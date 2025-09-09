Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Koniec z miniaturowymi buteleczkami! Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce pozwala przewieźć w bagażu podręcznym do 2 litrów płynów. Nowoczesne skanery CT przyspieszają kontrolę i ułatwiają pakowanie. To spory przełom, a eksperci przewidują, że podobne zmiany już wkrótce powinny pojawić się również na innych lotniskach w naszym kraju.

Przeczytaj także: Lotniska luzują limity na płyny w bagażu podręcznym – koniec ze 100 ml?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile płynów można od teraz teraz przewozić w bagażu podręcznym?

O ile nowoczesne skanery CT skracają czas odprawy?

Kiedy podobne rozwiązania mogą pojawić się na innych lotniskach w Polsce?

Jak wyglądało to wcześniej

Ważne informacje dla pasażera – ile płynów można mieć w bagażu podręcznym

Nowa technologia i więcej płynów

Koniec stresu z płynami w podręcznym bagażu

Więcej płynów, mniej stresu – komentarz eksperta

Zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym to duży krok w kierunku wygody pasażerów, ale nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.