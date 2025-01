Sytuacja materialna Polaków: dobrostan czy zaciskanie pasa?

Przed nami najnowsze badanie zrealizowane przez prof. Dominikę Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Tym razem respondentów poproszono o ocenę własnej sytuacji materialnej. Czy towarzyszy nam ekonomiczny dobrostan czy raczej zmuszeni jesteśmy do odmawiania sobie przyjemności i ciągłego zaciskania pasa? Oto, co udało się ustalić na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 1,1 tys. badanych.

Postrzeganie własnej sytuacji materialnej jest interesującym pomiarem „dobrostanu finansowego”, na który wpływa wiele czynników, nie tylko to jaka jest sytuacja finansowa danej osoby, ale też jak postrzega siebie w stosunku do otaczających ludzi i jaki ma stosunek do pieniędzy (np. osoby o wysokim poziomie materializmu mają często niski dobrostan finansowy). Wiele badań pokazuje, że właśnie postrzeganie własnej sytuacji finansowej, a niekoniecznie posiadana ilość pieniędzy i dóbr materialnych bardziej wpływa na decyzje finansowe. Np. osoby postrzegające swoją sytuację finansową jako dobrą częściej mają więcej oszczędności i częściej się ubezpieczają niż osoby, które postrzegają ją jako złą. Co ciekawe zależność ta z obiektywnymi dochodami jest dużo słabsza. – mówi prof. Dominika Maison.

Poczucie gorszej sytuacji materialnej od innych mają w większym stopniu osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem

Obok obiektywnej sytuacji materialnej (zarobki i posiadane dobra materialne) i subiektywnej (postrzeganie własnej sytuacji) możemy też mówić o relatywnej sytuacji materialnej, czyli jak osoba postrzega swoje finanse w stosunku do wyobrażenia na temat sytuacji innych osób w jej otoczeniu. I okazuje się, że wynik tych porównań społecznych jest bardziej negatywny niż postrzeganie własnej sytuacji materialnej. Jak pokazały przeprowadzone badania, pomimo iż więcej Polaków ocenia swoją sytuację pozytywnie niż negatywnie, to równocześnie więcej osób uważa, że ich sytuacja jest gorsza od sytuacji rodaków.



Co ciekawe to poczucie „finansowej niższości” wobec innych Polaków wzrosło w ciągu ostatnich 3 lat (z 17% Polaków oceniających w 2022 roku swoją sytuacje jako gorszą od innych, do 26% w 2025 roku). Inaczej mówiąc, coraz więcej osób ma poczucie, że innym Polakom jest lepiej niż im samym. – mówi prof. Dominika Maison

Komu się pogorszyło, a komu polepszyło?

Systematyczny wzrost cen produktów oraz kosztów energii towarzyszy nam od dłuższego czasu i jak widać trudności z tego wynikające są odczuwalne dla większości Polaków. Co trzeci Polak ma poczucie, że jego sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Nie jest to zaskoczeniem, bo każdy widzi, że za tę samą kwotę może kupić coraz mniej a rachunki za prąd nieustannie rosną. Niestety ta sytuacja nie sprzyja optymistycznemu patrzeniu w przyszłość. Aż 1/3 Polaków uważa, że ich sytuacja w ciągu najbliższych 12 miesięcy jeszcze bardziej się pogorszy. Najbardziej tego pogorszenia obawiają się najstarsi, prawdopodobnie nie tylko ze względu na rosnące koszty życia, ale również niepewność zatrudnienia oraz bliską dla wielu w tej grupie wiekowej perspektywę przejścia na emeryturę, która dla większości Polaków jest niestety równoznaczna z drastycznym spadkiem dochodów. – mówi prof. Dominika Maison.

Perspektywy na przyszłość – nastroje finansowe

Niewielu Polaków – zaledwie 19% – patrzy optymistycznie na swoją przyszłość finansową w niedalekiej przyszłości. Najwięcej optymistów finansowych jest wśród młodych Polaków – w grupie w wieku 18-24 lata aż 51% wierzy, że ich sytuacja się polepszy w najbliższym roku, a 31% w grupie 25-34 lata. Oczywiście pojawia się tu pytanie, na ile jest to optymizm, a na ile realizm. W grupie młodych Polaków w wieku poniżej 25 lat jest prawdopodobnie wiele osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, więc niedługo będą miały swoje własne pieniądze lub będą pięły się na kolejnych szczeblach kariery zawodowej. Z tej perspektywy wizja polepszenia sytuacji materialnej może być całkiem realna. Z drugiej jednak strony wiadomo, że nie wszystkim łatwo jest znaleźć pracę, pracę w zawodzie czy pracę dobrze płatną, że rynek pracownika ewoluuje w stronę rynku pracodawcy – z tej perspektywy może to być jednak optymizm, a nie realizm i na dodatek nie zawsze uzasadniony. – mówi prof. Dominika Maison.

