bank Polska, z 1,4 miliona tygodniowo spadła do ok. 1,1 miliona tygodniowo, nieco mniej niż średnie z tego okresu z roku 2019. Także średni tygodniowy wolumen wypłat z bankomatów utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku. Wypłaty z bankomatów za pomocą BLIKA również nie przekraczają obecnie średniej liczby transakcji i średnich wolumenów z 2019 roku.