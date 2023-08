Tegoroczny Dzień Długu Ekologicznego przypada dziś, 2 sierpnia. Oznacza to, że Polska wykorzystała wszystkie zasoby naturalne Ziemi, które mogą odnowić się w ciągu roku. Od teraz będziemy więc żyć "na kredyt". Na szczęście Polacy mają coraz większą świadomość ekologiczną i tylko 3 proc. z nas nie podejmuje żadnych działań związanych z dbaniem o środowisko - wynika z badania przeprowadzonego przez panel Ariadna na zlecenie KRUK S.A.

Korzyści wynikające z ograniczenia nadmiernej konsumpcji mogą być dla każdego z nas wielokrotnie większe niż nam się wydaje. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony, życie w duchu zero waste może mieć wpływ na zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów naszej planety, ale z drugiej zwiększyć zasobność naszego portfela – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa z KRUK S.A.

Co robią Polacy, aby zadbać o środowisko?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Dziś Dzień Długu Ekologicznego

A gdzie miejsce na działania biznesu?

Z naszych obserwacji wynika, że nawet najmniejsze działania na rzecz ochrony środowiska mogą w skali globalnej przynieść spore efekty. Doskonale widać to na przykładzie firm, które decydują się na odpowiedzialne zarządzanie swoim wpływem na środowisko naturalne. W naszym przypadku jest to po pierwsze monitorowanie zużycia energii czy emisyjności, ale też podejmowanie konkretnych działań, jak na przykład digitalizacja obiegu dokumentów w firmie czy organizacja różnych akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, a nawet społeczeństwa – komentuje Agnieszka Salach z KRUK S.A.

Z badania wynika, że aż 87 proc. Polaków uważa, że w Polsce potrzebna jest edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Odmiennego zdania jest 8 proc. rodaków, przy czym warto dodać, że w tej grupie przeważają osoby zamieszkujące małe miejscowości, liczące do 20 tys. mieszkańców.Tak też uważa zdecydowana większość Polaków, bo 65 proc. twierdzi, że proekologiczny styl życia pozwala zaoszczędzić pieniądze. To o 10 proc. więcej niż rok temu. Przeciwnego zdania jest 18 proc. respondentów. Taki sam odsetek (18 proc.) odpowiedział, że trudno to stwierdzić.Okazuje się, że 3 proc. Polaków nie podejmuje żadnych działań związanych z dbaniem o środowisko. Zdecydowana większość jednak deklaruje zaangażowanie w aktywności, które mogą pomóc w zadbaniu o planetę.Podobnie, jak rok temu, wśród najczęściej wskazywanych działań znalazło się segregowanie śmieci, które zadeklarowało aż 85 proc. wszystkich badanych. Na drugim miejscu ankietowani wskazali oszczędzanie prądu (79 proc. ankietowanych), a na trzeciej - oszczędzanie wody (76 proc. ankietowanych).Co ciekawe, aż 57 proc. respondentów odpowiedziało, że stara się naprawiać zniszczone sprzęty, jeśli to tylko możliwe. Ponad połowa (55 proc.) Polaków dokładnie planuje zakupy spożywcze, aby nie marnować jedzenia. Co druga osoba, która wzięła udział w badaniu (51 proc.), kupuje ubrania tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebuje. Z kolei 30 proc. badanych przyznaje, że korzysta z tzw. second handów. Jazdę samochodem stara się ograniczyć 37 proc. ankietowanych.Co czwarta badana osoba (24 proc.) unika kupna produktów pakowanych w plastikowe opakowania, a co piąta (23 proc.) ogranicza lub w ogóle nie je mięsa.Zaangażowanie biznesu w zarządzanie wpływem na środowisko jest bardzo ważne, bo skala działania jest większa niż w przypadku pojedynczej osoby.Na 59 proc. osób pracujących, które wzięły udział we wspomnianym wyżej badaniu, aż 18 proc. odpowiedziało, że ich firmy nie prowadzą żadnych działań na rzecz ochrony środowiska. Z kolei co dziesiąta jest zaangażowana w edukację pracowników w zakresie dbania o środowisko naturalne.Do najczęstszych aktywności firm w ramach działań proekologicznych – jak odpowiedzieli respondenci – należą: segregacja śmieci (67 proc.), używanie energooszczędnego sprzętu (49 proc.), wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów (41 proc.).Nadmierny konsumpcjonizm, to pojęcie, które może dotyczyć zarówno powstania długu ekologicznego, ale też długu finansowego. Ponadto w przypadku długu ekologicznego i długu finansowego można zauważyć zależność związaną z przeszacowaniem swoich możliwości. W przypadku tego pierwszego związanych z nadmiernym wykorzystaniem naturalnych zasobów Ziemi, a drugiego - przeszacowaniem swoich możliwości finansowych.W przypadku zarówno spłaty długu ekologicznego, jak i finansowego należy jak najszybciej podjąć działania. Dzięki temu można skuteczniej poradzić sobie z taką sytuacją.