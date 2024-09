Odzież używana: rynek z niewyczerpanym potencjałem?

Mogłoby się wydawać, że era ogromnej popularności sklepów z odzieżą używaną jest już za nami. Nic bardziej błędnego moda rodem z second handu nie tylko nie traci nic na popularności, ale wręcz przeżywa swój renesans. Szczególnie jeśli chodzi o zakupy online.

Polacy entuzjastami mody?

Co kraj to obyczaj

Badanie konsumenckie wskazało, że dla 51% ankietowanych ich sytuacja finansowa pozostała taka sama jak w roku ubiegłym. Co ciekawe, jedna czwarta stwierdziła poprawę, podczas gdy prawie taki sam odsetek odnotował pogorszenie. Jeśli chodzi o miesięczny budżet, 44% respondentów zawsze się go trzyma, podczas gdy tylko 6% ma trudności z pokryciem zaplanowanych miesięcznych wydatków.Badanie wykazało również, że wiele osób podejmuje kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, jak choćby cięcie wydatków (58%), ograniczanie niepotrzebnych wydatków i luksusów (45%) oraz sprzedawanie niechcianych przedmiotów online (28%) w celu uzupełnienia budżetu. Ponadto, 32% respondentów decyduje się na zakup przedmiotów z drugiej ręki jako bardziej przystępną cenowo alternatywę dla nowych.Badania przeprowadzone dla Vinted wskazują, że moda ma istotne znaczenie dla Polaków i służy jako środek auto ekspresji dla ponad 40% z nich. Dla 10% respondentów odgrywa kluczową rolę w budowaniu większej pewności siebie i dobrego samopoczucia. Podczas gdy większość ankietowanych (63%) udaje się na zakupy modowe raz na sezon, ponad 33% robi je co miesiąc, a przedział wydatków na ten cel wynosi 20-50 EUR (42% respondentów).Co ciekawe, rzeczy z drugiej ręki odgrywają istotną rolę, przynosząc podwójną korzyść: tańszą alternatywę dla nowych przedmiotów (32%) i możliwość działania w sposób bardziej odpowiedzialny (14%).Luksusowe przedmioty z drugiej ręki również zyskują na popularności wśród Polaków. Zdecydowana większość osób (71%)** kieruje się aktualnymi trendami. Respondenci są skłonni kupować odzież używaną (75%) i buty (62%), jest również popyt na zegarki (40%) i biżuterię (39%). Głównym powodem wyboru luksusowych przedmiotów z drugiej ręki jest chęć zaoszczędzenia, przy czym 44% respondentów wskazało, że są gotowi wydać od 500 do 1000 EUR na używaną torebkę z górnej półki.Wyniki badania** pokazały również, że 64% osób z Polski kupuje luksusowe produkty z drugiej ręki online, a prawie połowa z nich używa Vinted jako swojej preferowanej platformy. Co więcej, autentyczność produktu okazała się kluczowym czynnikiem dla ponad 55% respondentów, kupujących luksusowe rzeczy z drugiego obiegu. Chcąc zaspokoić tę potrzebę, Vinted wprowadziła usługę weryfikacji przedmiotów, która w Polsce została uruchomiona na początku tego roku i umożliwia sprawdzenie wybranych używanych designerskich przedmiotów pod kątem autentyczności przez zespół ekspertów.Badanie przeprowadzone dla Vinted przeanalizowało również preferencje modowe i zwyczaje zakupowe mieszkańców Czech i Słowacji. Zasadnicza różnica polega na tym, że respondenci z sąsiednich krajów wydają się być mniej skupieni na zarządzaniu domowym budżetem. Podczas gdy 44% Polaków przestrzega swoich miesięcznych wydatków, to w Czechach i na Słowacji robi to jedynie 35% ankietowanych.Chcąc zaoszczędzić, zarówno Czesi, jak i Słowacy priorytetowo traktują poszukiwanie dobrych okazji (66% respondentów). Dodatkowo, starają się ograniczyć swoje wydatki, co jest ważne dla 56% respondentów na Słowacji i 62% w Czechach, a co czwarty Czech i Słowak decyduje się sprzedać niechciane przedmioty, chcąc poprawić kondycję swojego portfela.Badanie Vinted wykazało również, że Czesi i Słowacy mniej skupiają się na swoim wyglądzie od Polaków. Ponad 53% Czechów nie śledzi aktywnie najnowszych trendów, a jedynie jedna czwarta postrzega ją jako sposób auto ekspresji. To samo podejście jest znamienne dla Słowaków. Mimo to, większość respondentów z obu krajów nadal regularnie zaopatruje się w odzież, zwykle raz na sezon; 74% Czechów i 71% Słowaków. Ponadto, wśród tych, którzy robią zakupy co miesiąc, znaczna część (48% Czechów) wydaje mniej niż 20 EUR. W przypadku Słowaków 41% przeznacza na ten cel od 20 do 50 EUR, a 39% mniej niż 20 EUR.Porównując sektor odzieży używanej z rynkiem rzeczy nowych, nadal ma on ogromny potencjał wzrostu. Widać jego pozytywny rozwój, napędzany przez coraz większą liczbę osób na całym świecie, wybierających codziennie rzeczy z drugiego obiegu. Coraz więcej z nich jest zainteresowana zarówno kupnem, jak i sprzedażą, również rzeczami spoza sektora mody. Platforma Vinted właśnie wprowadziła nie tylko nową kategorię: elektronikę, ale także kilka nowych funkcjonalności. Vinted to dobre miejsce dla ludzi, którzy chcą zadbać o finanse — sprzedając rzeczy, których już nie potrzebują, za niewielką kwotę lub szukając bardziej ekonomicznych sposobów zakupu potrzebnych im rzeczy.