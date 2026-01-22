eGospodarka.pl
Wieża widokowa na Górze Parkowej już otwarta. Nowa perspektywa na Krynicę-Zdrój

2026-01-22 00:20

Wieża widokowa na Górze Parkowej już otwarta. Nowa perspektywa na Krynicę-Zdrój

Wieża widokowa na Górze Parkowej już otwarta. Nowa perspektywa na Krynicę-Zdrój © Sławomir Rakowski

Nowa atrakcja turystyczna w Krynicy-Zdroju stała się faktem. Na Górze Parkowej oficjalnie otwarto 36-metrową wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Beskidów i uzdrowiska z zupełnie nowej perspektywy. Inwestycja Grupy PKL jest częścią szerokiej modernizacji ośrodka, łączącej historyczny charakter tego miejsca z nowoczesną, całoroczną ofertą dla turystów.

Ferie zimowe 2026: pod lupą ceny noclegów i skipassów

Wieża widokowa na Górze Parkowej oficjalnie otwarta


W Krynicy-Zdroju oddano do użytku nową wieżę widokową zlokalizowaną na Górze Parkowej. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 17 stycznia 2026 roku i było częścią działań realizowanych w ramach modernizacji ośrodka turystycznego Grupy PKL.
Wieża widokowa fot. 1
fot. Konrad Rogoziński

Wieża widokowa fot. 1

Wielkie otwarcie nowej wieży widokowej w ośrodku Grupy PKL przyciągnęło turystów i mieszkańców

Inwestycja wpisuje się w szerszy projekt transformacji tego miejsca, łączący historyczny charakter jednej z najstarszych kolei linowo-terenowych w Polsce z nową ofertą turystyczną.
Wieża widokowa fot. 2
fot. Konrad Rogoziński

Wieża widokowa fot. 2

Wieża to efekt współpracy Gminy Krynica-Zdrój z Polskimi Kolejami Linowymi

Otwarciu towarzyszył całodzienny program wydarzeń, przygotowany z myślą o turystach i mieszkańcach Krynicy-Zdroju.
Atrakcje otwarcia fot. 2
fot. mat. prasowe

Atrakcje otwarcia fot. 2

Udostępnienie wieży kończy drugi etap modernizacji Góry Parkowej

Zorganizowano m.in. występy artystyczne inspirowane okresem międzywojennym oraz wydarzenia tematyczne nawiązujące do historii uzdrowiska. W części muzycznej wystąpili artyści operowi, a wieczorem odbyło się pierwsze nocne zwiedzanie wieży widokowej.
Atrakcje otwarcia fot. 1
fot. Konrad Rogoziński

Atrakcje otwarcia fot. 1

Podczas otwarcia sopranistka Iwona Socha wcieliła się w Martę Eggerth

Atrakcje otwarcia fot. 4
fot. Konrad Rogoziński

Atrakcje otwarcia fot. 4

Wieczorem goście ośrodka wzięli udział w pierwszym nocnym zwiedzaniu wieży widokowej

Dodatkową atrakcją były pokazy światła, ognia oraz projekcje laserowe.


Nowa wieża widokowa ma wysokość 36 metrów i stanowi kolejny element infrastruktury udostępnionej w ramach drugiego etapu modernizacji ośrodka PKL Góra Parkowa. Z tarasu widokowego można obserwować panoramę Krynicy-Zdroju, Beskidów oraz teren samego kompleksu turystycznego.
Wieża widokowa i krajobrazy w ośrodku PKL Góra Parkowa fot. 1
fot. Sławomir Rakowski

Wieża widokowa i krajobrazy w ośrodku PKL Góra Parkowa fot. 1

Wieża mierzy 36 metrów

Podczas otwarcia przedstawiciele Grupy PKL oraz władz lokalnych podkreślali znaczenie inwestycji dla rozwoju oferty turystycznej miasta oraz współpracy pomiędzy samorządem a operatorem ośrodka. Zwracano uwagę na rolę nowych atrakcji w budowaniu całorocznej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców.
Wieża widokowa i krajobrazy w ośrodku PKL Góra Parkowa fot. 2
fot. mat. prasowe

Wieża widokowa i krajobrazy w ośrodku PKL Góra Parkowa fot. 2

Z wieży na Górze Parkowej rozpościera się widok na Beskidy

Transformacja ośrodka Grupy PKL na Górze Parkowej


Ośrodek na Górze Parkowej funkcjonuje od blisko 90 lat i od początku związany jest z koleją linowo-terenową uruchomioną w 1937 roku. W ostatnich sześciu latach Grupa PKL realizuje tam wieloetapowy projekt modernizacyjny, którego celem jest przywrócenie historycznego charakteru miejsca oraz dostosowanie go do współczesnych potrzeb turystów.

Od 2022 roku ośrodek oferuje całoroczne atrakcje, obejmujące zarówno infrastrukturę rekreacyjną, jak i elementy edukacyjne oraz multimedialne. Projekt zakłada połączenie narracji historycznej z nowoczesnymi formami prezentacji, co realizowane jest m.in. poprzez projekt pod nazwą „Wehikuł Czasu”.

W ramach tej koncepcji odrestaurowano historyczne wagony kolei, wprowadzono wystawy multimedialne, stylizowane elementy architektoniczne oraz wydarzenia tematyczne nawiązujące do lat 30. XX wieku – okresu największej popularności Krynicy jako uzdrowiska.

Oferta turystyczna i dalsze plany


Na terenie ośrodka dostępne są m.in. Rajskie Ślizgawki, szlaki spacerowe, Polana Muzyki i Światła, Retro Park Światła oraz strefy gastronomiczne utrzymane w stylistyce art déco. Oferta kierowana jest zarówno do rodzin z dziećmi, jak i do seniorów oraz grup zorganizowanych.

Udostępnienie wieży widokowej kończy drugi etap modernizacji. W kolejnym etapie planowane jest uruchomienie multimedialnej atrakcji „Szalone Lata 30.” oraz rozbudowa strefy rodzinnej. Całość projektu ma zostać zakończona przed 2027 rokiem i zbiega się z jubileuszem 90-lecia istnienia kolei i ośrodka.

Wieża widokowa dostępna jest w godzinach otwarcia ośrodka PKL na Górze Parkowej. Bilety wstępu kosztują 10 zł (ulgowy) oraz 15 zł (normalny). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej operatora.

Ferie zimowe 2025 będą tańsze niż rok temu?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe inwestycje, góry, Krynica Zdrój, kurorty narciarskie, wyjazd na narty

