Subskrypcje różnorakich usług cieszyły się w ostatnich latach rosnącą popularnością konsumentów. Największą rzeszę amatorów zebrały wokół siebie serwisy VoD oraz muzyczne platformy streamingowe. Okazuje się jednak, że usługodawcy nie mogą być pewni swojej pozycji. Tego przynajmniej dowodzą doniesienia z polskiego rynku, z których wynika, że aż 34% Polaków zamierza zrezygnować z części posiadanych subskrypcji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek Polaków deklaruje posiadanie subskrypcji?

Które subskrypcje są najbardziej zagrożone anulowaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Jak dobrze realizować usługi subskrypcyjne?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik 34% Polaków chce anulować subskrypcje Które subskrypcje są najbardziej zagrożone anulowaniem? To Filmy/TV, muzyka, pakietu usług, dostawa jedzenia.

Filmy/TV – 17 proc.

Muzyka – 16 proc.

Kompleksowe pakiety usług (np. Amazon Prime) – 16 proc.

Dostawa jedzenia – 15 proc.

Karnety do siłowni – 14 proc.

Tygodniowa subskrypcja jedzenia z supermarketów – 13 proc.

Firmy muszą nieustannie szukać sposobów na zwiększenie swoich przychodów, a kluczem do tego jest budowanie długofalowych relacji z klientami. Sukces nie zależy już tylko od samej oferty, ale od umiejętności dostosowania się do indywidualnych oczekiwań konsumentów. Subskrypcje stają się atrakcyjne tylko wtedy, gdy są wyjątkowe pod względem jakości i użyteczności, oraz gdy konsumenci widzą w nich realną wartość, której nie znajdą nigdzie indziej. Ważnym elementem jest także zapewnienie klientom bezproblemowego procesu płatności. Współpraca z dostawcami usług płatniczych odgrywa tutaj kluczową rolę, szczególnie w zakresie ochrony danych i zapobiegania problemom z płatnościami w przyszłości. Firmy, które potrafią skutecznie zintegrować te aspekty, zwiększają swoją szansę na długoterminowe korzyści finansowe – mówi Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Jak dobrze realizować subskrypcje

Wyniki przeprowadzonego przez Adyen, globalną platformę technologii finansowych wybieraną przez rynkowych liderów, badania Digital Report dowodzą, że 34 proc. polskich konsumentów już zrezygnowało lub planuje w najbliższych 12 miesiącach zrezygnować z subskrypcji usług i produktów, na które ustawili cykliczne płatności. Obecnie aż 3 na 4 konsumentów z Polski (74 proc.) posiada jakąś subskrypcję, średnio korzystając z trzech usług.Badanie wykazało, że mieszkańcy 22 krajów, w tym Polski, coraz mocniej odczuwają presję związaną z rosnącymi kosztami życia , co wpływa na ich decyzje zakupowe W związku z tym firmy oferujące subskrypcje muszą dostosować swoją ofertę do bardziej wyśrubowanych oczekiwań konsumentów, szczególnie w zakresie personalizacji i wartości dodanej. Tylko wtedy subskrypcje te, mają szansę zostać uznane za niezbędne i utrzymać się w koszyku stałych miesięcznych wydatków.Badanie Adyen Digital Report wskazuje, które subskrypcje są najbardziej zagrożone anulowaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy.Badanie Adyen wykazało, że konsumenci dążą do oszczędności i rezygnują z niektórych subskrypcji. Pomimo tego ogromna większość firm (70 proc.) deklaruje, że w ciągu najbliższego roku będzie inwestować w model cyklicznych usług subskrypcyjnych, a prawie 2 na 5 (37 proc.) planuje rozszerzyć ofertę o nowe linie produktów lub usług oferowanych w ramach subskrypcji. To pokazuje, jak cennym są one źródłem przychodu.Badanie Adyen Digital Report wykazało, jakie wymagania dotyczące poprawy usług subskrypcyjnych stawiają konsumenci. Zamknęły się one w trzech głównych obszarach. Po pierwsze: niezbędna jest personalizacja doświadczeń, ponieważ 60 proc. konsumentów ceni wygodę. To z kolei przekłada się na ich lojalność (13 proc.). Po drugie: do zwiększenia lojalności mogą przyczynić się także np. doskonała obsługa klienta (39 proc.) oraz spersonalizowane zniżki (34 proc.). Po trzecie: znaczny odsetek badanych (40 proc.) życzyłby sobie możliwości łatwego anulowania subskrypcji, a także zwrotów (40 proc.).