Płatności cyfrowe w Polsce: BLIK i co jeszcze?

Polacy chętnie korzystają z nowoczesnych metod płatności. Z jakich najczęściej? Dominują płatności kartą, ale rośnie także popularność BLIK-a. Chętnie korzystamy z przelewów elektronicznych. Oto wnioski z raportu agencji badawczej Inquiry na temat zwyczajów i preferencji Polaków w zakresie wykorzystywania cyfrowych metod płatności.

Przeczytaj także: Płatności elektroniczne: jak wypadamy na tle innych 13 krajów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich cyfrowych metod płatności Polacy korzystają najchętniej?

Co decyduje o wyborze określonej metody płatności?

Która forma płatności jest najbardziej rozwojowa?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Najczęściej płacimy kartą Płatności kartą zdecydowanie zdominowały rynek: aż 74% badanych płaci w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu. BLIK wykorzystywany jest przynajmniej raz w tygodniu przez 44% Polaków.

Nasze badanie wyraźnie pokazuje ogromną popularność zarówno zarówno starszych, jak i bardziej nowoczesnych form płatności cyfrowych – najlepszym przykładem jest BLIK. Co zaskakuje, że to starsi konsumenci chętniej rezygnują z gotówki. Dobrą kondycję płatności cyfrowych w Polsce potwierdza również wysoki poziom zaufania, jakimi cieszy się większość z nich. Choć zdarzają się obawy, to doceniamy wygodę i szybkość nowoczesnych metod płacenia – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Przeczytaj także: Nowoczesne metody płatności domeną Polaków

Z raportu Inquiry wynika, że Polacy znają i chętnie korzystają z wielu różnych nowoczesnych metod płatności. Nadal najczęściej wykorzystujemy płatność kartą lub gotówką, ale popularne są też płatności BLIKiem czy za pomocą szybkich przelewów internetowych. Okazuje się, że BLIK to zdecydowanie najczęściej wymieniana spontanicznie przez Polaków cyfrowa forma płatności (59%). Na kolejnych miejscach znajdziemy PayPal (33%) oraz płatności kartą (18%). Rzadziej wymieniane są takie metody jak przelew na telefon, płatność telefonem czy na przykład płatności Google Pay. Warto jednak wziąć pod uwagę choć płatności gotówkowe tracą na znaczeniu, to wciąż chętnie z nich korzystamy.Wśród różnych dostępnych metod, to płatności kartą zdecydowanie zdominowały rynek: aż 74% badanych płaci w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu. BLIK wykorzystywany jest przynajmniej raz w tygodniu przez 44% Polaków, a przelewy internetowe z konta bankowego - przez 37% badanych. O ile płatność kartą jest popularną formą niezależnie od wieku, to w przypadku innych metod pojawiają wyraźne różnice – na przykład z BLIKa częściej korzystają osoby między 18 a 34 rokiem życia, zaś przelewy internetowe częściej stosowane są wśród osób od 45 do 54 lat. Inne metody płatności cyfrowych, takie jak szybkie przelewy (Payu, Przelewy24), czy płatności za pomocą aplikacji mobilnej są najchętniej wykorzystywane przez nieco młodsze osoby (25-44 lata).W przypadku BLIKa zapowiada się przy tym największy wzrost: co trzecia osoba (34%) deklaruje, że w przyszłości zamierza częściej korzystać z tej formy płatności. Przewidywania kształtują się stabilnie dla takich metod jak przelewy internetowe i szybkie płatności, dla których większość użytkowników nie zamierza zmieniać częstotliwości stosowania. Na koniec, co czwarty badany zamierza częściej korzystać z takich metod płatności jak płatności odroczone, mikropłatności SMS czy płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.Największe znaczenie dla wyboru określonej metody płatności mają wygoda i prostota - to czynnik istotny aż dla 42% badanych. Na kolejnych miejscach znajdujemy takie bezpieczeństwo transakcji czy jej szybkość. Wybór konkretnej formy wszystko zależy jednak często od sytuacji.Najpopularniejsza forma płatności, czyli płatność kartą, jest przez Polaków najczęściej stosowana podczas zakupów w sklepie stacjonarnym oraz przy okazji korzystania z usług gastronomicznych. BLIK jest metodą wykorzystywaną najchętniej podczas robienia zakupów online. Gotówka często nadal nam towarzyszy podczas podróży taksówką czy środkami komunikacji publicznej. Płatność gotówką to również popularna metoda podczas korzystania z usług takich jak fryzjer czy kosmetyczka, a także przy płaceniu za atrakcje turystyczne. Przelewów internetowych używamy natomiast najczęściej do opłacenia rachunków lub abonamentów za usługi.Co ważne, większość metod cyfrowych płatności jest wg badanych godna zaufania (wśród osób, które je znają). Największym poziomem zaufania cieszą się przelewy internetowe dokonywane z konta bankowego (84% wśród znających tę formę płatności), a następnie szybkie płatności typu Payu czy Przelewy24 (80%) praz płatności kartą (79%). Dużym zaufaniem cieszą się też płatności oferowane przez BLIK.Jedną z form, która w ostatnim czasie znacząco zyskuje na popularności są tak zwane płatności odroczone, czyli w skrócie „kup teraz, zapłać później”. Obecnie korzysta z nich 35% badanych Polaków. Co ciekawe, to metoda mało znana wśród najmłodszej grupy (między 18 a 24 rokiem życia). Dominują tu „droższe” kategorie zakupowe, które wymagają jednorazowego wydania większej kwoty, np. sprzęt RTV/AGD (29% korzystających z płatności odroczonych) oraz artykuły wyposażenia domu (21%).Zmienia się wyraźnie nasz stosunek do płacenia gotówką. Aż 68% Polaków deklaruje, że płaci obecnie gotówką rzadziej niż jeszcze 3 lata temu. Co ciekawe, to najstarsi Polacy szczególnie często rezygnują z tej formy płatności.