Kto i co odpowiada za smog? Wielu winnych

Wprawdzie o smogu, głównie z racji dość łagodnych zim, mówiło się ostatnio nieco rzadziej, to jednak pozostaje on jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla naszego zdrowia i jakości powietrza, którym oddychamy. Z opracowanego przez Bank Ochrony Środowiska raportu wynika, że Polacy za jego występowanie winią przede wszystkim przemysł oraz rodaków, którzy ogrzewając dom, sięgają po niskiej jakości paliwa (po 83 % wskazań).

Przeczytaj także: Klienci oczekują od firm walki ze zmianą klimatu

Co to jest smog? To zjawisko atmosferyczne będące efektem wymieszania się powietrza z dymem i spalinami ( z ang. smoke - dym, fog - mgła). Smog powstaje w efekcie przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, w tym tlenków siarki i tlenku azotu, kancerogennych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych(WWA), a także substancji stałych, czyli pyłów zawieszonych (głównie PM 2,5 oraz PM 10). Te ostatnie uznawane są za najbardziej niebezpieczne, ponieważ ich cząsteczki są na tyle niewielkie, że z łatwością mogą przedostawać się zarówno do układu oddechowego, jak i do układu krążenia.

Smog – skąd się bierze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy smog występuje częściej niż kiedyś? Co drugi z badanych uważa większe nasilenie smogu za znacznie poważniejszy problem niż kiedyś. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Który z czynników w największym stopniu przyczynia się do powstawania smogu? Za smog Polacy winią przede wszystkim używanie nieekologicznych źródeł energii. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Znacząca większość Polaków przyczyn powstawania smogu upatruje w eksploatacji nieekologicznych źródeł energii, także cieplnej. Mimo że z mapy rodzimych miast i wsi systematycznie znikają tzw. „kopciuchy”, czyli niewydajne kotły zasilane paliwem stałym, nadal według szacunków Polskiego Alarmu Smogowego jest ich nad Wisłą około trzech milionów. Transformacja w tym zakresie jest koniecznością, bowiem to one są główną przyczyną niebezpiecznej dla zdrowia niskiej emisji. O priorytecie działań świadczy uruchamianie takich programów jak „Czyste Powietrze” – zauważa Sławomir Mazurek, główny ekolog BOŚ.



Dwie trzecie respondentów (67%) przebadanych na potrzeby raportu „Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko?” ocenia, że smog obecnie towarzyszy nam częściej niż w ubiegłych latach. W opinii prawie co czwartego ankietowanego (24%) zanieczyszczenie powietrza nie występuje dziś ani częściej, ani rzadziej.Warto również zauważyć, że według 80% badanych walka z zanieczyszczeniem powietrza i środowiska jest jednym z najważniejszych zadań dla Polski. Co ciekawe, większe przekonanie w tej kwestii mają osoby z wykształceniem podstawowym (86% z nich) niż ze średnim i wyższym – odpowiednio 77% i 76%.Jak podkreśla we wstępie do raportu BOŚ prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu, a także emisji zanieczyszczeń, istotnym elementem jest kwestia transformacji energetycznej. – Polityka energetyczna zmienia się na klimatyczno-energetyczną.Procesy wytwarzania, przesyłu, magazynowania oraz końcowego wykorzystania różnych form energii, a przede wszystkim energii elektrycznej, wymagają uwzględnienia celów klimatycznych przez uniknięcie emisji szkodliwych substancji, minimalizację tzw. śladu węglowego , ograniczenie zużycia zasobów wody i włączenia do systemu coraz liczniejszych źródeł energii odnawialnej. Proponowane technologie muszą połączyć dwa cele: ochrony środowiska jako celu nadrzędnego oraz zapewnienia dostępu do energii jako celu koniecznego dla rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa – wskazuje.Wśród przyczyn powstawania smogu, Polacy najczęściej wskazują na używanie niskiej jakości paliw do ogrzewania domów, a także działalność hut czy kopalni – po 83%. W podobny sposób ankietowani odnoszą się do kwestii eksploatacji nieekologicznych źródeł energii i ciepła. Czterech na pięciu Polaków (80%) jest zdania, że tego rodzaju postępowanie ma niekorzystny wpływ na jakość powietrza.