AI zbudowała fałszywy świat inwestycji. Jak działa "Truman Show Scam" i jak nie paść ofiarą oszustwa?

"Truman Show Scam" to nie zwykły phishing, a zaawansowane oszustwo, w którym AI buduje całe fałszywe światy - od grup na WhatsAppie i Telegramie, po "oficjalne" aplikacje inwestycyjne dostępne w sklepach. Ofiary nie otrzymują jednej podejrzanej wiadomości, ale są stopniowo wciągane w sieć kłamstw, która ma jeden cel: wyłudzenie pieniędzy i danych. Jak działa ten nowy rodzaj oszustwa, dlaczego jest tak skuteczny i jak się przed nim chronić?

Schemat oszustwa Truman Show Scam Proces zaczyna się od kontaktu via SMS lub komunikatory, przechodzi do grup na WhatsApp/Telegram z symulowanymi ekspertami, potem instalacji aplikacji OPCOPRO. Kolejne etapy to weryfikacja KYC z dokumentami i selfie oraz wpłaty krypto lub przelewy. Cały lejek buduje iluzję wiarygodności poprzez AI-generowane treści, kończąc się utratą pieniędzy i danych osobowych. Przestępcy skalują schemat wielojęzykowymi rozmowami i presją społeczną w grupach.

Jak działa „Truman Show Scam” krok po kroku

Aplikacja OPCOPRO w App Store OPCOPRO to aplikacja inwestycyjna z oceną 5 gwiazdek i ponad 18 tysiącami pobrań, dostępna w App Store. Zapewnia wykresy, analizy techniczne i zarządzanie aktywami z naciskiem na bezpieczeństwo. Umożliwia handel akcjami, kryptowalutami oraz monitorowanie portfolio w prostym interfejsie. Według Check Point Research aplikacja jest elementem „Truman Show Scam", gdzie symulowane transakcje i salda budują fałszywe zaufanie, prowadząc do wpłat i kradzieży danych KYC.

Kradzież tożsamości ułatwia przejęcia kont: dokument + selfie to mocny zestaw do prób obejścia zabezpieczeń (np. ataki na procesy odzyskiwania dostępu, podszywanie się w kontaktach z help deskiem).

dokument + selfie to mocny zestaw do prób obejścia zabezpieczeń (np. ataki na procesy odzyskiwania dostępu, podszywanie się w kontaktach z help deskiem). Presja finansowa tworzy ryzyko insiderskie: osoba, która straciła pieniądze i jest zastraszana lub „dociągana” do kolejnych wpłat, staje się podatniejsza na szantaż i manipulację.

osoba, która straciła pieniądze i jest zastraszana lub „dociągana” do kolejnych wpłat, staje się podatniejsza na szantaż i manipulację. Telefon jako najsłabsze ogniwo: aplikacja wyglądająca „normalnie” i dostępna w oficjalnym sklepie może ominąć czujność użytkownika i część firmowych kontroli, a mimo to prowadzić do działań wysokiego ryzyka.

aplikacja wyglądająca „normalnie” i dostępna w oficjalnym sklepie może ominąć czujność użytkownika i część firmowych kontroli, a mimo to prowadzić do działań wysokiego ryzyka. Socjotechnika wobec wsparcia IT staje się łatwiejsza: gdy atakujący ma „dowody” (dane, dokumenty, wiarygodną legendę), rośnie skuteczność prób wyłudzenia.

Jak się bronić przed całym ekosystemem oszustw?

Rady dla osób prywatnych:

Traktuj niezamówione „okazje inwestycyjne” jako ryzykowne z definicji.

Weryfikuj firmy przez oficjalne rejestry/regulatorów, a nie przez linki z czatu.

Nie wysyłaj dokumentów i selfie do nieznanych platform „KYC”.

Pamiętaj: depozyty krypto są w praktyce nieodwracalne.

Rady dla firm:

Zwiększ czujność wobec finansowych aplikacji WebView i całych „ekosystemów” wokół nich.

i całych „ekosystemów” wokół nich. Szukaj klastrów domen/infrastruktury powiązanych z aplikacjami i kampaniami.

powiązanych z aplikacjami i kampaniami. Wykrywaj lejki zachowań: czat → aplikacja → KYC → wpłata (to często bardziej diagnostyczne niż sam kod).

(to często bardziej diagnostyczne niż sam kod). Zapewnij pracownikom łatwą ścieżkę zgłoszenia, jeśli padli ofiarą - bo „wstyd” i cisza zwiększają ryzyko wtórnych nadużyć.