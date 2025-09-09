eGospodarka.pl
Chromebook Plus Spin 514 i nowe Chromeboxy Acer. Co oferują?

2025-09-09 00:15

Chromebook Plus Spin 514 i nowe Chromeboxy Acer. Co oferują?

Pierwszy Chromebook Acer z procesorem MediaTek Kompanio Ultra © fot. mat. prasowe

Firma Acer ogłosiła premierę Chromebooka Plus Spin 514 (CP514-5HN), pierwszego modelu z procesorem MediaTek Kompanio Ultra 910. Podczas konferencji next@acer na targach IFA zaprezentowano także Chromebox CXI6 z procesorem Intel Core 7 oraz kompaktowy Chromebox Mini CXM2. Oto, co wiemy o ich możliwościach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co oferuje Chromebook Plus Spin 514?
  • Czym różnią się Chromebox CXI6 i Chromebox Mini CXM2?
  • Kiedy i w jakich cenach będzie można zakupić nowe urządzenia?

Wydajność z AI wspierająca kreatywność i pracę


Nowy Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) w pełni wykorzystuje możliwości najnowszego systemu ChromeOS. Procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 oferuje 50 bilionów operacji AI na sekundę, co pozwala na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio w urządzeniu – bez potrzeby łączenia z Internetem. To oznacza szybszą automatyzację zadań, spersonalizowane działanie i bezpieczną pracę offline.

Zintegrowana karta graficzna Immortalis-G925 MC11 zapewnia wysoką jakość grafiki przy zachowaniu cichej pracy – idealnej do edycji wideo, streamingu czy gier. Procesor Kompanio Ultra jest też bardzo energooszczędny – bateria wystarcza nawet na 17 godzin pracy lub nauki bez ładowarki.

Acer Chromebook Spin 514 wykorzystuje też rosnące możliwości Gemini AI – od inteligentnego grupowania zakładek i dokumentów, przez edycję zdjęć bezpośrednio w galerii, po szybkie wyszukiwanie obrazów dzięki funkcji „Select to Search”. Specjalny przycisk Quick Insert pozwala błyskawicznie wstawiać obrazy AI, elementy tekstu czy uruchamiać aplikacje.

Każdy kupujący otrzymuje też darmowy roczny dostęp do planu Google AI Pro, który obejmuje najnowszy model Gemini 2.5 Pro, 2 TB przestrzeni w chmurze i pełną integrację AI z aplikacjami Google Workspace.
Acer Chromebook Plus Spin 514
Acer Chromebook Plus Spin 514

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) w pełni wykorzystuje możliwości najnowszego systemu ChromeOS.

Cieszymy się, że możemy zaprezentować pierwszego Chromebooka z procesorem MediaTek Kompanio Ultra. Dzięki temu użytkownicy zyskują nowe możliwości oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwiają pracę wielozadaniową, tworzenie treści i codzienną produktywność – powiedział James Lin, dyrektor działu notebooków Acer Inc. Wydajność, narzędzia AI oraz solidna obudowa sprawiają, że Chromebook Plus Spin 514 świetnie sprawdzi się zarówno u twórców, pracowników, jak i studentów.

Wytrzymały, lekki i wielofunkcyjny


Acer Chromebook Plus Spin 514 spełnia wojskowe normy wytrzymałości (MIL-STD 810H) i ma aluminiową obudowę odporną na upadki z wysokości do 122 cm. Zawiasy 360° zostały przetestowane na 25 tys. otwarć i zamknięć, co pozwala korzystać z urządzenia w trybie laptopa, tabletu, a także w trybie „namiotu” lub „ekranu”.
Acer Chromebook Plus Spin 514 - specyfikacja
Acer Chromebook Plus Spin 514 - specyfikacja

Procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 oferuje 50 bilionów operacji AI na sekundę

14-calowy ekran dotykowy dostępny jest w dwóch wersjach – WQXGA+ (2880x1800) oraz WUXGA (1920x1200). Oba modele mają smukłe ramki i proporcje 16:10, co daje większą przestrzeń roboczą. Wersja WQXGA+ dodatkowo ma powłokę antyodciskową i szkło Corning Gorilla Glass odporne na zarysowania. Laptop waży tylko 1,36 kg i ma zaledwie 15,5 mm grubości, dzięki czemu łatwo go zabrać w podróż. Warto zaznaczyć, że ekran obsługuje dodatkowo rysik USI 2.0 oraz gesty do notatek jak mazanie, zaznaczenia czy przenoszenie.

Łączność i rozrywka


Acer Chromebook Plus Spin 514 ma kamerę 5 MP Full HD z funkcjami poprawy jakości obrazu, redukcji szumów i rozmywania tła. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia przesłona kamery i szybki przycisk wyciszania mikrofonu. Do tego głośniki stereo skierowane ku górze z dźwiękiem DTS gwarantują mocny i czysty dźwięk.

Łączność zapewnia Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz porty USB-C i inne złącza. Klawiatura z podświetleniem ułatwia pracę w ciemniejszych warunkach, a touchpad OceanGlass™ wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów oceanicznych jest wygodny i odporny na wilgoć.

Nowe Chromeboxy – kompaktowe i wszechstronne


Acer wprowadził także dwa nowe Chromeboxy – idealne do biur, szkół czy punktów usługowych.
Acer Chromebox CXI6
Acer Chromebox CXI6

Model Acer Chromebox CXI6 to kompaktowy komputer stacjonarny z procesorem Intel Core 7 150U, pięcioma portami USB 3.2, USB-C i podwójnym HDMI

Model Acer Chromebox CXI6 to kompaktowy komputer stacjonarny z procesorem Intel Core 7 150U, pięcioma portami USB 3.2, USB-C i podwójnym HDMI. Może obsługiwać do czterech monitorów jednocześnie i oferuje szybkie łącze internetowe dzięki Wi-Fi 6E i portowi 2.5G LAN.
Acer Chromebox CXI6 - specyfikacja
Acer Chromebox CXI6 - specyfikacja

Model Acer Chromebox CXI6 to kompaktowy komputer stacjonarny z procesorem Intel Core 7 150U

Dla osób szukających jeszcze mniejszego rozwiązania przygotowano Chromebox Mini CXM2. Ma tylko 0,65 litra pojemności obudowy, działa bardzo cicho i świetnie nadaje się do małych przestrzeni. Obsługuje do trzech monitorów i jest wyposażony w procesor Intel Core 3 N350.
Chromebox Mini CXM2
Chromebox Mini CXM2

Chromebox Mini CXM2 działa bardzo cicho i nadaje się do małych przestrzeni

Oba urządzenia można zamontować z tyłu monitora dzięki zestawowi VESA, oszczędzając miejsce na biurku.
Acer Chromebox Mini CXM2 - specyfikacja
Acer Chromebox Mini CXM2 - specyfikacja

Acer Chromebox Mini CXM2 obsługuje do trzech monitorów i jest wyposażony w procesor Intel Core 3 N350

Cena i dostępność


Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) będzie dostępny w regionie EMEA od października w cenie od 699 EUR.

Acer Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594-2N) będzie dostępny w regionie EMEA od października w cenie od 879 EUR.

Acer Chromebox CXI6 będzie dostępny w regionie EMEA od września w cenie od 429 EUR.

Acer Chromebox Enterprise CXI6 będzie dostępny w regionie EMEA od września w cenie od 499 EUR.

Acer Chromebox Mini CXM2 będzie dostępny w regionie EMEA od września w cenie od 229 EUR.

Acer Chromebox Mini Enterprise CXM2 będzie dostępny w regionie EMEA od września w cenie od 299 EUR.

Dokładne specyfikacje i ceny mogą się różnić w zależności od kraju.

