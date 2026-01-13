AI sama zrobi zakupy za Ciebie. Jak Universal Commerce Protocol Google rewolucjonizuje handel online?

Google wprowadza Universal Commerce Protocol (UCP), nowy otwarty standard, który umożliwi pełną automatyzację zakupów online za pomocą asystentów AI. Dzięki UCP użytkownicy będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez konieczności przechodzenia na strony sklepów. Jak ten przełom wpłynie na e-commerce i dlaczego może zmniejszyć problem porzuconych koszyków?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest Universal Commerce Protocol (UCP) i jak działa nowy standard zakupów przez AI.

Jakie korzyści niesie UCP dla sprzedawców i klientów, w tym redukcja porzuconych koszyków.

Które firmy już dołączyły do standardu i jakie platformy będą go obsługiwać.

Jak UCP wpłynie na przyszłość e-commerce i doświadczenie zakupowe.

Dlaczego integracja z UCP może być kluczowa dla konkurencyjności detalistów.

Universal Commerce Protocol reprezentuje przełomowy krok w kierunku handlu sterowanego przez sztuczną inteligencję. Standaryzacja języka komunikacji między agentami AI a systemami płatności i sprzedawcami to klucz do upowszechnienia zakupów, w których AI nie tylko rekomenduje produkty, lecz realizuje transakcje za użytkownika. To zmniejszy liczbę porzuconych koszyków i pozwoli detalistom konkurować tam, gdzie dziś dominuje doświadczenie cyfrowe, w chwili, gdy klient już wie, co chce kupić - komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Google oficjalnie zapowiedziało wdrożenie Universal Commerce Protocol (UCP), otwartego standardu technologicznego, który ma umożliwić pełną automatyzację zakupów online z wykorzystaniem asystentów AI. Standard został ogłoszony 11 stycznia podczas konferencji National Retail Federation (NRF) 2026 w Nowym Jorku.Universal Commerce Protocol to nowy, otwarty standard, który ma być wspólnym „językiem” pomiędzy agentami AI, detalistami, systemami płatności i platformami handlowymi. Dzięki UCP AI-asystenci mają obsługiwać cały proces zakupowy, od wyszukiwania produktów, przez finalizację transakcji, aż do wsparcia posprzedażowego, bez konieczności przechodzenia klienta na osobne strony sprzedawców. UCP został opracowany we współpracy z kluczowymi partnerami rynku, takimi jak Shopify, Etsy, Wayfair, Target i Walmart, a do standardu przyłączyło się ponad 20 firm z branży handlu i płatności.Google podkreśla, że protokół ma zmniejszyć bariery integracyjne i ograniczyć przypadki porzucania koszyka, czyli problem, który w klasycznym ecommerce znacząco obniża konwersję. Nowe rozwiązanie będzie początkowo dostępne przede wszystkim w AI Mode w wyszukiwarce Google oraz w aplikacji Gemini, gdzie użytkownicy z USA będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez przechodzenia na stronę sklepu.Google zaznacza, że retailerzy pozostają sprzedawcami odpowiedzialnymi za transakcje, a integracja z UCP pozwala im jednocześnie zachować kontrolę nad procesem zakupowym i doświadczeniem klienta. Protokół jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami branżowymi, takimi jak Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent i Model Context Protocol.Źródła:https://searchengineland.com/google-universal-commerce-protocol-467290https://blog.google/products/ads-commerce/agentic-commerce-ai-tools-protocol-retailers-platforms/