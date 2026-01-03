eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolskaLotnisko Chopina bez limitu płynów 100 ml. Nowe skanery CT przyspieszą kontrolę

Lotnisko Chopina bez limitu płynów 100 ml. Nowe skanery CT przyspieszą kontrolę

2026-01-03 00:04

Lotnisko Chopina bez limitu płynów 100 ml. Nowe skanery CT przyspieszą kontrolę

Lotnisko Chopina bez limitu płynów 100 ml. Nowe skanery CT przyspieszą kontrolę © wygenerowane przez AI

Koniec z przelewaniem szamponów i wyrzucaniem napojów. Od 2026 roku na Lotnisku Chopina w Warszawie zniesiony zostanie limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Dzięki nowoczesnym skanerom CT pasażerowie będą mogli przewozić do 2 litrów płynów i nie muszą wyjmować laptopów czy tabletów podczas kontroli. To trzecie polskie lotnisko, które wprowadza tę zmianę - po Krakowie i Poznaniu. Jakie korzyści niesie to dla podróżnych i kiedy dokładnie wejdą w życie nowe zasady?

Przeczytaj także: Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego Lotnisko Chopina znosi limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym i jakie korzyści niesie to dla pasażerów.
  • Jak skanery CT działają i dlaczego przyspieszają kontrolę bezpieczeństwa, eliminując konieczność wyjmowania płynów i elektroniki.
  • Kiedy nowe skanery 3D zostaną zainstalowane na Lotnisku Chopina i jakie kolejne lotniska planują podobne zmiany.
  • Jak modernizacja lotniska wpływa na prawa pasażerów i dlaczego warto znać przepisy dotyczące odszkodowań za opóźnione loty.
  • Jakie rekordy pobiło Lotnisko Chopina w 2025 roku i jakie plany inwestycyjne czekają je w 2026 roku.

Kolejne ułatwienie dla pasażerów staje się faktem. Już wkrótce na Lotnisku Chopina w Warszawie, jednym z największych i najważniejszych portów lotniczych w Polsce, podróżni nie będą musieli przejmować się limitem 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Nowe skanery 3D sprawią, że kontrola bezpieczeństwa będzie szybsza, wygodniejsza i bardziej przewidywalna. To dobra wiadomość nie tylko dla osób lecących na wakacje, ale także dla tych, którzy chcą uniknąć stresu, kolejek i problemów z prawami pasażera.

O co chodzi z limitem płynów w bagażu podręcznym


Limit 100 ml płynów obowiązuje na europejskich lotniskach od kilkunastu lat i miał zwiększyć bezpieczeństwo lotów. W praktyce oznaczał jednak dla pasażerów konieczność pakowania kosmetyków w miniaturowe pojemniki, przelewania napojów lub wyrzucania ich przed kontrolą bezpieczeństwa.

Nowoczesne skanery CT, czyli tomografy komputerowe do kontroli bagażu, pozwalają dokładnie prześwietlić jego zawartość w technologii 3D. Dzięki temu ochrona może ocenić, co znajduje się w walizce, bez wyjmowania płynów czy sprzętu elektronicznego. W efekcie pasażerowie mogą przewozić nawet do dwóch litrów płynów w jednym opakowaniu.

Nowe zasady już działają w Krakowie i Poznaniu


Zmiany nie są nowością. Na części lotnisk w innych krajach limit płynów już został zniesiony. W Polsce pierwszymi portami, które wdrożyły nową technologię, były Kraków i Poznań. Od września pasażerowie nie muszą tam wyjmować ani płynów, ani laptopów czy tabletów z bagażu podręcznego. Teraz czas na największe lotnisko w kraju.

Kiedy skanery 3D pojawią się na Lotnisku Chopina


Lotnisko Chopina w Warszawie będzie trzecim polskim portem lotniczym wyposażonym w skanery CT. Montaż 15 urządzeń ma rozpocząć się w styczniu i potrwać do maja lub czerwca. Polskie Porty Lotnicze podpisały umowę z konsorcjum firm Dimark i Anglosec o wartości ponad 44 mln zł.

Inwestycja była opóźniona przez spór przetargowy, który trafił do Krajowej Izby Odwoławczej. Po jego rozstrzygnięciu projekt wrócił na ścieżkę realizacji.

– Montaż skanerów 3D ma się rozpocząć w styczniu, a decyzja o zniesieniu limitu płynów zostanie podjęta po zainstalowaniu wszystkich 15 maszyn – poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych.

Dla pasażerów oznacza to:


• zniesienie limitu 100 ml (do 2 litrów płynów),
• brak konieczności wyjmowania elektroniki z bagażu,
• szybsze i płynniejsze przejście kontroli bezpieczeństwa.

Nie tylko Warszawa. Kolejne lotniska w planach


Nowoczesne skanery CT nie pojawią się wyłącznie w stolicy. Ich instalację planują również lotniska w Katowicach (Pyrzowice) oraz w Gdańsku. To kolejny krok w kierunku ujednolicenia standardów kontroli bezpieczeństwa na polskich lotniskach.

Rekordowy rok Lotniska Chopina


Rok 2025 okazał się rekordowy dla stołecznego portu. Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 24 mln pasażerów. Dla porównania, w 2024 roku było to 21,3 mln podróżnych, co oznacza wzrost o około 3 mln osób rok do roku.

Rok 2026 ma upłynąć pod znakiem dalszych inwestycji w infrastrukturę i przygotowań do obsługi rosnącego ruchu pasażerskiego.

– Przed nami modernizacja lotniska i wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych. To kolejny etap realizowany z myślą o bezpieczeństwie, komforcie pasażerów i stabilności operacji – zapowiedział prezes PPL Łukasz Chaberski.

Ekspert: szybsza kontrola wzmacnia prawa pasażerów


Zmiany w kontroli bezpieczeństwa mają znaczenie nie tylko dla wygody podróżnych, ale także dla ich praw.

– Skrócenie czasu kontroli bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko spóźnień na loty i problemów z wejściem na pokład. To realna korzyść dla pasażerów, którzy często tracą lot nie z własnej winy – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Jak podkreśla, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że opóźnienia i odwołania lotów są regulowane przez unijne przepisy.

– Podstawą ochrony pasażerów jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które przewiduje prawo do odszkodowania m.in. za opóźniony lub odwołany lot. Lepsza organizacja na lotnisku ogranicza liczbę sytuacji spornych i zwiększa przewidywalność podróży – wyjaśnia ekspert.

AirCashBack przypomina, że w przypadku spełnienia warunków pasażerowie mogą ubiegać się nawet o 600 euro odszkodowania, dlatego warto zachowywać dokumenty podróży i sprawdzać przyczyny zakłóceń rejsu.

Polskie Porty Lotnicze i dalsze plany


Polskie Porty Lotnicze to wiodący podmiot zarządzający infrastrukturą lotniczą w kraju. Spółka jest właścicielem Lotniska Chopina i posiada udziały w 17 spółkach związanych z portami lotniczymi. PPL należy do Skarbu Państwa.

Dla pasażerów oznacza to jedno: już w najbliższych miesiącach podróż z Warszawy stanie się prostsza, szybsza i bardziej komfortowa – bez limitu płynów i bez nerwowego opróżniania bagażu przy kontroli bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Lotniska luzują limity na płyny w bagażu podręcznym – koniec ze 100 ml? Lotniska luzują limity na płyny w bagażu podręcznym – koniec ze 100 ml?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: podróż samolotem, prawa pasażera, lot samolotem, bagaż podręczny, linie lotnicze, bagaż kabinowy, Lotnisko Chopina

Przeczytaj także

Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie

Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Lot z niespodzianką - jak overbooking zmienia podróż i jakie prawa mają pasażerowie?

Lot z niespodzianką - jak overbooking zmienia podróż i jakie prawa mają pasażerowie?

Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu. Jak przygotować się na zmiany?

Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu. Jak przygotować się na zmiany?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

KLM wprowadza taryfę "basic" bez bagażu podręcznego - podróż tylko z małą torbą pod fotel

KLM wprowadza taryfę "basic" bez bagażu podręcznego - podróż tylko z małą torbą pod fotel

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom?

BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom?

Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

Od Wall Street po waluty: 10 największych niespodzianek na rynkach finansowych w 2025 roku

Od Wall Street po waluty: 10 największych niespodzianek na rynkach finansowych w 2025 roku

Amortyzacja w firmie w 2026 r. - więcej firm może skorzystać z preferencyjnych stawek

Amortyzacja w firmie w 2026 r. - więcej firm może skorzystać z preferencyjnych stawek

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Zależność, która mówi wszystko?

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Zależność, która mówi wszystko?

Noworoczne cele dla zespołu: Jak motywować, a nie wypalać? Praktyczny poradnik dla liderów

Noworoczne cele dla zespołu: Jak motywować, a nie wypalać? Praktyczny poradnik dla liderów

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: