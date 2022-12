Bezpieczne zakupy świąteczne - na co zwrócić uwagę?

Do świąt Bożego Narodzenia czasu pozostało już niewiele. Ci, którzy nie lubią tłoku i chcieliby nieco zaoszczędzić, chętnie skorzystają z zakupów w sklepach internetowych. Poszukując okazji, można jednak stracić czujność, a w konsekwencji dane i pieniądze. Dlatego eksperci ESET podsumowali najczęstsze schematy działań cyberprzestępców i radzą, na co zwrócić uwagę w gorącym okresie przedświątecznym, żeby nie paść ofiarą oszustów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega oszustwo na fałszywego sprzedawcę?

Dlaczego trzeba uważać na "wyjątkowe okazje"?

Jak kupować bezpiecznie w sieci?



Twoje zamówienie oczekuje na dostawę, zapłać brakującą kwotę…

Należy pamiętać, że oszuści mogą podszywać się pod każdego. Jeśli więc otrzymasz tego rodzaju wiadomość, nie klikaj w link i nie otwieraj żadnych załączników, w przeciwnym razie zainfekujesz swoje urządzenie albo zostaniesz przeniesiony na fałszywą stronę internetową, której celem jest wyłudzenie danych osobowych lub danych karty płatniczej – ostrzega Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET. – Otrzymane informacje najlepiej weryfikować kontaktując się bezpośrednio z firmą widniejącą w wiadomości – dodaje.

Jak bezpiecznie zrobić zakupy świąteczne? Upewnij się, że dokonujesz zakupu w legalnej witrynie. Nie zapisuj online danych karty płatniczej na potrzeby przyszłych płatności.

Uważaj na fałszywych sprzedawców

Wybierajmy bezpieczne metody płatności. Warto korzystać z płatności kartą płatniczą, która umożliwia skorzystanie z procedury „chargeback” i zwrot środków w przypadku nieotrzymania produktu lub braku realizacji zamówionej usługi. Można także skorzystać z płatności za pomocą platformy PayPal, a nawet wykupić ubezpieczenie zakupów online – radzi Kamil Sadkowski.

Kiedy „prawdziwa” okazja, to zwykłe oszustwo

Świąteczne karty podarunkowe

Otrzymując tego rodzaju wiadomość, należy zawsze weryfikować otrzymaną informację u źródła. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, skontaktujmy się ze sklepem za pośrednictwem oficjalnego numeru telefonu i dowiedzmy się, czy taka oferta w ogóle istnieje – mówi ekspert z ESET.

Świąteczna atmosfera nie zwalnia z pozostawania czujnym

W poszukiwaniu prezentów warto ograniczyć się do rozpoznawalnych oraz polecanych przez znajomych i rodzinę sklepów internetowych. Sprawdzajmy maile i SMS-y, które otrzymujemy. Zwracajmy szczególną uwagę na błędy gramatyczne i językowe. Pod żadnym pozorem nie podawajmy jakichkolwiek danych, dopóki nie uzyskamy pewności, że mamy do czynienia z prawdziwą ofertą – dodaje ekspert z ESET.

Kupuj bezpiecznie i ciesz się świętami

Nie klikaj nieoczekiwanych linków, chyba że masz pewność, że są bezpieczne. Zamiast tego wpisz adres URL witryny i wyszukaj produkt samodzielnie. Korzystaj ze sprawdzonych i godnych zaufania sprzedawców.

Upewnij się, że dokonujesz zakupu w legalnej witrynie. Chociaż nie jest to niezawodne rozwiązanie (nawet oszuści mogą uzyskać certyfikaty bezpieczeństwa), witryna, z której kupujesz, powinna korzystać z protokołu HTTPS, aby Twoje dane nie były przesyłane przez sieć w postaci łatwej do podsłuchania.

Nie zapisuj online danych karty płatniczej na potrzeby przyszłych płatności. Mogą zostać naruszone w przypadku wycieku danych lub włamania na konto. Zamiast tego warto używać kart jednorazowych lub agregatorów płatności.

Nie daj się nabrać na ofertę zbyt dobrą, by była prawdziwa – nawet jeśli informuje Cię o niej znajomy w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem profilu na mediach społecznościowych.

Zanim coś kupisz, sprawdź zasady anulowania rezerwacji i zwrotów. Podczas gorączki świątecznych zakupów łatwo ulec pokusie dobrej oferty – po prostu upewnij się, że możesz odzyskać swoje pieniądze, jeśli zmienisz zdanie.

Chroń swoje urządzenia: proste i skuteczne. Zaktualizuj system operacyjny telefonu, laptopa lub tabletu do najnowszych wersji, a także aktualizuj wszystkie aplikacje i inne oprogramowanie. Zapewni to wyższy stopień ochrony przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i utrudni atakującym dotarcie do Ciebie. Jednocześnie korzystaj z cyfrowego rozwiązania zabezpieczającego, które chroni Cię przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym.

Komfort związany z zakupami online sprawił, że coraz częściej decydujemy się właśnie na tę formę. Omijając kolejki w sklepach cieszymy się z tego, że do naszego domu, za pośrednictwem usługi kurierskiej, mogą trafić produkty z całego świata. Niestety tworzy to idealną sytuację dla cyberprzestępców, którzy w tym okresie mają do czynienia z dużą liczbą mniej ostrożnych konsumentów. Wzmożone zamówienia i liczne wiadomości pochodzące od firm kurierskich znacznie ułatwiają oszustom przemycenie do naszych skrzynek fałszywych wiadomości. Dlatego też otrzymanie tego typu maila czy SMS-a powinno zawsze wywołać sygnał ostrzegawczy, nawet jeśli nadawca podszywa się pod niezawodną i znaną firmę kurierską.Wiele osób promuje swoje produkty na platformach zakupowych, Instagramie lub Facebooku Marketplace. Ale ponieważ są one tak łatwe do skonfigurowania, niektórzy sprzedawcy mogą być po prostu zwykłymi oszustami. Zawsze zwracaj uwagę na to, kto sprzedaje produkt, a także na historię sprzedawcy i recenzje wystawione mu przez innych użytkowników, co pozwala potwierdzić jego wiarygodność. Nie dokonuj płatności przelewem bankowym, ale poproś o skorzystanie z innych metod płatności, takich jak PayPal czy karta płatnicza, które oferują zwrot pieniędzy kupującym, którzy nie otrzymali produktu, za który zapłacili.Przesyłanie fałszywych ofert to jedna z najbardziej podstępnych metod, stosowanych przez cyberoszustów. Zazwyczaj jest to wiadomość przesłana na skrzynkę mailową lub post w mediach społecznościowych, z ofertą tak korzystną, że nie można jej się oprzeć. Jak wskazuje ekspert cyberbezpieczeństwa ESET, początkowa ekscytacja może skłonić potencjalną ofiarę do podjęcia nieprzemyślanej decyzji, jak na przykład otworzenie linka z takiej wiadomości. Niestety, ta chwila nieuwagi może skutkować niechcianą instalacją złośliwego oprogramowania.Podobnie jak w przypadku fałszywych promocji, na skrzynkę mailową ofiary może wpłynąć oferta karty podarunkowej, której koszt jest znacznie mniejszy niż jej nominalna wartość. Nierzadko fałszywa karta umożliwia zakupy w sklepach z elektroniką, ubraniami, perfumami lub biżuterią – to produkty, wokół których najczęściej skupia się uwaga osób poszukujących prezentów pod choinkę.Przygotowując się do zakupów świątecznych prezentów należy pamiętać o ryzyku. Aby je zminimalizować należy przede wszystkim uważać na oferty, które są zbyt piękne, aby były prawdziwe – to złota zasada unikania oszustw internetowych.Czas poszukiwania prezentów wymaga dużej cierpliwości i uwagi. Aby przebrnąć przez ten okres bezpiecznie należy pamiętać o tych kilku wskazówkach: