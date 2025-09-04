Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP
Acer TravelMate X4 14 AI © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Laptop Acer TravelMate P6 14 AIJak wyjaśnia producent, Acer TravelMate X4 14 AI powstał z myślą o małych i średnich firmach oraz mobilnych profesjonalistach. Laptopa wyposażono w jednostkę centralną Intel Core Ultra 7 Processor 258V z wydajnością AI na poziomie 115 TOPS, do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci masowej PCIe. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro, otwartego na nadchodzące aktualizacje funkcji Copilot+ PC - Cocreator, Recall, Click to Do czy Live Captions.
Acer TravelMate X4 14 AI waży 1,27 kg i ma grubość 15,9 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób często podróżujących i pracujących zdalnie. Spełnia wymagania normy wytrzymałości MIL-STD 810H, co oznacza odporność na wibracje, wilgoć i skrajne temperatury. Wyróżnia się przy tym eleganckim designem, pasującym do biura i spotkań biznesowych.
fot. mat. prasowe
Acer TravelMate X4 14 AI - specyfikacja
W notebooku zastosowano 14-calowy ekran WUXGA w formacie 16:10, komputer oferowany będzie również z opcjonalnym panelem OLED o jasności 500 nitów i sprzętowym ograniczeniem emisji światła niebieskiego. Za jakość połączeń audio i wideo odpowiadają z kolei technologie Acer PurifiedView 2.0, Acer PurifiedVoice 2.0 oraz z głośniki z systemem DTS:X Ultra Audio.
fot. mat. prasowe
Acer TravelMate X4 14 AI
Projektanci laptopa nie zapomnieli też o rozbudowanych funkcjach bezpieczeństwa i łączności. System Acer UserSensing 2.0 wykorzystuje czujnik zbliżeniowy, dzięki któremu ekran automatycznie przygasa, a następnie blokuje się, gdy użytkownik odchodzi od komputera. Transfer danych i współpracę z innymi urządzeniami zapewniają Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz bogaty zestaw portów - 2x Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 i Ethernet Gigabit.
Acer TravelMate X4 14 (TMX414-51) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w IV kw. 2025 r. i będzie dostępny w cenie od 899 EUR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
