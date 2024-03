Najczęściej cytowane media II 2024. TVN24, Wirtualna Polska i Gazeta Wyborcza na podium

TVN24, Wirtualna Polska i Gazeta Wyborcza - tak wygląda podium rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce w lutym 2024 roku, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Najbardziej opiniotwórcze media - luty 2024 TVN24, Wirtualna Polska i Gazeta Wyborcza w lutym na podium zestawienia najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Media regionalne Gazeta Krakowska za sprawą 190 cytowań awansuje o cztery miejsca i plasuje się na pozycji lidera mediów regionalnych w lutym.

Wydawnictwa

Stację TVN24 cytowano w lutym 2024 roku blisko 3,8 tys. razy. Pozycje lidera telewizja ta zawdzięcza m.in. rozmowie Moniki Olejnik z Borysem Budką, ministrem aktywów państwowych, który poinformował w programie „Kropka nad i” o planach wyłonienia nowego zarządu Orlenu w drodze konkursu.Na Wirtualną Polskę inne media powoływały się niespełna 3,7 tys. razy. Gazeta Wyborcza wzmiankowana była 3,6 tys. razy.W lutym 2024 roku roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza. Na miejscu drugim z 3,5 tys. powołań Rzeczpospolita. Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany 2,1 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem lutego 2024 roku był Newsweek. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva, a na trzecim Do Rzeczy.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników lutego 2024 roku zajmuje Press. Redakcja informowała, że Telewizyjna Agencja Informacyjna poszukuje nowych „paskowych”, czyli osób odpowiedzialnych za tworzenie komunikatów i nagłówków widocznych na dole ekranu w trakcie emisji audycji w TVP Info. W ostatnich latach były one często określano jako „propagandowe”, gdyż znajdowały się na nich treści, które wywoływały kontrowersje.Forbes na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w lutym 2024 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 3,8 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 2,5 tys. razy. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 2,8 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Dziennikarz rozgłośni Krzysztof Zasada dotarł do informacji, z których wynika, że premier Mateusz Morawiecki miał być jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości inwigilowanych za pomocą oprogramowania szpiegującego Pegasus. Druga pozycja należy do Radia Zet z 2,3 tys. cytowań, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.Na czele kategorii portali Wirtualna Polska, do której informacji odwoływano się ponad 3,6 tys. razy. Z liczbą przeszło 3,2 tys. wzmianek miejsce drugie zajął Onet. Podium zamyka Interia wzmiankowana blisko 2,1 tys. razy.Business Insider w lutym uzyskał 958 powołań w innych mediach i tym samym pozostaje na pozycji lidera zestawienia portali o profilu ekonomiczno-biznesowym. Redakcja rozmawiała z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który mówił o priorytetach ministerstwa, do których zaliczył m.in. zmiany w składce zdrowotnej. Na drugim miejscu plasuje się Money, a na trzecim Bankier.W zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym liderem pozostaje Rzeczpospolita. Drugie miejsce zajmuje Dziennik Gazeta Prawna. Na trzecim miejscu znajduje się Forbes.Pierwsze miejsce rankingu mediów o tematyce zdrowotnej należy do Rynku Zdrowia. Na drugim miejscu zestawienia plasuje się Medonet, a trzecia pozycja należy do Pulsu Medycyny.W lutym pierwsze miejsce w rankingu mediów o tematyce sportowej zajmuje TVP Sport. Na drugie miejsce awansował Przegląd Sportowy, a trzecią pozycję zajmuje Eurosport.Gazeta Krakowska awansuje o cztery miejsca i plasuje się na pozycji lidera mediów regionalnych w lutym. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Głos Wielkopolski. Trzecie miejsce należy do Radia Kielce.Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw zajmuje grupa Ringier Axel Springer, której redakcje (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada, Przegląd Sportowy, Medonet) były cytowane przez inne media ponad 8,8 tys. razy. Na drugim miejscu znajduję się Agora z liczbą przeszło 8,3 tys. odwołań (Gazeta Wyborcza, Sport.pl, Radio Plus, Plotek.pl, TOK FM, Gazeta.pl, Radio ZET). Trzecia pozycja na podium należy do Cyfrowego Polsatu z liczbą blisko 6,2 tys. wzmianek (Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interia, Pomponik, TV4).