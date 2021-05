ADP: duże firmy usługowe zwiększają zatrudnienie

Pandemia wciąż rzutuje na stan naszej gospodarki, wiele jej sektorów boryka się z różnego rodzaju trudnościami. Jednak okazuje się, że duże firmy usługowe poradziły sobie świetnie w tych trudnych czasach, wprowadzając rozwiązania cyfrowe i zmiany organizacyjne. Z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021" przygotowanego przez ADP Polska wynika, że firmy te w I kwartale 2021 roku zwiększyły zatrudnienie o 8,37 proc.

Niewątpliwie, firmy Nowoczesnej Gospodarki były lepiej przygotowane niż ogół rynku do cyfrowej rewolucji, która znacznie przyspieszyła wskutek pandemii COVID-19. Nie możemy jednak ignorować faktu, że także innowacyjne przedsiębiorstwa wciąż zmagają się z konsekwencjami pandemii i w ostatnich kwartałach również w tych firmach obserwujemy wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce w porównaniu do ogółu rynku W I kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+2,96 proc. vs I kw. 2020 r.) niż ogół rynku (-1,7 proc. vs I kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Chociaż liczba osób bezrobotnych w Polsce wskazuje na dobrą sytuację na rynku pracy, to nie możemy zapominać jednak o zjawisku, jakim jest „ukryte bezrobocie”, dotyczące osób decydujących się nieaktywność zawodową lub samozatrudnienie. Z tego też względu musimy traktować dane GUS oraz Eurostatu z pewną rezerwą – tłumaczy ekspertka, Anna Barbachowska.

Duże firmy usługowe łapią wiatr w żagle

Doświadczenie, dywersyfikacja biznesu, a także zaawansowany proces wdrażania cyfrowych rozwiązań – to właśnie te argumenty przemawiają dzisiaj na korzyść dużych firm usługowych – ocenia Anna Barbachowska. – Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorstwa te częściej działają w sposób scentralizowany i zaplanowany, co niekiedy wiąże się niestety z dłuższym procesem decyzyjnym. Z drugiej strony jednak firmy te z większą uwagą i szerszą perspektywą planują swój rozwój, biorąc przy tym pod uwagę skrajne czynniki, takie jak np. konieczność przeniesienia funkcjonowania organizacji w tryb pracy zdalnej. Dzięki takiej strategii budowania biznesu, duże przedsiębiorstwa usługowe znacznie szybciej dostosowały się do nowej, wymagającej rzeczywistości – wyjaśnia Anna Barbachowska.

Produkcja zachowuje status quo

W ostatnich latach początek roku dla firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wiąże się z nieznacznym wyhamowaniem dynamiki zatrudnienia. Jednak analizując kwartalną sytuację tego sektora możemy mówić już o tendencji spadkowej, wynikającej z jednej strony z wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, z drugiej natomiast ze zamian rynkowych – analizuje Anna Barbachowska. – Niepewność biznesu, z którą w ostatnim roku zmagają się przedsiębiorcy, sprawia, że znacznie ostrożniej podchodzą oni do zwiększania liczby osób, za które są odpowiedzialne. Z drugiej strony mamy również do czynienia z postępującą stopniowo automatyzacją najbardziej powtarzalnych procesów. W wyniku tego zmienia się zapotrzebowanie firm produkcyjnych na pracowników – podsumowuje ekspertka.

