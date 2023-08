Wybory parlamentarne: czy ekologia i klimat są ważne dla młodych wyborców?

W tegorocznych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy swój głos oddadzą osoby w w wieku 18-21 lat. Młode pokolenie zdaje się być bardzo zorientowane na tematy związane z ekologią, klimatem, czy jakością powietrza. Czy faktycznie najmłodsi Polacy liczą na to, że przyszły skład Parlamentu zajmie się kwestiami środowiskowymi? Odpowiedzi na to pytanie udziela badanie Debiutanci ’23 zrealizowane z inicjatywy agencji Profeina.

Większość badanych chce, aby w programach partii znalazło się miejsce dla kwestii związanych ze środowiskiem i jakością powietrza

Statystycznie to właśnie my, dziewczyny, jesteśmy często niezdecydowane co do udziału w wyborach. Jednocześnie deklarujemy proekologiczne postawy. Martwi nas na przykład zeszłoroczna katastrofa w Odrze spowodowana spuszczaniem odpadów przez kopalnie do rzeki, pogłębiająca się susza w Polsce, wycinka Puszczy Karpackiej czy kolejne głupie inwestycje spółek skarbu państwa w gaz i ropę - komentuje wyniki raportu Wiktoria Jędroszkowiak z Inicjatywy Wschód. - Możemy namieszać w tych wyborach i możemy zrobić to wspólnie: głosując i patrząc politykom na ręce.

Transport publiczny, ochrona lasów i zielona energia w top 10 postulatów Partii Idealnej

Wymarzone sąsiedztwo zamiast ekologii

Odpowiedzi na pytanie o wymarzone sąsiedztwo pokazują, że młodzi chcą żyć w zrównoważonym ekosystemie. Zmiany należy jednak wprowadzać pod innymi sztandarami niż ogólne hasła. Młodzi oczekują od decydentów prostej i pozytywnej opowieści, co zrobić, by żyło im się lepiej. Nie chcą słyszeć o zagrożeniach i wyrzeczeniach związanych ze zmianami klimatu. Popierają jednak zrównoważone i czysto-powietrzne postulaty, jak rozwój transportu publicznego czy troskę o zieleń w przestrzeni publicznej. Te tematy nierozerwalnie łączą im się bowiem z jakością ich życia - mówi Zuzanna Szybisty z agencji PR Profeina, współautorka badania.

Czy(m) w Polsce da się oddychać?

Z naszego badania wyłania się dość prosty przepis na podniesienie komfortu życia młodych wyborców, z jednoczesnym zadbaniem o jakość powietrza. Inwestycja w tereny zielone, transport publiczny i infrastrukturę pieszo-rowerową - te trzy postulaty są zgodne zarówno z programem partii idealnej, opiniami o priorytetach dla podniesienia jakości powietrza, jak i z marzeniami młodych Polek i Polaków o bliskim sąsiedztwie - komentuje Zuzanna Szybisty, ekspertka ds. komunikacji.

Jesienią 2023 roku przy urnach pojawi się niemal 1,5 miliona nowych wyborców - przedstawicieli pokolenia katastrofy klimatycznej. Informacje o kolejnych rekordach temperatury, topniejących lodowcach i zanieczyszczonym powietrzu stanowią część ich rzeczywistości.Z pozoru ekologia , klimat i czyste powietrze nie należą do priorytetów młodych wyborców. Postawy młodych są jednak skrajnie różne: co trzeci badany jest znudzony ciągłym mówieniem o sprawach ekologii i jednocześnie nieco ponad co trzeci w najbliższej przyszłości chciałby zaangażować się w działalność proekologiczną - wynika z badania “Debiutanci ‘23” przygotowanego przez agencję Profeina i Lata Dwudzieste.Na ekologię - jako jedną z najważniejszych wartości - wskazuje zaledwie 7 proc. młodych Polek i Polaków. Mimo to, ponad połowa badanych uważa, że uwzględnienie kwestii związanych ze środowiskiem i klimatem w programach partii politycznych jest dla nich ważne, a w przypadku jakości powietrza odpowiada tak prawie 2/3 badanych.Co ciekawe, młode kobiety są wyraźnie bardziej progresywne i proekologiczne niż młodzi mężczyźni. Bardziej martwią się zanieczyszczeniem powietrza, zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności, a także częściej niż mężczyźni wskazują, że chcą mieć w okolicy zieleń i dobry transport publiczny. Ponieważ to one stanowią przeważającą część wśród niezdecydowanych wyborców, więc to właśnie one mogą zadecydować o finalnym wyniku wyborczym tej jesieni.Tegoroczni debiutanci wyborczy - czyli dzisiejsi 18-21-latkowie - nie obdarzają polityków zaufaniem. Mimo tego, ponad połowa z nich wskazuje właśnie na polityków, jako osoby, które powinny się zająć sprawami środowiska.Poproszeni o stworzenie programu hipotetycznej partii marzeń, na którą na pewno oddaliby głos w wyborach parlamentrnych, młode Polki i Polacy w pierwszej dziesiątce wskazali trzy postulaty związane ze środowiskiem naturalnym i jakością powietrza - rozwój taniej, szeroko dostępnej komunikacji publicznej, ograniczenie wycinki lasów oraz przyspieszenie Polski w przechodzeniu na zieloną energię. Na dwadzieścia najczęściej wskazywanych pozycji, ekologicznych i zielonych postulatów było już siedem.Debiutanci - zapytani o wymarzoną okolicę do zamieszkania - w pierwszej kolejności wskazują na dużo zieleni w pobliżu (54 proc.) oraz dobry transport publiczny (37 proc.), co okazuje się być ważniejsze niż sklepy (30 proc.), restauracje i kawiarnie (20 proc.), czy parkingi (19 proc.). Na “zielonych” elementach otoczenia zależy najbardziej kobietom, a także osobom zmartwionym stanem powietrza i środowiska, dla których ważne jest zawarcie tych kwestii w programach politycznych.Jakość powietrza wydaje się istotną kwestią dla młodych wyborców - uwzględnienie tej kwestii w programach partii politycznych jest ważne dla 63 proc. badanych. Z kolei 42 proc. jako priorytet środowiskowy dla Polski wskazuje ograniczanie zanieczyszczenia powietrza.