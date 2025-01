Jaką rolę odegrają metody płatności w dalszej transformacji handlu?

Nowoczesne technologie płatnicze sprawiają, że wygoda, szybkość oraz bezpieczeństwo podczas zakupów stają się standardem. W przyszłości będą one jeszcze bardziej spersonalizowane, a granice między online i offline zaczną się zacierać, tworząc zintegrowane, płynne doświadczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumentów. Jaką rolę w dalszej transformacji handlu odegrają metody płatności? Kierunki wskazują dane z badań udostępnionych przez Adyen: Retail Report 2024 oraz Digital Report 2024.

1. Bezgotówkowy świat – szybciej, prościej, bezpieczniej

2. Omnichannel – zacieranie granic pomiędzy kanałami sprzedaży

3. Zakupy w social mediach – dla bardziej intymnych doświadczeń

4. Płatności biometryczne – przyszłość w zasięgu ręki

5. Wyzwania przyszłości – bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów

6. Zakupy w nowej rzeczywistości – większa wygoda oraz kontrola

Jednym z najważniejszych trendów jest dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych . Rośnie liczba konsumentów, którzy korzystają z płatności mobilnych, zbliżeniowych, BNPL (Buy Now, Pay Later) oraz rośnie popularność rozwiązań, takich jak płatności jednym kliknięciem. Wyniki tegorocznego badania Adyen Retail Report dowodzą, że aż 30 proc. polskich konsumentów nigdy nie nosi przy sobie tradycyjnego portfela, ponieważ korzysta z tego cyfrowego. Z kolei już 73 proc. konsumentów, zgodnie z najnowszym badaniem Adyen Digital Report, potwierdza, że jeśli preferowana metoda płatności nie jest dostępna, to w ich odczuciu uniemożliwia to kontynuowanie zakupu. Integracja odpowiedniej technologii, która udostępnia lokalne metody płatności ułatwia bezproblemowe zakupy online klientom na całym świecie, bez konieczności wymiany walut czy korzystania z tradycyjnych systemów bankowych. Wspomniana integracja oznacza także nieograniczone możliwości firm związane z ekspansją zagraniczną.Konsumenci mogą dziś zaczynać zakupy online, sprawdzać dostępność produktów w sklepach stacjonarnych, a następnie odbierać je osobiście. Taka elastyczność jest przez nich bardzo ceniona. Jednak firmy, które oferują usługi omnichannel, mogą napotkać trudności, jeśli ich systemy sprzedażowe nie są odpowiednio zintegrowane – wówczas ryzykują utratą cennych danych między kanałami. Kolejnym etapem w rozwoju strategii sprzedaży staje się dla nich strategia Unified Commerce. Umożliwia ona pełną integrację różnych kanałów, takich jak sklepy stacjonarne, internetowe, aplikacje czy media społecznościowe, w ramach jednej platformy. Jak wskazuje Adyen Retail Report, przedsiębiorstwa, które wdrożyły tę strategię, przewidują w tym roku wzrost przychodów średnio o 92 proc., podczas gdy cały sektor detaliczny ma wzrosnąć o 75 proc. Strategia ta stanowi również przyszłość dla wielu polskich firm planujących ekspansję międzynarodową. Aż 2/3 z nich (67 proc.) twierdzi, że do skutecznego podboju rynków zagranicznych będzie potrzebować Unified Commerce, aby dzięki dostępowi do pełnych danych lepiej zrozumieć kim są ich nowi klienci.Social commerce to rosnący trend, który łączy handel elektroniczny z mediami społecznościowymi. Zgodnie wynikami badania Adyen Retail Report już 45 proc. polskich konsumentów zamawia ulubione produkty za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 80 proc. firm korzystających z tego kanału sprzedaży potwierdza, że pozwoliło im to poprawić lub znacznie poprawić przychody. Co więcej, badanie Adyen Digital Report dowodzi, że sprzedawcy w mediach społecznościowych, w tym korzystający z transmisji na żywo, mają wpływ na decyzje zakupowe aż 79 proc. konsumentów. Social commerce wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które rekomendują produkty na podstawie zainteresowań użytkowników oraz ich aktywności w sieci, tworząc bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Także skrócony dystans pomiędzy markami a użytkownikami oraz większe zaufanie do influencerów i sklepów online sprawiają, że konsumenci chętniej dokonują zakupów w mediach społecznościowych, czując się bardziej zaangażowani.Rozwój technologii biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy czy odcisków palców, umożliwia szybkie i bezpieczne autoryzowanie transakcji, eliminując potrzebę podawania numeru karty czy wprowadzania haseł. Dzięki tym rozwiązaniom, płatności stają się prostsze i bardziej dostępne. Zgodnie z danymi z Adyen Digital Report 2024, aż 46 proc. konsumentów korzysta już z biometrii (odcisku palca lub rozpoznawania twarzy) do autoryzacji transakcji online. Choć 43 proc. użytkowników wciąż nie korzysta z tej technologii, przewiduje się, że dzięki wygodzie i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, płatności biometryczne w nadchodzących latach będą zyskiwać na popularności. W praktyce oznacza to, że wszystkie punkty sprzedaży — od sklepów stacjonarnych po aplikacje mobilne czy platformy e-commerce — mogą być zintegrowane z technologiami biometrycznymi, eliminując jakiekolwiek fizyczne bariery płatnicze.Globalne przemiany wiążą się z rosnącą troską o ochronę danych osobowych oraz przeciwdziałanie oszustwom. Z badania Adyen Retail Report 2024 wynika, że 1 na 3 polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego (30 proc.) tylko w ciągu zeszłego roku padło ofiarą oszustwa, cyberataku lub wycieku danych. Ponad połowa (55 proc.) respondentów w badaniu Adyen Digital Report, na pytanie o najważniejsze działania, jakie firmy internetowe powinny podjąć, aby ulepszyć swoje usługi, na pierwszym miejscu wskazała poprawę bezpieczeństwa. Aby zyskać zaufanie konsumentów, firmy muszą inwestować w najnowsze technologie zabezpieczające transakcje – innowacje, takie jak biometryka, tokenizacja i zaawansowane systemy zabezpieczeń zwiększają bezpieczeństwo płatności, co z kolei buduje zaufanie do e-commerce. W przyszłości, dzięki skutecznemu ograniczeniu strat związanych z oszustwami i cyberatakami, firmy zyskają nie tylko szansę na bardziej stabilny rozwój, lecz również na budowanie trwałego zaufania wśród konsumentów. Tylko w zeszłym roku polski sektor stracił w wyniku oszustw 87 mld zł, a średnia kwota strat poniesionych przez konsumentów wyniosła 1,8 tys. zł na osobę.Przyszłość zakupów będzie oparta na technologii, która ułatwi proces zakupowy, zapewni większą wygodę, bezpieczeństwo i dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o płatności mobilne, biometryczne, czy zakupy w wirtualnym świecie (metaverse), to, co wydawało się futurystyczną wizją, powoli staje się codziennością. Konsumenci zyskają większą kontrolę nad swoimi finansami, a sprzedawcy będą mogli lepiej odpowiadać na oczekiwania swoich klientów, tworząc jeszcze bardziej zindywidualizowane, płynne i bezpieczne doświadczenia zakupowe.