Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Jedno kliknięcie może zadecydować o bezpieczeństwie twoich danych. Co zrobić, gdy przez przypadek otworzysz podejrzany link od „kuriera” czy „banku”? Eksperci Cisco Talos radzą, jak zachować zimną krew i podjąć właściwe kroki — od odłączenia urządzenia, przez zmianę haseł, po kontakt z bankiem. Szybka reakcja to najlepsza tarcza przed skutkami phishingu i cyberataków - podkreślają przy okazji Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak bezpiecznie reagować po kliknięciu w podejrzany link?

Co zrobić, jeśli podałeś login, hasło lub dane finansowe cyberprzestępcom?

Dlaczego szybkie zgłoszenie incydentu może uratować twoje dane i firmowe systemy?

Jakie kroki warto podjąć, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości?

Pierwsza zasada - nie panikuj

Ważne jest, by przerwać ciąg zdarzeń, zanim przestępcy uzyskają dostęp do danych. Zgłoszenie incydentu w pierwszych minutach po jego wystąpieniu może całkowicie zmienić jego przebieg - podkreśla Amy Ciminnisi, analityk ds. zagrożeń w Cisco Talos.

Scenariusze reakcji krok po kroku



Scenariusz 1: Kliknięcie linku, bez podania danych

Zamknij przeglądarkę i sprawdź, czy nie pobrano żadnych plików.

Jeśli tak – usuń je bez otwierania.

Obserwuj urządzenie: nietypowe spowolnienia, błędy aplikacji, nowe programy czy uporczywe wyskakujące okna mogą świadczyć o infekcji.

Wykonaj pełne skanowanie antywirusowe.

Scenariusz 2: Wprowadzenie loginu i hasła

Zmień hasło do konta, którego dotyczył incydent, oraz wszędzie tam, gdzie używałeś tych samych danych.

Wyloguj wszystkie aktywne sesje.

Włącz i monitoruj uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) - nie zatwierdzaj żadnych nieoczekiwanych powiadomień logowania.

Obserwuj historię logowań i aktywność konta.

Scenariusz 3: Wprowadzenie danych finansowych

Skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty i zablokuj instrument płatniczy.

Poproś o nową kartę i włącz powiadomienia o transakcjach.

Zgłaszaj wszelkie nieautoryzowane operacje.

Scenariusz 4: Pobranie lub otwarcie pliku

Odłącz urządzenie od Internetu - odetnij potencjalną komunikację z serwerami atakujących.

Przeprowadź pełne skanowanie antywirusowe i usuń wykryte zagrożenia.

Jeśli masz kopię zapasową, przywróć system do wcześniejszego stanu.

Jak zmniejszyć ryzyko phishingu w przyszłości?

Weryfikuj każdy link - najedź kursorem, aby zobaczyć prawdziwy adres. W razie wątpliwości wpisz go ręcznie.

Stosuj MFA we wszystkich usługach, które to umożliwiają.

Aktualizuj system i oprogramowanie - luki bezpieczeństwa są regularnie wykorzystywane w kampaniach phishingowych.

Zgłaszaj próby phishingu swojemu dostawcy poczty lub zespołowi IT.

Cyberprzestępcy liczą na ludzkie emocje - pośpiech, stres czy rutynę. Świadomy użytkownik nie musi być specjalistą od cyberbezpieczeństwa, ale powinien wiedzieć, jak reagować, zanim incydent przerodzi się w kryzys.