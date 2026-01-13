eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetAI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

2026-01-13 00:02

AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online © wygenerowane przez AI

Google wprowadza Universal Commerce Protocol (UCP), nowy otwarty standard, który umożliwi pełną automatyzację zakupów online za pomocą asystentów AI. Dzięki UCP użytkownicy będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez konieczności przechodzenia na strony sklepów. Jak ten przełom wpłynie na e-commerce i dlaczego może zmniejszyć problem porzuconych koszyków?

Przeczytaj także: Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Czym jest Universal Commerce Protocol (UCP) i jak działa nowy standard zakupów przez AI.
  • Jakie korzyści niesie UCP dla sprzedawców i klientów, w tym redukcja porzuconych koszyków.
  • Które firmy już dołączyły do standardu i jakie platformy będą go obsługiwać.
  • Jak UCP wpłynie na przyszłość e-commerce i doświadczenie zakupowe.
  • Dlaczego integracja z UCP może być kluczowa dla konkurencyjności detalistów.

Google oficjalnie zapowiedziało wdrożenie Universal Commerce Protocol (UCP), otwartego standardu technologicznego, który ma umożliwić pełną automatyzację zakupów online z wykorzystaniem asystentów AI. Standard został ogłoszony 11 stycznia podczas konferencji National Retail Federation (NRF) 2026 w Nowym Jorku.

Universal Commerce Protocol to nowy, otwarty standard, który ma być wspólnym „językiem” pomiędzy agentami AI, detalistami, systemami płatności i platformami handlowymi. Dzięki UCP AI-asystenci mają obsługiwać cały proces zakupowy, od wyszukiwania produktów, przez finalizację transakcji, aż do wsparcia posprzedażowego, bez konieczności przechodzenia klienta na osobne strony sprzedawców. UCP został opracowany we współpracy z kluczowymi partnerami rynku, takimi jak Shopify, Etsy, Wayfair, Target i Walmart, a do standardu przyłączyło się ponad 20 firm z branży handlu i płatności.
Universal Commerce Protocol reprezentuje przełomowy krok w kierunku handlu sterowanego przez sztuczną inteligencję. Standaryzacja języka komunikacji między agentami AI a systemami płatności i sprzedawcami to klucz do upowszechnienia zakupów, w których AI nie tylko rekomenduje produkty, lecz realizuje transakcje za użytkownika. To zmniejszy liczbę porzuconych koszyków i pozwoli detalistom konkurować tam, gdzie dziś dominuje doświadczenie cyfrowe, w chwili, gdy klient już wie, co chce kupić - komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Google podkreśla, że protokół ma zmniejszyć bariery integracyjne i ograniczyć przypadki porzucania koszyka, czyli problem, który w klasycznym ecommerce znacząco obniża konwersję. Nowe rozwiązanie będzie początkowo dostępne przede wszystkim w AI Mode w wyszukiwarce Google oraz w aplikacji Gemini, gdzie użytkownicy z USA będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez przechodzenia na stronę sklepu.

Google zaznacza, że retailerzy pozostają sprzedawcami odpowiedzialnymi za transakcje, a integracja z UCP pozwala im jednocześnie zachować kontrolę nad procesem zakupowym i doświadczeniem klienta. Protokół jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami branżowymi, takimi jak Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent i Model Context Protocol.




Źródła:
https://searchengineland.com/google-universal-commerce-protocol-467290
https://blog.google/products/ads-commerce/agentic-commerce-ai-tools-protocol-retailers-platforms/
Przeczytaj także: Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Universal Commerce Protocol, UCP, Google, Gemini, AI Mode, sztuczna inteligencja, AI, agent AI, asystent AI, zakupy online, e-commerce, zakupy przez Internet

Przeczytaj także

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Nowości Google: AI i VEO 3 zmieniają strategie PPC w e-commerce

Nowości Google: AI i VEO 3 zmieniają strategie PPC w e-commerce

Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce

Sztuczna inteligencja tematem nr 1 w e-commerce

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Zakupy online coraz bardziej mobilne. Szczególnie odzieżowe

Zakupy online coraz bardziej mobilne. Szczególnie odzieżowe

Mobile coraz silniejszym trendem w zakupach online

Mobile coraz silniejszym trendem w zakupach online

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Strategie i relacje w świecie HR i biznesu

Strategie i relacje w świecie HR i biznesu REKLAMA

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

Kwartalne rozliczenie VAT w 2026 r. odracza o rok obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT

Kwartalne rozliczenie VAT w 2026 r. odracza o rok obowiązek JPK_PIT i JPK_CIT

2026 rok bez tarcz osłonowych. Jakie zmiany czekają domowe budżety?

2026 rok bez tarcz osłonowych. Jakie zmiany czekają domowe budżety?

Śledztwo wobec Powella wzmacnia metale szlachetne

Śledztwo wobec Powella wzmacnia metale szlachetne

Mały ZUS Plus 2026: Jak wykorzystać 'czystą kartę' i obniżyć składki na 36 miesięcy?

Mały ZUS Plus 2026: Jak wykorzystać 'czystą kartę' i obniżyć składki na 36 miesięcy?

Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km

Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: