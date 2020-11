Zatrudnienie: firmy innowacyjne znacznie lepsze od reszty rynku

Firmy Nowoczesnej Gospodarki nie od dziś uchodzą za awangardę, jeżeli chodzi o poziom i wzrosty zatrudnienia. Czy w tych trudnych czasach również udaje im się utrzymać pozycję lidera? Odpowiedzi na to pytanie udziela analiza przeprowadzona przez ADP Polska w III kwartale br.

Przeczytaj także: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 3,7%, w produkcji o 6,2%

Nowoczesna Gospodarka to firmy, które nieustannie wprowadzają usprawnienia działalności, korzystając przy tym m.in. z to firmy, które nieustannie wprowadzają usprawnienia działalności, korzystając przy tym m.in. z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Wdrażanie innowacji nie perturbuje ich podstawowej działalności, ponieważ część zadań powierzają zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie tak przyjętej strategii stają się liderami w swoich branżach, wyznaczając standardy, które bywają wyznacznikiem sukcesu dla ich konkurentów. Dane i kierunki rozwoju Nowoczesnej Gospodarki traktować można jako prognozę koniunktury m.in. na rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Firmy innowacyjne zwiększyły zatrudnienie W III kw. tego roku firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, odnotowały wzrost zatrudnienia nowych pracowników wynoszący 4,11 proc.

Od początku roku dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i ogółem rynku wyraźnie się zwiększa. W trzecim kwartale osiągnął on rekordowe 6,01 p.p. To najlepszy dowód na to, że firmy korzystające z nowych technologii i outsourcingu procesów lepiej radzą sobie w czasie pandemii. Nie tylko zdecydowanie łatwiej dostosowują się one do konieczności pracy zdalnej, ale traktują ten trudny czas jako szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wypracowanie silniejszej pozycji rynkowej – powiedziała Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Usługi wyraźnie odżyły, produkcja lekko wyhamowuje

Trzeci kwartał to odwrócenie tendencji z poprzedniego okresu. Sektor usług, po odblokowaniu dzięki zniesieniu lockdownu, który umożliwił firmom powrót do normalnego funkcjonowania, wykazał wyższy wzrost niż w poprzednim kwartale. Z kolei firmy produkcyjne w obawie przed drugą falą pandemii, która również stanowiłaby ryzyko kolejnego lockdownu, zabezpieczyły dość duże zapasy towarów, w związku z czym sektor produkcyjny Nowoczesnej Gospodarki w całościowym ujęciu spowolnił – dodała Anna Barbachowska.



Jak wynika z najnowszego raportu ADP Polska, w badanym okresie dynamika zatrudnienia firm Nowoczesnej Gospodarki okazała się dodatnia (+4,11 proc. vs III kw. 2019 r.). Tego samego nie można niestety powiedzieć o rynku jako całości, gdzie zatrudnienie wyraźnie spadło (-1,9 proc. wg Głównego Urzędu Statystycznego).To wynik bardzo podobny do poprzedniego kwartału, kiedy to spadek wyniósł 2 proc. (vs. II kw. 2019 r.). Wzrost zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki o 4,11 proc. oznacza, że różnica pomiędzy Nowoczesną Gospodarką a rynkiem wyniosła aż 6,01 p.p.W III kw. 2020 r. nieco lepiej z wyzwaniami rynkowymi poradziły sobie firmy usługowe niż produkcyjne. Zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach wzrosło o 4,48 proc. (vs III kw. 2019 r.). Zestawiając te wyniki z poprzednim kwartałem tego roku, dynamika wzrostu jest jeszcze bardziej widoczna – w ciągu zaledwie trzech miesięcy różnica w wynikach wyniosła aż 1,52 p.p. Biorąc z kolei pod uwagę wielkość firm, lepiej poradziły sobie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 osób. Odnotowały one wzrost zatrudnienia na poziomie 4,63 proc. (vs III kw. 2019 r.). Natomiast małe firmy usługowe okres od lipca do października zakończyły z 3,72 proc. wzrostem zatrudnienia (vs III kw. 2019 r.).Co ciekawe, w przypadku firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki, w III kw. wzrost zatrudnienia wyniósł 3,05 proc. (vs III kw. 2019 r.). Biorąc pod uwagę fakt, że w II kw. 2020 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych NG wzrosło aż o 5,46 proc. (vs II kw. 2019 r.), wyraźnie widać wyhamowanie. Dotyczy to głownie dużych firm zatrudniających powyżej 500 osób. Ich wzrost wyniósł zaledwie 1,88 proc.