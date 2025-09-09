eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolskaLotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym

2025-09-09 00:30

Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Lotnisko Balice znosi limit płynów w bagażu podręcznym © fot. mat. prasowe

Koniec z miniaturowymi buteleczkami! Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce pozwala przewieźć w bagażu podręcznym do 2 litrów płynów. Nowoczesne skanery CT przyspieszają kontrolę i ułatwiają pakowanie. To spory przełom, a eksperci przewidują, że podobne zmiany już wkrótce powinny pojawić się również na innych lotniskach w naszym kraju.

Przeczytaj także: Lotniska luzują limity na płyny w bagażu podręcznym – koniec ze 100 ml?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile płynów można od teraz teraz przewozić w bagażu podręcznym?
  • O ile nowoczesne skanery CT skracają czas odprawy?
  • Kiedy podobne rozwiązania mogą pojawić się na innych lotniskach w Polsce?

Jak wyglądało to wcześniej


Do tej pory pasażerowie w całej Unii Europejskiej musieli przestrzegać restrykcyjnych zasad – pojedynczy pojemnik z płynem nie mógł przekraczać 100 ml, a wszystkie produkty musiały zmieścić się w przezroczystej torbie o pojemności maksymalnie 1 litra. Ograniczenia dotyczyły wody, napojów, kosmetyków, past do zębów czy żeli pod prysznic. W praktyce oznaczało to konieczność przepakowywania ulubionych produktów do miniaturowych buteleczek, co bywało czasochłonne i stresujące.

Ważne informacje dla pasażera – ile płynów można mieć w bagażu podręcznym


Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych skanerów CT, które skanują bagaż w 3D, pasażerowie mogą teraz przewozić w bagażu podręcznym większą ilość płynów – nawet do 2 litrów. To oznacza, że w praktyce można zabrać pełnowymiarowe butelki wody, kosmetyki czy ulubione napoje, bez konieczności przepakowywania do mini-pojemników.

Nowe przepisy sprawiają, że kontrola bezpieczeństwa staje się szybsza i mniej stresująca. Linie lotnicze i personel lotniska wciąż dbają o bezpieczeństwo podróży, ale pasażerowie nie muszą już ograniczać się do małych pojemników z płynami. Kraków-Balice staje się wzorem w Polsce dla wygody podróżnych, a podobne zmiany wkrótce mogą pojawić się na innych lotniskach w kraju.

Nowa technologia i więcej płynów


Dzięki decyzji Komisji Europejskiej oraz instalacji dziesięciu nowoczesnych skanerów CT, bagaże są teraz skanowane w 3D. To pozwala kontrolować zawartość bez wyjmowania płynów, kosmetyków czy elektroniki. Od teraz każdy pasażer może zabrać do 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, co znacznie ułatwia pakowanie i podróżowanie.

Dyrektor lotniska, Łukasz Strutyński, zapewnia, że dzięki nowym urządzeniom czas kontroli jednej osoby może skrócić się nawet o 30%, a przy rekordowym ruchu – do 48 tys. pasażerów dziennie – odprawa większości podróżnych zajmie mniej niż 10 minut.

Koniec stresu z płynami w podręcznym bagażu


Nowe przepisy umożliwiają zabranie nawet dwóch litrów płynów, co ułatwia pakowanie i zakupy na lotnisku. Kraków-Balice jako pierwsze lotnisko w Polsce wprowadza pełne zniesienie limitu, podczas gdy inne lotniska w kraju nadal stosują tradycyjne ograniczenia – 100 ml na pojemnik i przezroczystą torbę. Eksperci przewidują, że podobne rozwiązania pojawią się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach w ciągu najbliższego roku.

Więcej płynów, mniej stresu – komentarz eksperta


Zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym to duży krok w kierunku wygody pasażerów, ale nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Ekspert przypomina, że pasażerowie mają prawo do sprawnej obsługi podczas kontroli, a lotnisko oraz linie lotnicze muszą zapewnić bezpieczeństwo podróży. Dzięki nowym skanerom CT podróżni mogą cieszyć się większą swobodą, ale nadal obowiązuje kontrola bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczne podróżowanie.

Kraków-Balice staje się pionierem zmian w polskim lotnictwie – koniec z miniaturowymi buteleczkami oznacza mniej stresu i więcej komfortu dla każdego pasażera.

Przeczytaj także: Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: podróż samolotem, prawa pasażera, lot samolotem, bagaż podręczny, linie lotnicze, bagaż kabinowy

Przeczytaj także

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

KLM wprowadza taryfę "basic" bez bagażu podręcznego - podróż tylko z małą torbą pod fotel

KLM wprowadza taryfę "basic" bez bagażu podręcznego - podróż tylko z małą torbą pod fotel

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Wizz Air wprowadza polskojęzyczną obsługę

Wizz Air wprowadza polskojęzyczną obsługę

PLL LOT, Wizz Air i Ryanair zawieszają loty do Izraela - co z pasażerami

PLL LOT, Wizz Air i Ryanair zawieszają loty do Izraela - co z pasażerami

Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Overbooking pod kontrolą, czyli nowe udogodnienie Wizz Air

Overbooking pod kontrolą, czyli nowe udogodnienie Wizz Air

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Specjaliści ds. sprzedaży: zarabiają więcej i polegają na AI

Specjaliści ds. sprzedaży: zarabiają więcej i polegają na AI

Mandaty BALM - jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby?

Mandaty BALM - jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby?

Młodzi Polacy nie chcą pracować za płacę minimalną

Młodzi Polacy nie chcą pracować za płacę minimalną

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Kuchnia - serce domu, które może przechylić szalę sukcesu przy sprzedaży mieszkania

Kuchnia - serce domu, które może przechylić szalę sukcesu przy sprzedaży mieszkania

Mutitasking to mit. 5 błędów w zarządzaniu czasem i jak ich unikać

Mutitasking to mit. 5 błędów w zarządzaniu czasem i jak ich unikać

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: