Nowoczesna Gospodarka rekrutuje wciąż skutecznie, lecz ostrożniej

Jak wynika z najnowszych doniesień ADP, firmy Nowoczesnej Gospodarki w II kw.2022 zwiększyły zatrudnienie o +3,46 proc., czyli kolejny już raz uzyskały wynik nieco lepszy niż ogół rynku. Pewne spowolnienie jest jednak faktem. To wynik dwóch lat pandemii oraz bieżących uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych.

Chociaż innowacyjne przedsiębiorstwa wciąż skuteczniej rekrutują nowe talenty, to w obydwu gospodarkach widoczna jest stagnacja. Przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do realizacji polityki zatrudnienia w momencie dynamicznie rosnących kosztów prowadzenia biznesu. Po dwóch latach pandemii muszą się oni zmierzyć z kolejnymi wyzwaniami gospodarczo-społecznymi – dynamicznie rosnącą inflacją, kosztami energii, niepewną sytuacją za wschodnią granicą, niedoborem pracowników oraz przewidywanym spowolnieniem gospodarczym – wylicza Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

Duże firmy usługowe stanowią o sile Nowoczesnej Gospodarki

W sytuacji znacznej konkurencji na rynku pracy, to duże przedsiębiorstwa usługowe, które często działają w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty. To właśnie za dużymi przedsiębiorstwami często stoi bezpieczeństwo zatrudnienia, którego tak bardzo potrzebują obecnie pracownicy. Duże firmy usługowe mogą również częściej oferować możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, także bez konieczności znajomości języka polskiego, co w przypadku osób przybyłych z Ukrainy może być kluczowe – tłumaczy Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

O sile sektora stanowią duże firmy usługowe, które w okresie od marca do czerwca zwiększyły zatrudnienie o 8,12 proc.

Produkcja nieznacznie wyhamowuje

Jak wskazują analizy rynkowe, małe przedsiębiorstwa są bardziej narażone na oddziaływanie niełatwej sytuacji gospodarczej i rosnących cen prowadzenia działalności. Odzwierciedla się to również w dynamice ich zatrudnienia. Właściciele małych przedsiębiorstw bardzo uważnie przyglądają się obecnie każdej wydanej złotówce, dlatego też wiele procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych – dodaje Anna Barbachowska.

Chociaż wiele sektorów gospodarki zmaga się z wyzwaniami wynikającymi ze wzrostu kosztów energii, pracy i inflacji, to jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022” opracowanego przez firmę ADP Polska, rynek pracy utrzymał w II kw. dynamikę wzrostu zatrudnienia z I kw. br. W II kw. firmy Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.), czyli przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjne rozwiązania biznesowe, skuteczniej poradziły sobie z wyzwaniami gospodarczymi niż ogół rynku (+2,30 proc. vs I kw. 2021 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) i odnotowały wyższą dynamikę zatrudnienia. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się o 1,16 i wyniósł 146,3.Po wyraźnych wyhamowaniu zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2021 r. (+2,85 proc. vs IV kw. 2020 r.), firmy te zwiększyły zatrudnienie w II kw. 2022 r. (+4,02 proc. vs II kw. 2021 r.). O sile sektora stanowią duże firmy usługowe, które w okresie od marca do czerwca zwiększyły zatrudnienie o 8,12 proc. (vs II kw. 2021 r.). Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników odnotowały natomiast 2,45 proc. wzrost dynamiki zatrudnienia. W wyniku tego dystans między sektorami znacznie się zwiększył i wyniósł 5,67 p.p.W II kw. 2022 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wzrosło o 2,84 proc. (vs II kw. 2021 r.), co było nieznacznym wyhamowaniem dynamiki wzrostu zatrudnienia w porównaniu do I kw. br. Podobnie jak w przypadku sektora usług, również małe firmy produkcyjne odnotowały niższą dynamikę zatrudnienia (+1,86 proc. vs II kw. 2021 r.), utrzymując tym samym tendencję spadkową. Nieco lepiej radzą sobie natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 osób, które zwiększyły zatrudnienie o 3,02 proc.