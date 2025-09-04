Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP

Podczas konferencji next@acer zorganizowanej w ramach targó IFA 2025 firma Acer przedstawiła nowe produkty dla biznesu, a wśród nich laptop TravelMate X4 14 AI. Komputer wyróżnia się lekką konstrukcją, mocną specyfikacją i rozbudowanymi opcjami łączności, a projektory oferują wysoką jakość obrazu i ekologiczne rozwiązania. Laptop trafi na rynek EMEA w czwartym kwartale 2025 roku.

