Najczęściej cytowane media 2023. Rzeczpospolita liderem

Rzeczpospolita, TVN24 i Wirtualna Polska znalazły się na podium rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce w 2023 roku, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media XI 2023. TVN24 znów liderem

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media ekonomiczne i biznesowe – prasa W zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych wyraźnie dominuje Rzeczpospolita. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Rzeczpospolitą zacytowano w ubiegłym roku łącznie 33,9 tys. razy. Informacje TVN24 podawano w innych mediach przeszło 33 tys. razy. Wirtualna Polska cytowana była ponad 32,5 tys. razy.W 2023 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita. Na miejscu drugim z 30,7 tys. powołań Gazeta Wyborcza. Trzecie miejsce zajął Fakt, do którego informacji w ubiegłym roku inne media odnosiły się blisko 22,9 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem 2023 roku był Wprost, cytowany blisko 4,5 tys. razy. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva z 4,4 tys. odwołań, a na trzecim Do Rzeczy z 4,4 tys. wzmianek.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników 2023 roku zajmuje Forbes, cytowany 2,2 tys. razy. Do tytułu odnoszono się m.in. w kontekście publikacji listy najlepiej zarabiających sportsmenek świata, na czele której uplasowała się Iga Świątek. Na miejscu drugim uplasował się miesięcznik Press, z liczbą blisko 1,7 tys. cytowań. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w 2023 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 33 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 23,7 tys. razy. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 32,5 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet z 26,2 tys. cytowań, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.Na czele kategorii portali utrzymuje się Wirtualna Polska, do której informacji odwoływano się ponad 32,5 tys. razy. Z liczbą przeszło 30 tys. wzmianek miejsce drugie zajął Onet. Podium zamyka Interia wzmiankowana blisko 19,4 tys. razy.W zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych wyraźnie dominuje Rzeczpospolita (blisko 33,9 tys. wzmianek). Druga pozycja należy do Dziennika Gazety Prawnej (blisko 11,4 tys. cytowań), a trzecia do Forbesa (niespełna 2,2 tys. odwołań).Z kolei ranking najbardziej opiniotwórczych portali ekonomicznych i biznesowych otwiera Money z wynikiem blisko 6,3 tys. powołań. Drugie miejsce należy do Business Insider z wynikiem przeszło 6,2 tys. cytowań, a podium zamyka Bankier, cytowany ponad 2,2 tys. razy.Na pierwszym miejscu rankingu mediów o tematyce zdrowotnej w 2023 roku znalazł się Rynek Zdrowia, do którego inne media odwoływały się blisko 1,5 tys. razy. Drugie miejsce zestawienia zajmuje Medonet z liczbą 991 cytowań, natomiast zaledwie 91 cytowań mniej ma Puls Medycyny, który zamyka podium.TVP Sport znajduje się na czołowej pozycji wśród najbardziej opiniotwórczych mediów sportowych z liczbą przeszło 9,2 tys. powołań. Na kolejnej pozycji uplasował się Przegląd Sportowy, na który powoływano się ponad 6,7 tys. razy, a ostatnie miejsce podium należy do portalu Meczyki – przeszło 3,5 tys. cytowań.Pierwsze miejsce w kategorii najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych zajmuje Gazeta Krakowska, której materiały cytowano w innych mediach 1,4 tys. razy. Drugie miejsce w rankingu należy do Radia Poznań, które odnotowało blisko 1,2 tys. wzmianek. Podium zamyka Radio Gdańsk z liczbą 968 cytowań.Pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych wydawnictw ubiegłego roku utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce ponad 79,2 tys. razy. Na drugie miejsce awansuje grupa Agora z łącznym wynikiem blisko 76 tys. wzmianek badanych tytułów: Gazeta Wyborcza, Sport.pl, Radio Plus, Plotek.pl, TOK FM, Gazeta.pl i Radio ZET. Podium zamyka Cyfrowy Polsat reprezentowany przez Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interię, Pomponik oraz TV4, do których dziennikarze w Polsce odwoływali się łącznie prawie 55,9 tys. razy.