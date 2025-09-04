eGospodarka.pl
Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP

2025-09-04 00:30

Acer TravelMate X4 14 AI – laptop dla pracy hybrydowej i sektora MŚP

Acer TravelMate X4 14 AI © fot. mat. prasowe

Podczas konferencji next@acer zorganizowanej w ramach targó IFA 2025 firma Acer przedstawiła nowe produkty dla biznesu, a wśród nich laptop TravelMate X4 14 AI. Komputer wyróżnia się lekką konstrukcją, mocną specyfikacją i rozbudowanymi opcjami łączności, a projektory oferują wysoką jakość obrazu i ekologiczne rozwiązania. Laptop trafi na rynek EMEA w czwartym kwartale 2025 roku.

Laptop Acer TravelMate P6 14 AI

Jak wyjaśnia producent, Acer TravelMate X4 14 AI powstał z myślą o małych i średnich firmach oraz mobilnych profesjonalistach. Laptopa wyposażono w jednostkę centralną Intel Core Ultra 7 Processor 258V z wydajnością AI na poziomie 115 TOPS, do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci masowej PCIe. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro, otwartego na nadchodzące aktualizacje funkcji Copilot+ PC - Cocreator, Recall, Click to Do czy Live Captions.

Acer TravelMate X4 14 AI waży 1,27 kg i ma grubość 15,9 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób często podróżujących i pracujących zdalnie. Spełnia wymagania normy wytrzymałości MIL-STD 810H, co oznacza odporność na wibracje, wilgoć i skrajne temperatury. Wyróżnia się przy tym eleganckim designem, pasującym do biura i spotkań biznesowych.
Acer TravelMate X4 14 AI - specyfikacja
Acer TravelMate X4 14 AI - specyfikacja

W notebooku zastosowano 14-calowy ekran WUXGA w formacie 16:10

W notebooku zastosowano 14-calowy ekran WUXGA w formacie 16:10, komputer oferowany będzie również z opcjonalnym panelem OLED o jasności 500 nitów i sprzętowym ograniczeniem emisji światła niebieskiego. Za jakość połączeń audio i wideo odpowiadają z kolei technologie Acer PurifiedView 2.0, Acer PurifiedVoice 2.0 oraz z głośniki z systemem DTS:X Ultra Audio.
Acer TravelMate X4 14 AI
Acer TravelMate X4 14 AI

Acer TravelMate X4 14 AI waży 1,27 kg i ma grubość 15,9 mm

Projektanci laptopa nie zapomnieli też o rozbudowanych funkcjach bezpieczeństwa i łączności. System Acer UserSensing 2.0 wykorzystuje czujnik zbliżeniowy, dzięki któremu ekran automatycznie przygasa, a następnie blokuje się, gdy użytkownik odchodzi od komputera. Transfer danych i współpracę z innymi urządzeniami zapewniają Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz bogaty zestaw portów - 2x Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 i Ethernet Gigabit.

Acer TravelMate X4 14 (TMX414-51) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w IV kw. 2025 r. i będzie dostępny w cenie od 899 EUR.

Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: laptop Acer, Acer TravelMate, Acer TravelMate X14 AI, laptopy, Acer

