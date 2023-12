2/3 Polaków ma subskrypcje

35 proc. Polaków nie korzysta z wirtualnych usług subskrypcyjnych - wynika z ostatniej odsłony opracowanego przez Santander Consumer Banku raportu "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023". Po przeciwnej stronie barykady znajdują się aktywni użytkownicy subskrypcji, którzy nie wahają się sięgnąć po portfel, aby zagwarantować sobie stały dostęp do wideo czy muzyki na żądanie.

Na przeciwległym biegunie znalazło się 35 proc. respondentów – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, Dyrektorka ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku. – Wśród nich było 60 proc. respondentów od 60 roku życia w górę. Żadnej internetowej usługi subskrypcyjnej nie posiada również duży odsetek ankietowanych mieszkających na wsi, aż 41 proc. Takie rozwiązania nie są też popularne wśród zarabiających najmniej do 1999 zł netto. Ponad połowa badanych z tej grupy stwierdziła, że nie posiada żadnej takiej usługi.

Filmy i seriale wiodą prym

Płatne media społecznościowe? Jest sprzeciw

Na współczesnego konsumenta w e-commerce czeka wiele pokus, nie tylko w postaci wielu internetowych subskrypcji – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku. – Na szczęście w sytuacji, gdy budżet domowy zaczyna się kurczyć np. z powodu nieprzewidzianych wydatków lub zbliżających się świąt, możemy wspomóc się dopasowanymi produktami finansowymi dostępnymi w kanale online.

Wśród respondentów korzystających z internetowych subskrypcji znalazło się najwięcej 18-29 latków (79 proc.) i 30-39 latków (75 proc.). Posiadanie takiej formy subskrypcji deklarowało również 79 proc. ankietowanych zarabiających między 5000 a 6999 zł netto – wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”.Ile internetowych usług subskrypcyjnych mają Polacy kupujący online? Odpowiedź może zaskakiwać. Mimo popularności tego rodzaju subskrypcji , najwięcej respondentów zadeklarowało, że posiada jedynie jedną taką usługę (32 proc.). Niewiele mniejszy odsetek posiada dwa takie rozwiązania (28 proc.). Co czwarty ankietowany wskazał trzy (23 proc.), a jedynie 5 proc. respondentów pięć.Respondentów badania Santander Consumer Bank zapytał również o to, jakiego rodzaju internetowe subskrypcje posiadają. Najwięcej odpowiedzi zebrały serwisy streamingowe z filmami i serialami, takie jak Netflix (91 proc.). Na drugim miejscu znalazły się platformy muzyczne np. Spotify (34 proc.). Podium zamykają miejsca z e-bookami i audiobookami pokroju Legimi (15 proc.). Niżej znalazły się serwisy z grami i programy lub aplikacje użytkowe np. do pracy jak Trello (w obu przypadkach po 9 proc.).W badaniu „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023” nie zabrakło również pytania o to, czy ankietowani korzystaliby dalej z mediów społecznościowych – takich jak Facebook czy Instagram – gdyby były dostępne jedynie w płatnym modelu subskrypcyjnym. Wśród (92 proc.) badanych, którzy przyznali, że korzystają obecnie z tych platform, 44 proc. odpowiedziało „nie”.Wśród nich znalazło się najwięcej respondentów korzystających z tych mediów społecznościowych z najniższymi dochodami do 1999 zł netto (53 proc.) oraz mieszkańców średnich miast od 50 do 250 tys. osób (52 proc.). Odpowiedź „tak” wybrało 39 proc. badanych korzystających z tego rodzaju mediów społecznościowych. Wśród nich znalazło się najwięcej 30-39 latków (41 proc.) oraz zarabiających między 4000 a 4999 zł netto (45 proc.).