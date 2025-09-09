Chromebook Plus Spin 514 i nowe Chromeboxy Acer. Co oferują?

Firma Acer ogłosiła premierę Chromebooka Plus Spin 514 (CP514-5HN), pierwszego modelu z procesorem MediaTek Kompanio Ultra 910. Podczas konferencji next@acer na targach IFA zaprezentowano także Chromebox CXI6 z procesorem Intel Core 7 oraz kompaktowy Chromebox Mini CXM2. Oto, co wiemy o ich możliwościach.

Przeczytaj także: Laptop Acer Swift X 16

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co oferuje Chromebook Plus Spin 514?

Czym różnią się Chromebox CXI6 i Chromebox Mini CXM2?

Kiedy i w jakich cenach będzie można zakupić nowe urządzenia?

Wydajność z AI wspierająca kreatywność i pracę

Cieszymy się, że możemy zaprezentować pierwszego Chromebooka z procesorem MediaTek Kompanio Ultra. Dzięki temu użytkownicy zyskują nowe możliwości oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwiają pracę wielozadaniową, tworzenie treści i codzienną produktywność – powiedział James Lin, dyrektor działu notebooków Acer Inc. Wydajność, narzędzia AI oraz solidna obudowa sprawiają, że Chromebook Plus Spin 514 świetnie sprawdzi się zarówno u twórców, pracowników, jak i studentów.

Wytrzymały, lekki i wielofunkcyjny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Plus Spin 514 - specyfikacja Procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 oferuje 50 bilionów operacji AI na sekundę Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Łączność i rozrywka

Nowe Chromeboxy – kompaktowe i wszechstronne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebox CXI6 Model Acer Chromebox CXI6 to kompaktowy komputer stacjonarny z procesorem Intel Core 7 150U, pięcioma portami USB 3.2, USB-C i podwójnym HDMI Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebox CXI6 - specyfikacja Model Acer Chromebox CXI6 to kompaktowy komputer stacjonarny z procesorem Intel Core 7 150U Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebox Mini CXM2 - specyfikacja Acer Chromebox Mini CXM2 obsługuje do trzech monitorów i jest wyposażony w procesor Intel Core 3 N350 Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Cena i dostępność

Przeczytaj także: Acer Chromebook R11 z czterema trybami pracy