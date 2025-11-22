eGospodarka.pl
Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA

2025-11-22 00:20

Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA

Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA © wygenerowane przez AI

W 2025 roku Black Friday przynosi rekordową falę cyberzagrożeń. Przestępcy korzystają z nowoczesnych technologii, tworząc setki fałszywych sklepów i stron podszywających się pod największe platformy zakupowe, takie jak AliExpress czy HOKA. Klienci powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do prostych zasad bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą oszustów.

Przeczytaj także: Black Week: poradnik jak uniknąć oszustw i pułapek zakupowych

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie cyberzagrożenia towarzyszą Black Friday 2025 i jak działają fałszywe sklepy internetowe.
  • Jak cyberprzestępcy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia oszukańczych domen i stron.
  • Na co zwracać uwagę podczas zakupów online, by uniknąć kradzieży danych i utraty pieniędzy.
  • Najważniejsze rady ekspertów z Check Point Research dotyczące bezpiecznego kupowania podczas Black Friday.

Cyberprzestępcy już odpalili własny Black Friday, jednak zamiast rabatów oferują wyczyszczone konta i wykradzione dane kart płatniczych. Z najnowszej analizy Check Point Research wynika, że co 11. nowa domena związana z Black Friday jest złośliwa, a sieć zalewa fala fałszywych sklepów i stron podszywających się pod popularne marki i największe platformy e-commerce.

Tylko w samym październiku zarejestrowano 158 nowych domen nawiązujących do Black Friday – to aż 93 proc. więcej niż średnio w innych miesiącach 2025 roku. Na początku listopada tempo jeszcze przyspieszyło, a w ciągu zaledwie dziesięciu dni przybyło ponad 330 kolejnych adresów. Eksperci ostrzegają, że do końca miesiąca w sieci pojawią się setki następnych „promocyjnych” witryn, z których wiele posłuży do wyłudzania danych.
Wzrost rejestracji domen Black Friday 2025
fot. mat. prasowe

Wzrost rejestracji domen Black Friday 2025

W listopadzie 2025 liczba nowych domen związanych z wyprzedażami, Black Friday czy promocjami gwałtownie wzrosła, co potwierdzają dane z pierwszych dni miesiąca. Tak szybki przyrost wskazuje na zwiększone ryzyko pojawienia się fałszywych stron i prób wyłudzenia danych użytkowników.

Szczególnie groźna jest seria stron o schematycznych nazwach, łączących rok „2025”, nazwę kraju (głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii) oraz hasło „Black Friday”. Na części z nich działają „sklepy” łudząco podobne do tych prawdziwych. Są pełne „superokazji”, dużych zdjęć produktów i ogólnych logo typu „ClickShop”, „ShopPay” czy „SmartShopping”. Włoskie wersje tych stron są już aktywne, reszta może zostać „włączona” w każdej chwili.
Tegoroczne ataki związane z Black Friday są nie tylko większe. Są inteligentniejsze, dopasowane do ofiary i zautomatyzowane. Najskuteczniejsze oszustwa wykorzystują dziś odpowiedni moment, rozpoznawalność marki i impulsywne zakupy.

Przestępcy używają masowego generowania domen, podszywania się pod znane marki oraz szablonów tworzonych w stylu AI, by budować fałszywe sklepy szybciej, niż detalici są w stanie je zamykać. – uważa Omer Dembinsky, Data Group Manager w Check Point Research.

Łudząco podobna kopia AliExpress
fot. mat. prasowe

Łudząco podobna kopia AliExpress

Giganci e-commerce na celowniku


Na Black Friday polują nie tylko łowcy okazji, ale też cyberprzestępcy, którzy masowo podszywają się pod największe marketplace’y świata. W październiku 2025 r. badacze zidentyfikowali 1519 nowych domen odnoszących się do Amazon, AliExpress lub Alibaba. To 24 proc. więcej niż we wrześniu i 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Co 25. taka domena została oznaczona jako realne zagrożenie.

Na liście wykrytych przekrętów znalazła się m.in. domena hokablackfriday[.]com. Pod tym adresem działał fałszywy sklep podszywający się pod coraz popularniejszą markę HOKA. Strona wykorzystywała oficjalne logo, profesjonalne zdjęcia produktów i agresywne rabaty, by skłonić ofiary do podania danych logowania oraz numerów kart. Domena została zarejestrowana 24 października 2025 r. i szybko uznana za pułapkę phishingową.
Fałszywy sklep podszywający się pod markę HOKA
fot. mat. prasowe

Fałszywy sklep podszywający się pod markę HOKA

Kolejny przykład to aliexpress62[.]com – łudząco podobna kopia AliExpress, włącznie z grafikami, układem strony i promocyjnymi banerami. Różnica polega na tym, że zamiast tanich gadżetów ofiary „kupowały” sobie problem, oddając przestępcom loginy, hasła i dane kart płatniczych.

Badacze z Check Point Research ostrzegają, że tego typu kampanie coraz łatwiej i szybciej można zbudować z pomocą narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Automatyczne systemy potrafią w kilka chwil stworzyć setki szablonów stron, przetłumaczyć je na różne języki i wypełnić grafikami oraz treściami reklamowymi. To oznacza, że Black Friday 2025 może być rekordowy nie tylko dla e-sklepów, ale i dla cyberprzestępców.

Jak nie zostać ofiarą „czarnego piątku” w sieci?


Eksperci Check Pointa radzą, by w gorączce zakupów pamiętać o kilku zasadach:
  • Nie ufaj ślepo linkom z SMS-ów i e-maili – lepiej samodzielnie wpisać adres sklepu w przeglądarce.
  • Sprawdzaj dokładną pisownię domeny – literówka lub dopisek typu „62” może oznaczać pułapkę.
  • Zwracaj uwagę na brakujące certyfikaty bezpieczeństwa (https) i podejrzanie niskie ceny.
  • W razie wątpliwości płać kartą z limitem lub wirtualną i włącz powiadomienia o transakcjach.
Przeczytaj także: Gotowi na Black Friday i Cyber Monday? Takie pułapki zastawiają hakerzy Gotowi na Black Friday i Cyber Monday? Takie pułapki zastawiają hakerzy

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zakupy internetowe, zakupy online, Cyber Monday, Black Friday, bezpieczne zakupy, fałszywe strony internetowe, cyberprzestępcy, cyberzagrożenia, zagrożenia internetowe, ataki hakerów

