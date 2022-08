Zmiany klimatyczne zakłócają łańcuchy dostaw skuteczniej niż COVID-19

Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na globalne łańcuchy dostaw, produkcję, handel i logistykę. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich tygodniach – ograniczono działalność przemysłu w niektórych chińskich prowincjach ze względu na wysokie fale upałów, a susze w Europie ograniczyły transport rzeczny. W przeciwdziałaniu zmianom klimatu ważna jest rola firm, które planując swoją działalność i łańcuchy dostaw, powinny uwzględniać ryzyka klimatyczne i proaktywnie podejmować działania z zakresu ESG.

Chiny mierzą się z upałami

Europa walczy z suszą

Stany Zjednoczone szykują się na huragany

Kliknij, aby powiekszyć fot. sompong_tom - Fotolia.com Zmiany klimatyczne Europa zmaga się z suszą, a mieszkańcy USA przygotowują się na kolejny sezon huraganów.

Kryzys spowodowany przez wpływ ludzkości na ocieplenie globalnego klimatu staje się faktem. Jego efekty są z roku na rok coraz bardziej widoczne. Ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz ich wpływem na łańcuchy dostaw , powinna być stałym elementem kompleksowych audytów odporności przedsiębiorstw. Również branża nieruchomości, odpowiadająca za 40 proc. globalnego zużycia energii, jedną trzecią produkcji odpadów i niemal połowę światowego zużycia stali, może w istotny sposób przyczynić się do ograniczenia skutków tego kryzysu.Pierwszym i najważniejszym krokiem powinno być zwiększenie świadomości obecnego i przyszłego ryzyka klimatycznego oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstw, również na poziomie zarządów firm. Zwłaszcza, że przykłady z ostatnich tygodni wskazują na ogromną skalę problemu.Ze względu na niespotykaną od ponad sześciu dekad falę letnich upałów w Chinach, z temperaturami przekraczającymi w niektórych prowincjach 40 stopni Celsjusza, część zakładów produkcyjnych ograniczyła działalność. Szczególnie dotknięta tym problemem jest prowincja Syczuan, zamieszkała przez ponad 80 mln osób. To jeden z kluczowych ośrodków przemysłowych dla sektora motoryzacyjnego i elektroniki. Produkowane są tam znaczne ilości litu, będącego kluczowym komponentem baterii do samochodów elektrycznych Ponieważ większość energii w prowincji Syczuan produkowana jest z wykorzystaniem elektrowni wodnych, ograniczenia dostępności wody spowodowane przez rekordowe upały, spowodowały konieczność zapewnienia dostaw energii elektrycznej głównie dla odbiorców indywidualnych.Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w połowie sierpnia br. przez władze prowincji, w 19 miastach i prefekturach, niemal wszystkie zakłady produkcyjne zostały zamknięte początkowo na pięć dni, a następnie na kolejne pięć. Niemal dwutygodniowe wstrzymanie produkcji przełoży się na wielomilionowe straty dla producentów oraz klientów, a także spowoduje kolejne opóźnienia w łańcuchu dostaw.Ograniczenia produkcji wywołane falą upałów i niskimi opadami są problemem również w Europie. Obejmująca niemal cały kontynent susza jest określana przez naukowców jako najpoważniejsza od 500 lat. Z perspektywy logistyki i łańcucha dostaw, zakłócenia w największym stopniu dotknęły możliwości transportowania towarów barkami na rzece Ren, która przepływa przez Niemcy i Holandię. To jeden z najważniejszych w Europie szlaków transportowych, wykorzystywanych m.in. do przesyłania kluczowego dla niemieckiej gospodarki węgla do elektrowni.Już w lipcu, poziom wody w Renie spadł do poziomu uniemożliwiającego transport towarów rzeką, a w sierpniu problem zwiększył się na tyle, że statki nie są w stanie płynąć nawet puste. Niski poziom wód nie dotyczy tylko Renu, ale obejmuje cały kontynent, utrudniając transport m.in. Loarą we Francji, Dunajem w Serbii, czy rzeką Pad we Włoszech.Europa zmaga się z suszą, a mieszkańcy USA przygotowują się na kolejny sezon huraganów. Według amerykańskich służb meteorologicznych, obfite opady deszczu i gwałtowne powodzie zagrażają ponad 10 mln osób w Arizonie, Nowym Meksyku i zachodniej części Teksasu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, jeżeli wystąpią, będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych.Trzeba pamiętać o tym, że zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą być spowodowane nie tylko poprzez bezpośrednie ograniczenia działalności operacyjnej, ale również pośrednio poprzez wpływ zjawisk pogodowych na infrastrukturę transportową, w tym drogi, tory kolejowe, porty i lotniska. Żeby ograniczyć występowanie tych zjawisk, jedną ze strategii jest skracanie łańcuchów dostaw. Chodzi o lokowanie produkcji i źródeł dostaw bliżej ośrodków popytu. Redukcja odległości w transporcie obniży koszty frachtu międzynarodowego i zmniejszy emisję dwutlenku węgla.