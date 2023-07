Wybory parlamentarne, czyli fucha dla debiutantów: kim z zawodu są posłowie?

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami, a kampania wyborcza trwa już w najlepsze od co najmniej kilkunastu miesięcy. Ożywiona dyskusja na temat przyszłego składu Sejmu i Senatu nie powinna być zatem żadnym zaskoczeniem. Z interesującej perspektywy przygląda się tematowi Grupa Progres, która sprawdziła, jakie profesje mają dotychczas najliczniejszą reprezentację w polskim parlamencie. Czy posłowie to grupa doświadczonych zawodników czy raczej żółtodzioby wywodzące się z najróżniejszych branż?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie profesje zawodowe są najliczniej reprezentowane w polskim parlamencie?

Jak duża reprezentacja kobiet zasiada w ławach poselskich?

Na jakie uposażenie i dietę mogą liczyć obecnie polscy posłowie?

W skrócie

Chętnych do startu w wyborach parlamentarnych nie brakuje – ostatnio o 1 miejsce w sejmie walczyło 11 osób.

Dla wielu wybranych posłów to zajęcie, w którym do tej pory nie mieli żadnego doświadczenia lub mieli niewielkie – 31 proc. zasiadających obecnie w sejmie nie robiło tego wcześniej, tyle samo (31 proc.) ma na swoim koncie jedną kadencję.

Wcześniej debiutantów również nie brakowało – w 2015-2018 stanowili oni aż 44 proc. wszystkich zasiadających w sejmowych ławach, a w kadencji 2011 – 2015 – 30 proc. nie miało żadnego doświadczenia w byciu posłem. Obecnie jedynie 6 proc. spędziło na Wiejskiej od 5 do nawet 8 kadencji.

Analizy sejmowych statystyk przeprowadzone przez Grupę Progres pokazują też, że do sejmu wybierane są starsze pokolenia – aż 171 obecnych posłów (37 proc.) jest w wieku 60+. Żaden poseł nie ma mniej niż 30 lat. To jeden z gorszych wyników w ciągu ostatnich 12 lat.

Nie brakuje też przedstawicieli różnych profesji – jest ich ponad 60.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kim z zawodu są posłowie? W rubryce zawód najczęściej pojawia się słowo parlamentarzysta – 81 posłów, ponad 44 wpisało: prawnik, nieco mniej – 40 osób to ekonomiści, nauczyciele lub wykładowcy akademiccy to grono przeszło 30 posłów.

Bycie posłem z HR-owego punktu widzenia może być atrakcyjne dla osób, które nie mają doświadczenia w tego typu zajęciach, jednak dla wielu nie jest to profesja na całe lata. Wystarczy przegrać wybory i nasza polityczna kariera bardzo szybko dobiegnie końca. Statystyki sejmowe nie zostawiają złudzeń – przez ostatnich 12 lat średnio 13 proc. zasiadających w sejmie miało doświadczenie 4 lub większej liczby kadencji. Było ich 3 razy mniej niż osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę w tej roli. To oznacza, że jeśli myślimy o długofalowym uprawianiu polityki, to sejm nie dla wszystkich może okazać się wieloletnim miejscem pracy – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

Jeśli chodzi o przekrój zawodowy, to lista jest naprawdę długa i dobrze, bo taka różnorodność daje szerszą perspektywę. Uważam jednak, że niektóre profesje powinny być reprezentowane w nieco większym zakresie. Z gospodarczego punktu widzenia dobrze byłoby, gdyby w sejmie było np. więcej przedsiębiorców, którzy na bieżąco pracowaliby nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój biznesu i rynku pracy w naszym kraju. Być może dla tych niezdecydowanych zachętą byłby nie tylko wpływ na ustawodawstwo w naszym kraju i możliwość dostosowania prawa do aktualnych potrzeb, ale też dodatkowy zarobek, o który w biznesie nie zawsze jest łatwo – mówi Magda Dąbrowska.

Chętnych do startu w wyborach parlamentarnych nie brakuje – ostatnio o 1 miejsce w sejmie walczyło 11 osób. Jak podaje PKW, w wyborach parlamentarnych – przeprowadzonych 13 października 2019 r. – Polacy głosowali na listy obejmujące 5 111 kandydatów zgłoszonych przez 18 komitetów wyborczych (o miejsca w senacie ubiegało się wtedy 278 osób zgłoszonych przez 61 komitetów wyborczych). Na liście kandydatów do sejmu VIII kadencji (2015 r.) znalazło się 7 858 osób, a w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 9 października 2011 (VII kadencja) było ich 7 035 – o jedno miejsce w sejmie walczyło 15 Polaków.Szczęśliwcy, którzy otrzymali najwięcej głosów, trafili na Wiejską. Dla wielu z nich to zajęcie, w którym do tej pory nie mieli żadnego doświadczenia lub mieli niewielkie – 31 proc. posłów zasiadających obecnie w sejmie nie robiło tego wcześniej, tyle samo (31 proc.) ma na swoim koncie jedną kadencję.Wcześniej debiutantów również nie brakowało – w 2015-2018 stanowili oni aż 44 proc. wszystkich zasiadających w sejmowych ławach, a w kadencji 2011 – 2015 – 30 proc. nie miało żadnego doświadczenia w byciu posłem. Obecnie, co piąty poseł pełni tę funkcję przez 8-12 lat (2-3 kadencje), 4 sejmowe kadencje ma na swoim koncie 12 proc. polityków, a jedynie 6 proc. spędziło na Wiejskiej od 5 do nawet 8 kadencji.Analizy sejmowych statystyk przeprowadzone przez Grupę Progres pokazują też, że do sejmu wybierane są starsze pokolenia – aż 171 obecnych posłów (37 proc.) jest w wieku 60+ . Wzrost tej grupy jest widoczny – w latach 2011-2015 w sejmie stanowiła ona jedynie 14 proc. (66 posłów), a między 2015 a 2019 – 21 proc. (97 posłów). Magda Dąbrowska zauważa, że parlament jest odwrotnością sytuacji na rynku pracy, gdzie osoby w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym myślą raczej o odpoczynku niż aktywności zawodowej. I dodaje, że niestety brakuje tu różnorodności pokoleniowej, mimo że rozpiętość wiekowa jest spora.Najmłodszy poseł ma 30 lat, a najstarsza posłanka 82 lata. Niestety ludzi młodych w sejmie brakuje szczególnie, bo obecnie tylko żaden poseł nie ma mniej niż 30 lat. To jeden z gorszych wyników w ciągu ostatnich 12 lat – w czasie VIII kadencji w sejmie było 17 posłów poniżej 30 r. ż. a między 2011 a 2015 (VII kadencja) – 10.Starsi mają liczniejszą reprezentację. Obecnie 57 zasiadających na Wiejskiej to ludzie między 30 a 39 r.ż. Pozostali mają od 40 do 49 lat (120 osób) i od 50 do 59 lat (112 posłów).Politycznej kariery we władzach ustawodawczych nie robi też zbyt wiele kobiet, w sejmie jest ich jedynie 131 (28 proc.), mężczyzn jest 329. Chociaż w statystykach widać lekki wzrost – w kadencji, która rozpoczęła się w 2011 r. w ławach poselskich zasiadło 110 pań.Nie brakuje też przedstawicieli różnych profesji – jest ich ponad 60, część z nich ma liczną reprezentację. W rubryce zawód najczęściej pojawia się słowo parlamentarzysta – 81 posłów, ponad 44 wpisało: prawnik, nieco mniej – 40 osób to ekonomiści, nauczyciele lub wykładowcy akademiccy to grono przeszło 30 posłów. Mamy też w sejmie niemal 30 politologów, ponad 30 urzędników różnych szczebli, niemal 20 przedsiębiorców, po kilkunastu lekarzy, historyków i dziennikarzy. Wśród posłów są także pojedyncze profesje tj. aktor, muzyk, reżyser, archeolog, chemik, farmaceuta, filozof, leśnik logik, notariusz, metalurg, producent filmowy, programista, reżyser, teolog, trener sportowy czy weterynarz.Po ostatniej podwyżce posłowie otrzymują uposażenie w wysokości 12.826,64 zł i dietę – 4.008,33 zł, czyli w sumie 16,8 tys. zł. Te liczby mogą być wyższe, bo należy doliczyć do nich również różnego rodzaju dodatki do uposażenia, a te pozwalają zwiększyć dochody posłów o ok. 19 proc.