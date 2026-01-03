Lotnisko Chopina bez limitu płynów 100 ml. Nowe skanery CT przyspieszą kontrolę

Koniec z przelewaniem szamponów i wyrzucaniem napojów. Od 2026 roku na Lotnisku Chopina w Warszawie zniesiony zostanie limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Dzięki nowoczesnym skanerom CT pasażerowie będą mogli przewozić do 2 litrów płynów i nie muszą wyjmować laptopów czy tabletów podczas kontroli. To trzecie polskie lotnisko, które wprowadza tę zmianę - po Krakowie i Poznaniu. Jakie korzyści niesie to dla podróżnych i kiedy dokładnie wejdą w życie nowe zasady?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Lotnisko Chopina znosi limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym i jakie korzyści niesie to dla pasażerów.

Jak skanery CT działają i dlaczego przyspieszają kontrolę bezpieczeństwa, eliminując konieczność wyjmowania płynów i elektroniki.

Kiedy nowe skanery 3D zostaną zainstalowane na Lotnisku Chopina i jakie kolejne lotniska planują podobne zmiany.

Jak modernizacja lotniska wpływa na prawa pasażerów i dlaczego warto znać przepisy dotyczące odszkodowań za opóźnione loty.

Jakie rekordy pobiło Lotnisko Chopina w 2025 roku i jakie plany inwestycyjne czekają je w 2026 roku.

O co chodzi z limitem płynów w bagażu podręcznym

Nowe zasady już działają w Krakowie i Poznaniu

Kiedy skanery 3D pojawią się na Lotnisku Chopina

Dla pasażerów oznacza to:

Nie tylko Warszawa. Kolejne lotniska w planach

Rekordowy rok Lotniska Chopina

Ekspert: szybsza kontrola wzmacnia prawa pasażerów

Polskie Porty Lotnicze i dalsze plany

Kolejne ułatwienie dla pasażerów staje się faktem. Już wkrótce na Lotnisku Chopina w Warszawie, jednym z największych i najważniejszych portów lotniczych w Polsce, podróżni nie będą musieli przejmować się limitem 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Nowe skanery 3D sprawią, że kontrola bezpieczeństwa będzie szybsza, wygodniejsza i bardziej przewidywalna. To dobra wiadomość nie tylko dla osób lecących na wakacje, ale także dla tych, którzy chcą uniknąć stresu, kolejek i problemów z prawami pasażera.Limit 100 ml płynów obowiązuje na europejskich lotniskach od kilkunastu lat i miał zwiększyć bezpieczeństwo lotów. W praktyce oznaczał jednak dla pasażerów konieczność pakowania kosmetyków w miniaturowe pojemniki, przelewania napojów lub wyrzucania ich przed kontrolą bezpieczeństwa.Nowoczesne skanery CT, czyli tomografy komputerowe do kontroli bagażu, pozwalają dokładnie prześwietlić jego zawartość w technologii 3D. Dzięki temu ochrona może ocenić, co znajduje się w walizce, bez wyjmowania płynów czy sprzętu elektronicznego. W efekcie pasażerowie mogą przewozić nawet do dwóch litrów płynów w jednym opakowaniu.Zmiany nie są nowością. Na części lotnisk w innych krajach limit płynów już został zniesiony. W Polsce pierwszymi portami, które wdrożyły nową technologię, były Kraków i Poznań. Od września pasażerowie nie muszą tam wyjmować ani płynów, ani laptopów czy tabletów z bagażu podręcznego. Teraz czas na największe lotnisko w kraju.Lotnisko Chopina w Warszawie będzie trzecim polskim portem lotniczym wyposażonym w skanery CT. Montaż 15 urządzeń ma rozpocząć się w styczniu i potrwać do maja lub czerwca. Polskie Porty Lotnicze podpisały umowę z konsorcjum firm Dimark i Anglosec o wartości ponad 44 mln zł.Inwestycja była opóźniona przez spór przetargowy, który trafił do Krajowej Izby Odwoławczej. Po jego rozstrzygnięciu projekt wrócił na ścieżkę realizacji.– Montaż skanerów 3D ma się rozpocząć w styczniu, a decyzja o zniesieniu limitu płynów zostanie podjęta po zainstalowaniu wszystkich 15 maszyn – poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych.• zniesienie limitu 100 ml (do 2 litrów płynów),• brak konieczności wyjmowania elektroniki z bagażu,• szybsze i płynniejsze przejście kontroli bezpieczeństwa.Nowoczesne skanery CT nie pojawią się wyłącznie w stolicy. Ich instalację planują również lotniska w Katowicach (Pyrzowice) oraz w Gdańsku. To kolejny krok w kierunku ujednolicenia standardów kontroli bezpieczeństwa na polskich lotniskach.Rok 2025 okazał się rekordowy dla stołecznego portu. Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 24 mln pasażerów. Dla porównania, w 2024 roku było to 21,3 mln podróżnych, co oznacza wzrost o około 3 mln osób rok do roku.Rok 2026 ma upłynąć pod znakiem dalszych inwestycji w infrastrukturę i przygotowań do obsługi rosnącego ruchu pasażerskiego.– Przed nami modernizacja lotniska i wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych. To kolejny etap realizowany z myślą o bezpieczeństwie, komforcie pasażerów i stabilności operacji – zapowiedział prezes PPL Łukasz Chaberski.Zmiany w kontroli bezpieczeństwa mają znaczenie nie tylko dla wygody podróżnych, ale także dla ich praw.– Skrócenie czasu kontroli bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko spóźnień na loty i problemów z wejściem na pokład. To realna korzyść dla pasażerów, którzy często tracą lot nie z własnej winy – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.Jak podkreśla, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że opóźnienia i odwołania lotów są regulowane przez unijne przepisy.– Podstawą ochrony pasażerów jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które przewiduje prawo do odszkodowania m.in. za opóźniony lub odwołany lot. Lepsza organizacja na lotnisku ogranicza liczbę sytuacji spornych i zwiększa przewidywalność podróży – wyjaśnia ekspert.AirCashBack przypomina, że w przypadku spełnienia warunków pasażerowie mogą ubiegać się nawet o 600 euro odszkodowania, dlatego warto zachowywać dokumenty podróży i sprawdzać przyczyny zakłóceń rejsu.Polskie Porty Lotnicze to wiodący podmiot zarządzający infrastrukturą lotniczą w kraju. Spółka jest właścicielem Lotniska Chopina i posiada udziały w 17 spółkach związanych z portami lotniczymi. PPL należy do Skarbu Państwa.Dla pasażerów oznacza to jedno: już w najbliższych miesiącach podróż z Warszawy stanie się prostsza, szybsza i bardziej komfortowa – bez limitu płynów i bez nerwowego opróżniania bagażu przy kontroli bezpieczeństwa.