Świąteczne pułapki online dla seniorów - 6 zasad bezpiecznych zakupów

Święta to czas wzmożonych zakupów online, także wśród seniorów. Niestety, to również okres, w którym oszuści nasilają swoje ataki, wykorzystując pośpiech, emocje i mniejszą czujność starszych użytkowników. Fałszywe SMS-y o dopłatach do paczek, phishingowe oferty czy scam "na wnuczka" to najczęstsze zagrożenia. Według danych FBI [1], w 2024 roku osoby powyżej 60. roku życia straciły w wyniku oszustw internetowych niemal 4,9 miliarda dolarów. W Polsce co piąty senior doświadczył kradzieży lub próby wyłudzenia danych w sieci [2]. Jak zatem zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami i cieszyć się bezpiecznymi zakupami online?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najczęstsze metody oszustw wymierzonych w seniorów podczas świątecznych zakupów online.

Dlaczego seniorzy są szczególnie narażeni na ataki cyberprzestępców i jakie są statystyki strat.

Jak rozpoznać fałszywe wiadomości od kuriera, banku czy „wnuczka w potrzebie”.

Jakie proste kroki podjąć, aby zabezpieczyć swoje konto, hasła i dane osobowe.

Co zrobić, gdy padniesz ofiarą oszustwa – plan awaryjny i wsparcie emocjonalne.

Jakie narzędzia i ustawienia pomogą Ci bezpiecznie korzystać z internetu.

Świąteczne pułapki: na co uczulić bliskich?

Metoda Weryfikacyjnego Kumpla

Warto jasno podkreślić, że nie jest to forma kontroli, ale realnego wsparcia, bo na tego typu oszustwa nabierają się także młodsi użytkownicy.



Prośba, aby przed wykonaniem przelewu czy kliknięciem w link najpierw zadzwonić do zaufanej osoby, nie powinna być powodem do wstydu. Taki prosty układ zmniejsza presję czasu, na którą liczą przestępcy, daje chwilę na spokojne sprawdzenie szczegółów i w praktyce pomaga wychwycić wiele prób ataków – podkreśla Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń ESET.

Cyfrowe porządki – zrób je zdalnie lub przy herbacie

Hasła to podstawa: Nie warto używać jednego hasła do banku, poczty i mediów społecznościowych. Lepszym rozwiązaniem jest menedżer haseł, który tworzy i zapamiętuje silne, różne hasła dla każdego konta.

Nie warto używać jednego hasła do banku, poczty i mediów społecznościowych. Lepszym rozwiązaniem jest menedżer haseł, który tworzy i zapamiętuje silne, różne hasła dla każdego konta. Zastrzeżony PESEL – chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami np. przed udzieleniem pożyczki czy sprzedaży ratalnej.

– chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami np. przed udzieleniem pożyczki czy sprzedaży ratalnej. Wieloskładnikowe uwierzytelnianie: Tam, gdzie jest to możliwe, dobrze jest włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oprócz hasła potrzebne jest wtedy dodatkowe potwierdzenie, na przykład kod w aplikacji lub z SMS, co utrudnia działanie przestępcom.

Tam, gdzie jest to możliwe, dobrze jest włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oprócz hasła potrzebne jest wtedy dodatkowe potwierdzenie, na przykład kod w aplikacji lub z SMS, co utrudnia działanie przestępcom. Skuteczne oprogramowanie zabezpieczające – kiedy zawiedzie ludzka czujność i uwaga, technologia pomoże ochronić przez cyberprzestępcami. Oprogramowanie zabezpieczające zablokuje niebezpieczne strony, poinformuje o próbie wyłudzenia danych oraz zatrzyma złośliwe pliki wykradające np. hasła dostępowe.

– kiedy zawiedzie ludzka czujność i uwaga, technologia pomoże ochronić przez cyberprzestępcami. Oprogramowanie zabezpieczające zablokuje niebezpieczne strony, poinformuje o próbie wyłudzenia danych oraz zatrzyma złośliwe pliki wykradające np. hasła dostępowe. Blokady i aktualizacje: W ustawieniach telefonu i przeglądarki warto włączyć blokowanie wyskakujących okienek oraz filtrowanie niechcianych połączeń. Dobrym nawykiem jest też włączenie automatycznych aktualizacji systemu i aplikacji, ponieważ starsze wersje oprogramowania łatwiej wykorzystać do ataku.

W ustawieniach telefonu i przeglądarki warto włączyć blokowanie wyskakujących okienek oraz filtrowanie niechcianych połączeń. Dobrym nawykiem jest też włączenie automatycznych aktualizacji systemu i aplikacji, ponieważ starsze wersje oprogramowania łatwiej wykorzystać do ataku. Zabezpieczenia w banku: Warto sprawdzić, jakie dodatkowe możliwości bezpieczeństwa oferuje bank, na przykład powiadomienia o przelewach i płatnościach, limity kwotowe albo dodatkowe potwierdzenia przy wybranych operacjach. Pomaga to szybciej zauważyć nietypową aktywność na koncie.

Plan awaryjny – gdy coś pójdzie nie tak

W pierwszej kolejności warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem, poprosić o zablokowanie dostępu do bankowości internetowej i zatrzymanie nieautoryzowanych transakcji.



Równolegle dobrze jest zabezpieczyć wszystkie dowody, na przykład wiadomości i zrzuty ekranu, a następnie zgłosić sprawę odpowiednim służbom.



Jedną z podstaw naszego cyfrowego bezpieczeństwa powinien być również stale zastrzeżony PESEL, co pomoże w ochronie przed wieloma oszustwami - podkreśla Kamil Sadkowski.