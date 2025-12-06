eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetŚwiąteczne pułapki online dla seniorów - 6 zasad bezpiecznych zakupów

Świąteczne pułapki online dla seniorów - 6 zasad bezpiecznych zakupów

2025-12-06 00:04

Świąteczne pułapki online dla seniorów - 6 zasad bezpiecznych zakupów

Świąteczne pułapki online dla seniorów - 6 zasad bezpiecznych zakupów © wygenerowane przez AI

Święta to czas wzmożonych zakupów online, także wśród seniorów. Niestety, to również okres, w którym oszuści nasilają swoje ataki, wykorzystując pośpiech, emocje i mniejszą czujność starszych użytkowników. Fałszywe SMS-y o dopłatach do paczek, phishingowe oferty czy scam "na wnuczka" to najczęstsze zagrożenia. Według danych FBI [1], w 2024 roku osoby powyżej 60. roku życia straciły w wyniku oszustw internetowych niemal 4,9 miliarda dolarów. W Polsce co piąty senior doświadczył kradzieży lub próby wyłudzenia danych w sieci [2]. Jak zatem zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami i cieszyć się bezpiecznymi zakupami online?

Przeczytaj także: Jak nie dać się oszukać w Black Friday. Przewodnik po bezpiecznych zakupach online


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są najczęstsze metody oszustw wymierzonych w seniorów podczas świątecznych zakupów online.
  • Dlaczego seniorzy są szczególnie narażeni na ataki cyberprzestępców i jakie są statystyki strat.
  • Jak rozpoznać fałszywe wiadomości od kuriera, banku czy „wnuczka w potrzebie”.
  • Jakie proste kroki podjąć, aby zabezpieczyć swoje konto, hasła i dane osobowe.
  • Co zrobić, gdy padniesz ofiarą oszustwa – plan awaryjny i wsparcie emocjonalne.
  • Jakie narzędzia i ustawienia pomogą Ci bezpiecznie korzystać z internetu.

Okres przedświąteczny to dla oszustów jeden z najłatwiejszych momentów na atak. W tym czasie wiele osób robi zakupy w pośpiechu, porównuje oferty i śledzi przesyłki. Seniorzy, którzy chcą zdążyć z prezentami dla bliskich, mogą wtedy łatwiej przeoczyć podejrzany komunikat czy nietypową prośbę o płatność. Fałszywe SMS-y o dopłacie do paczki, atrakcyjne oferty w mediach społecznościowych czy telefony z prośbą o podanie danych logowania mają w takim okresie większą szansę powodzenia.

Statystyki są alarmujące. Według danych FBI straty seniorów z tytułu oszustw online wzrosły w ciągu roku o 43 procent, a średnia strata w tej grupie wiekowej to 83 tysiące dolarów. Te liczby pokazują, że rozmowy o bezpiecznych zakupach w sieci z rodzicami czy dziadkami nie warto odkładać. Wspólne przejrzenie ustawień telefonu i sposobu logowania do najważniejszych usług może realnie zmniejszyć ryzyko udanego ataku.

Świąteczne pułapki: na co uczulić bliskich?


Oszuści dobrze wiedzą, jak wykorzystać świąteczną atmosferę i wzmożone zakupy w sieci. Korzystają z pośpiechu, presji czasu i emocji związanych z prezentami. Poniżej scenariusze, które w tym okresie są szczególnie niebezpieczne.

Fałszywy kurier i blokada konta (phishing)
W okresie świątecznych zakupów oszuści chętnie wykorzystują scenariusz z rzekomym kurierem lub bankiem. Ofiara otrzymuje wiadomość o wstrzymanej paczce z powodu niedopłaty albo o blokadzie konta z prośbą o pilne zalogowanie się. Kliknięcie w podany link prowadzi na stronę bardzo podobną do prawdziwej strony firmy, gdzie przestępcy wyłudzają dane logowania.

„Wnuczek w potrzebie” (grandparent scam)
Dzwonią, podszywając się na przykład pod wnuka, informują o rzekomym wypadku lub innym zdarzeniu i proszą o natychmiastowe przekazanie pieniędzy. Liczą na stres i pośpiech, aby rozmówca nie sprawdził tej informacji u innych członków rodziny. Zdarza się, że posługują się nagraniem przygotowanym z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji.

Metoda Weryfikacyjnego Kumpla


Zamiast zasypywać seniorów pojęciami z cyberbezpieczeństwa, lepiej umówić się na prostą zasadę: „zatrzymaj się i sprawdź”. Przestępcy często liczą na wstyd i poczucie osamotnienia ofiary, dlatego warto zawczasu wskazać jedną osobę z najbliższego otoczenia, która wesprze seniora.
Warto jasno podkreślić, że nie jest to forma kontroli, ale realnego wsparcia, bo na tego typu oszustwa nabierają się także młodsi użytkownicy.

Prośba, aby przed wykonaniem przelewu czy kliknięciem w link najpierw zadzwonić do zaufanej osoby, nie powinna być powodem do wstydu. Taki prosty układ zmniejsza presję czasu, na którą liczą przestępcy, daje chwilę na spokojne sprawdzenie szczegółów i w praktyce pomaga wychwycić wiele prób ataków – podkreśla Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń ESET.

Cyfrowe porządki – zrób je zdalnie lub przy herbacie


Rozmowa o bezpieczeństwie w sieci to dobry początek, ale równie ważne jest pokazanie seniorom kilku prostych zasad w praktyce. Wystarczy kilkanaście minut, aby wspólnie uporządkować ustawienia w telefonie i komputerze, wzmocnić hasła i włączyć dodatkowe zabezpieczenia. Takie „cyfrowe porządki” możesz zrobić przy jednej wizycie albo zdalnie, krok po kroku, przez telefon.
  • Hasła to podstawa: Nie warto używać jednego hasła do banku, poczty i mediów społecznościowych. Lepszym rozwiązaniem jest menedżer haseł, który tworzy i zapamiętuje silne, różne hasła dla każdego konta.
  • Zastrzeżony PESEL – chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami np. przed udzieleniem pożyczki czy sprzedaży ratalnej.
  • Wieloskładnikowe uwierzytelnianie: Tam, gdzie jest to możliwe, dobrze jest włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oprócz hasła potrzebne jest wtedy dodatkowe potwierdzenie, na przykład kod w aplikacji lub z SMS, co utrudnia działanie przestępcom.
  • Skuteczne oprogramowanie zabezpieczające – kiedy zawiedzie ludzka czujność i uwaga, technologia pomoże ochronić przez cyberprzestępcami. Oprogramowanie zabezpieczające zablokuje niebezpieczne strony, poinformuje o próbie wyłudzenia danych oraz zatrzyma złośliwe pliki wykradające np. hasła dostępowe.
  • Blokady i aktualizacje: W ustawieniach telefonu i przeglądarki warto włączyć blokowanie wyskakujących okienek oraz filtrowanie niechcianych połączeń. Dobrym nawykiem jest też włączenie automatycznych aktualizacji systemu i aplikacji, ponieważ starsze wersje oprogramowania łatwiej wykorzystać do ataku.
  • Zabezpieczenia w banku: Warto sprawdzić, jakie dodatkowe możliwości bezpieczeństwa oferuje bank, na przykład powiadomienia o przelewach i płatnościach, limity kwotowe albo dodatkowe potwierdzenia przy wybranych operacjach. Pomaga to szybciej zauważyć nietypową aktywność na koncie.

Plan awaryjny – gdy coś pójdzie nie tak


Nawet przy rozsądnych nawykach i dobrych ustawieniach zabezpieczeń może zdarzyć się błąd. Jeśli bliska osoba padnie ofiarą oszustwa, kluczowa jest szybka reakcja.
W pierwszej kolejności warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem, poprosić o zablokowanie dostępu do bankowości internetowej i zatrzymanie nieautoryzowanych transakcji.

Równolegle dobrze jest zabezpieczyć wszystkie dowody, na przykład wiadomości i zrzuty ekranu, a następnie zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Jedną z podstaw naszego cyfrowego bezpieczeństwa powinien być również stale zastrzeżony PESEL, co pomoże w ochronie przed wieloma oszustwami - podkreśla Kamil Sadkowski.

Tak samo ważne jak działania techniczne jest wsparcie emocjonalne. Warto przypominać bliskim, że są ofiarami przestępstwa, a nie winowajcami. To właśnie wstyd i milczenie sprawiają, że oszuści mogą działać dalej.


[1] FBI, Internet Crime Report 2024
[2] Dane z badania przeprowadzonego na zlecenie ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów
Przeczytaj także: Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zakupy internetowe, zakupy online, bezpieczne zakupy, cyberprzestępcy, zagrożenia internetowe, oszustwa internetowe, cyberzagrożenia, phishing, kradzież danych, scam, oszustwo na wnuczka, oszustwa finansowe

Przeczytaj także

Czy Polacy czują się bezpiecznie w internecie?

Czy Polacy czują się bezpiecznie w internecie?

Oszustwo nie tylko "na wnuczka", czyli na co powinni uważać babcia i dziadek

Oszustwo nie tylko "na wnuczka", czyli na co powinni uważać babcia i dziadek

Phishing, sniffing i fałszywe promocje, czyli świąteczne żniwa cyberprzestępców

Phishing, sniffing i fałszywe promocje, czyli świąteczne żniwa cyberprzestępców

Cyberhigiena na Black Friday, czyli bezpieczne zakupy online

Cyberhigiena na Black Friday, czyli bezpieczne zakupy online

5 cyberoszustw wymierzonych w seniorów

5 cyberoszustw wymierzonych w seniorów

Boże Narodzenie coraz bliżej. Na co uważać podczas zakupów online?

Boże Narodzenie coraz bliżej. Na co uważać podczas zakupów online?

Bezpieczne zakupy świąteczne - na co zwrócić uwagę?

Bezpieczne zakupy świąteczne - na co zwrócić uwagę?

Kaspersky: ataki internetowe na firmy

Kaspersky: ataki internetowe na firmy

Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa

Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Niewidoczni, choć zdolni. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami wciąż są na marginesie rynku pracy?

Niewidoczni, choć zdolni. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami wciąż są na marginesie rynku pracy?

Firmy mogą realnie obniżyć podatek od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra Finansów

Firmy mogą realnie obniżyć podatek od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra Finansów

Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy?

Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Jak sprawdzić, czy umowa kredytowa z WIBOR może być do podważenia?

Jak sprawdzić, czy umowa kredytowa z WIBOR może być do podważenia?

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: