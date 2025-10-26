eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetPadłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

2025-10-26 11:25

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Phishing © pixabay

Jedno kliknięcie może zadecydować o bezpieczeństwie twoich danych. Co zrobić, gdy przez przypadek otworzysz podejrzany link od „kuriera” czy „banku”? Eksperci Cisco Talos radzą, jak zachować zimną krew i podjąć właściwe kroki — od odłączenia urządzenia, przez zmianę haseł, po kontakt z bankiem. Szybka reakcja to najlepsza tarcza przed skutkami phishingu i cyberataków - podkreślają przy okazji Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Phishing zmienia oblicze - cyberprzestępcy coraz częściej kradną dane logowania zamiast pieniędzy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak bezpiecznie reagować po kliknięciu w podejrzany link?
  • Co zrobić, jeśli podałeś login, hasło lub dane finansowe cyberprzestępcom?
  • Dlaczego szybkie zgłoszenie incydentu może uratować twoje dane i firmowe systemy?
  • Jakie kroki warto podjąć, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości?

Pierwsza zasada - nie panikuj


Niepokój po kliknięciu podejrzanego linku jest naturalny, ale panika może tylko pogorszyć sytuację.
Ważne jest, by przerwać ciąg zdarzeń, zanim przestępcy uzyskają dostęp do danych. Zgłoszenie incydentu w pierwszych minutach po jego wystąpieniu może całkowicie zmienić jego przebieg - podkreśla Amy Ciminnisi, analityk ds. zagrożeń w Cisco Talos.
Jeśli incydent dotyczy urządzenia służbowego, nie próbuj rozwiązywać problemu samodzielnie. Niezwłocznie poinformuj dział IT lub bezpieczeństwa. Firmowe zespoły mają narzędzia i procedury umożliwiające analizę logów, izolację urządzenia i zminimalizowanie skutków incydentu. Szybkie zgłoszenie pozwala ochronić nie tylko poszczególnych użytkowników, ale i całą organizację.

Scenariusze reakcji krok po kroku

Scenariusz 1: Kliknięcie linku, bez podania danych


Złośliwe adresy URL często inicjują automatyczne pobieranie plików lub próbują wykorzystać luki w przeglądarce. Należy działać natychmiast:
  • Zamknij przeglądarkę i sprawdź, czy nie pobrano żadnych plików.
  • Jeśli tak – usuń je bez otwierania.
  • Obserwuj urządzenie: nietypowe spowolnienia, błędy aplikacji, nowe programy czy uporczywe wyskakujące okna mogą świadczyć o infekcji.
  • Wykonaj pełne skanowanie antywirusowe.

Scenariusz 2: Wprowadzenie loginu i hasła


Jeśli dane trafiły na stronę phishingową, oto działania jakie należy podjąć błyskawicznie:
  • Zmień hasło do konta, którego dotyczył incydent, oraz wszędzie tam, gdzie używałeś tych samych danych.
  • Wyloguj wszystkie aktywne sesje.
  • Włącz i monitoruj uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) - nie zatwierdzaj żadnych nieoczekiwanych powiadomień logowania.
  • Obserwuj historię logowań i aktywność konta.

Scenariusz 3: Wprowadzenie danych finansowych


To sytuacja wysokiego ryzyka - dane kart lub rachunków mogą zostać natychmiast wykorzystane do kradzieży środków.
  • Skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty i zablokuj instrument płatniczy.
  • Poproś o nową kartę i włącz powiadomienia o transakcjach.
  • Zgłaszaj wszelkie nieautoryzowane operacje.

Scenariusz 4: Pobranie lub otwarcie pliku


Podejrzany plik to najczęstszy wektor infekcji ransomware lub spyware. Oto kroki, jakie należy podjąć:
  • Odłącz urządzenie od Internetu - odetnij potencjalną komunikację z serwerami atakujących.
  • Przeprowadź pełne skanowanie antywirusowe i usuń wykryte zagrożenia.
  • Jeśli masz kopię zapasową, przywróć system do wcześniejszego stanu.

Jak zmniejszyć ryzyko phishingu w przyszłości?


  • Weryfikuj każdy link - najedź kursorem, aby zobaczyć prawdziwy adres. W razie wątpliwości wpisz go ręcznie.
  • Stosuj MFA we wszystkich usługach, które to umożliwiają.
  • Aktualizuj system i oprogramowanie - luki bezpieczeństwa są regularnie wykorzystywane w kampaniach phishingowych.
  • Zgłaszaj próby phishingu swojemu dostawcy poczty lub zespołowi IT.

Eksperci Cisco Talos podkreślają, że
Cyberprzestępcy liczą na ludzkie emocje - pośpiech, stres czy rutynę. Świadomy użytkownik nie musi być specjalistą od cyberbezpieczeństwa, ale powinien wiedzieć, jak reagować, zanim incydent przerodzi się w kryzys.
Ataki phishingowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, ale świadomość i odpowiednie reakcje potrafią skutecznie zminimalizować ryzyko.

Przeczytaj także: Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem? Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ataki hakerów, cyberataki, ataki internetowe, ataki phishingowe, ataki ransomware, phishing, ransomware, zagrożenia internetowe, cyberbezpieczeństwo

Przeczytaj także

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Samorządy wciąż mocno narażone na cyberataki

Samorządy wciąż mocno narażone na cyberataki

Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie

Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie

Polskie firmy nie są liderami cyberbezpieczeństwa

Polskie firmy nie są liderami cyberbezpieczeństwa

5 sposobów na obronę przed ransomware w 2023 roku

5 sposobów na obronę przed ransomware w 2023 roku

Bitdefender wykrył 189 odmian ransomware’u w X 2022

Bitdefender wykrył 189 odmian ransomware’u w X 2022

Deepfake’i dotknęły już 3/4 firm. Wkrótce prześcigną ataki ransomware

Deepfake’i dotknęły już 3/4 firm. Wkrótce prześcigną ataki ransomware

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Na co zwrócić uwagę przy zakupie SUV-a? Praktyczny poradnik

Na co zwrócić uwagę przy zakupie SUV-a? Praktyczny poradnik

Najem bez konfliktów? Sprawdź, co musisz wiedzieć o kaucji przy wynajmie mieszkania

Najem bez konfliktów? Sprawdź, co musisz wiedzieć o kaucji przy wynajmie mieszkania

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Umowa B2B zamiast etatu - jak uniknąć błędów i zabezpieczyć swoje interesy

Umowa B2B zamiast etatu - jak uniknąć błędów i zabezpieczyć swoje interesy

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: