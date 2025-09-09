Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym
2025-09-09 00:30
Koniec z miniaturowymi buteleczkami! Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce pozwala przewieźć w bagażu podręcznym do 2 litrów płynów. Nowoczesne skanery CT przyspieszają kontrolę i ułatwiają pakowanie. To spory przełom, a eksperci przewidują, że podobne zmiany już wkrótce powinny pojawić się również na innych lotniskach w naszym kraju.
Jak wyglądało to wcześniej
Do tej pory pasażerowie w całej Unii Europejskiej musieli przestrzegać restrykcyjnych zasad – pojedynczy pojemnik z płynem nie mógł przekraczać 100 ml, a wszystkie produkty musiały zmieścić się w przezroczystej torbie o pojemności maksymalnie 1 litra. Ograniczenia dotyczyły wody, napojów, kosmetyków, past do zębów czy żeli pod prysznic. W praktyce oznaczało to konieczność przepakowywania ulubionych produktów do miniaturowych buteleczek, co bywało czasochłonne i stresujące.
Ważne informacje dla pasażera – ile płynów można mieć w bagażu podręcznym
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych skanerów CT, które skanują bagaż w 3D, pasażerowie mogą teraz przewozić w bagażu podręcznym większą ilość płynów – nawet do 2 litrów. To oznacza, że w praktyce można zabrać pełnowymiarowe butelki wody, kosmetyki czy ulubione napoje, bez konieczności przepakowywania do mini-pojemników.
Nowe przepisy sprawiają, że kontrola bezpieczeństwa staje się szybsza i mniej stresująca. Linie lotnicze i personel lotniska wciąż dbają o bezpieczeństwo podróży, ale pasażerowie nie muszą już ograniczać się do małych pojemników z płynami. Kraków-Balice staje się wzorem w Polsce dla wygody podróżnych, a podobne zmiany wkrótce mogą pojawić się na innych lotniskach w kraju.
Nowa technologia i więcej płynów
Dzięki decyzji Komisji Europejskiej oraz instalacji dziesięciu nowoczesnych skanerów CT, bagaże są teraz skanowane w 3D. To pozwala kontrolować zawartość bez wyjmowania płynów, kosmetyków czy elektroniki. Od teraz każdy pasażer może zabrać do 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, co znacznie ułatwia pakowanie i podróżowanie.
Dyrektor lotniska, Łukasz Strutyński, zapewnia, że dzięki nowym urządzeniom czas kontroli jednej osoby może skrócić się nawet o 30%, a przy rekordowym ruchu – do 48 tys. pasażerów dziennie – odprawa większości podróżnych zajmie mniej niż 10 minut.
Koniec stresu z płynami w podręcznym bagażu
Nowe przepisy umożliwiają zabranie nawet dwóch litrów płynów, co ułatwia pakowanie i zakupy na lotnisku. Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce wprowadza pełne zniesienie limitu, podczas gdy inne lotniska w kraju nadal stosują tradycyjne ograniczenia – 100 ml na pojemnik i przezroczystą torbę. Eksperci przewidują, że podobne rozwiązania pojawią się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach w ciągu najbliższego roku.
Więcej płynów, mniej stresu – komentarz eksperta
Zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym to duży krok w kierunku wygody pasażerów, ale nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.
Ekspert przypomina, że pasażerowie mają prawo do sprawnej obsługi podczas kontroli, a lotnisko oraz linie lotnicze muszą zapewnić bezpieczeństwo podróży. Dzięki nowym skanerom CT podróżni mogą cieszyć się większą swobodą, ale nadal obowiązuje kontrola bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczne podróżowanie.
Kraków-Balice staje się pionierem zmian w polskim lotnictwie – koniec z miniaturowymi buteleczkami oznacza mniej stresu i więcej komfortu dla każdego pasażera.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
