Cyberhigiena na Black Friday, czyli bezpieczne zakupy online

Zagrożenie cyberatakami z wykorzystaniem wiadomości e-mail zawierających złośliwe link rośnie w czasie Black Friday czy Cyber Monday. Możliwość skorzystania z tańszych zakupów odbiera nam niekiedy zdrowy rozsądek i jesteśmy na te ataki bardziej narażeni. Eksperci z firmy Sophos przypominają podstawowe zasady cyberhigieny, których powinniśmy przestrzegać nie tylko w czasie wyprzedaży.

Uwaga na fałszywe wiadomości

Przeglądanie sieci bez reklam

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak bezpiecznie kupować w sieci w Black Friday? Jeśli sklep umożliwia zakupy bez zakładania konta, warto skorzystać z tej opcji, zwłaszcza gdy użytkownik nie planuje regularnie korzystać z danej platformy handlowej.

Nawyki zakupowe pod kontrolą

Mniej danych dla większej ochrony

Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos, wskazuje na kilka praktyk z zakresu cyberhigieny, o których warto przypomnieć pracownikom w sezonie wyprzedaży.Oszuści wykorzystują zwiększoną aktywność zakupową do tworzenia fałszywych wiadomości mailowych, które mają przyciągnąć uwagę użytkownika. Z pozoru atrakcyjne oferty, w rzeczywistości mogą zawierać linki do fałszywych stron mających na celu wyłudzenie danych osobowych, haseł czy informacji o kartach płatniczych. Oszuści wykorzystują również popularność mediów społecznościowych i aplikacji czatowych, by docierać do potencjalnych ofiar.Reklamy w sieci nie tylko mogą śledzić każdy ruch użytkownika i zbierać spore ilości informacji o jego nawykach, ale także są jednym z głównych źródeł złośliwych linków i zwodniczych treści w sieci. Aby się przed nimi chronić, warto rozważyć użycie narzędzia do ich blokowania – ad blocker. Może ono nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa podczas przeglądania treści, ale również przyspieszyć ładowanie stron i zmniejszyć zużycie transferu danych.Aby zapobiec śledzeniu nawyków zakupowych, warto skorzystać również z trybu prywatnego lub incognito (różne określenia w zależności od używanej przeglądarki). Dzięki temu ciasteczka śledzące (pliki cookies) zostaną zablokowane, a historia przeglądania usunięta. Przydatne może być również rozszerzenie do przeglądarki, takie jak Privacy Badger, które blokuje śledzenie aktywności przez reklamodawców czy strony trzecie.Jeśli sklep umożliwia zakupy bez zakładania konta, warto skorzystać z tej opcji, zwłaszcza gdy użytkownik nie planuje regularnie korzystać z danej platformy handlowej. Dzięki temu można uniknąć konieczności tworzenia dodatkowych haseł, ograniczyć ilość danych osobowych przetwarzanych w sieci oraz zmniejszyć ryzyko wycieku informacji. Podobnie jest z zapisywaniem danych karty płatniczej na danej platformie. Chociaż wydaje się to być wygodnym rozwiązaniem, warto go unikać i wprowadzać te informacje wyłącznie podczas realizacji transakcji.Warto również pamiętać o podstawach cyberhigieny: weryfikacji nadawcy wiadomości, unikaniu klikania w podejrzane linki, regularnym aktualizowaniu oprogramowania i zainstalowanych aplikacji, korzystaniu z programu antywirusowego czy stosowaniu dwuetapowej weryfikacji wszędzie, gdzie jest to możliwe. Takie działania pozwolą chronić firmę przez cały rok, a nie tylko od święta – nawet tego zakupowego.