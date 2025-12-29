Wzrost PKB, niższa inflacja i nowy marketing. Podsumowanie 2025 roku i perspektywy dla biznesu

Rok 2025 przyniósł polskiej gospodarce stabilizację z umiarkowanym wzrostem PKB na poziomie 3,4-3,6%, dezinflacją do 2,4% w listopadzie i obniżką stopy referencyjnej NBP do 4% w grudniu, co poprawiło przewidywalność kosztów dla firm. Stabilny rynek pracy z bezrobociem 5,6% oraz zmieniające się zachowania konsumentów - bardziej analityczne i wymagające spójności marek - wymusiły na przedsiębiorstwach przejście od promocji masowej do marketingu opartego na danych i budowania zaufania. Jak te zmiany przygotowały biznes na wyzwania 2026 roku?

Przeczytaj także: Nie tylko cła hamują wzrost PKB w strefie euro

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie były kluczowe wskaźniki wzrostu PKB i inflacji w polskiej gospodarce w 2025 roku.

Dlaczego dezinflacja i obniżka stóp procentowych przez NBP poprawiły przewidywalność kosztów finansowania dla firm.

Jak zmieniły się zachowania konsumentów i jakie wyzwania postawiły przed marketingiem i komunikacją marek.

Dlaczego marketing oparty na danych i wiarygodna komunikacja stały się kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej.

Jakie perspektywy gospodarcze i wyzwania czekają przedsiębiorców w 2026 roku.

Jakie strategie pomogą firmom wykorzystać stabilniejsze otoczenie makroekonomiczne do rozwoju.

Konsumenci stali się znacznie bardziej wymagający. Nie reagują już na samą obietnicę czy agresywną promocję. Oczekują spójności między tym, co marka komunikuje, a tym, co faktycznie oferuje – wskazuje Łukasz Roszkowski, ekspert ds. marketingu i strategii komunikacji.

Marketing przestał być dodatkiem do biznesu. Stał się jednym z narzędzi zarządzania – wspierającym decyzje sprzedażowe, inwestycyjne i wizerunkowe – podkreśla Roszkowski.

Rok 2026 będzie sprawdzianem dojrzałości firm. Wygrają te organizacje, które wykorzystają stabilniejsze otoczenie makroekonomiczne do budowania silnych marek, inwestycji w relacje z klientami i mądrej komunikacji opartej na danych, a nie krótkoterminowych akcjach – ocenia Roszkowski.

Przeczytaj także: Wzrost gospodarczy nieznacznie przyspieszy

Rok 2025 zapisał się w polskiej gospodarce jako okres wyraźnej stabilizacji i adaptacji do nowych warunków rynkowych. Po latach silnych wahań makroekonomicznych przedsiębiorcy coraz częściej odchodzili od działań doraźnych na rzecz planowania średnio- i długoterminowego, koncentrując się na poprawie efektywności operacyjnej oraz budowaniu odporności biznesowej. Choć tempo wzrostu gospodarczego nie było spektakularne, dane makroekonomiczne potwierdziły trwałość ożywienia.Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto Polski w trzecim kwartale 2025 roku wzrósł o 3,8 proc. rok do roku, wobec 3,3 proc. w kwartale poprzednim. Prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że średnioroczny wzrost PKB w całym 2025 roku ukształtował się w przedziale 3,4–3,6 proc., co plasowało Polskę wśród szybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. Dane te potwierdzają, że mimo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego krajowa gospodarka wykazała się relatywnie wysoką odpornością.Istotnym czynnikiem poprawiającym nastroje w biznesie była wyraźna dezinflacja. Z danych GUS wynika, że roczna inflacja CPI w listopadzie 2025 roku spadła do około 2,4 proc., a więc znalazła się w pobliżu celu inflacyjnego NBP. W odpowiedzi Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła łagodzenie polityki monetarnej, obniżając w grudniu stopę referencyjną do poziomu 4,00 proc. Dla przedsiębiorców oznaczało to większą przewidywalność kosztów finansowania oraz stopniowe odbudowywanie skłonności do inwestycji.Rynek pracy w 2025 roku pozostawał stabilny, choć napięty. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie wyniosła około 5,6 proc., co wskazuje na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia, przy jednoczesnej presji płacowej w wielu branżach. Coraz więcej firm reagowało na te wyzwania poprzez automatyzację procesów, inwestycje w technologie oraz zmianę organizacji pracy.Zmieniały się również zachowania konsumentów. Polacy podejmowali decyzje zakupowe w sposób bardziej ostrożny i analityczny, częściej porównując oferty oraz zwracając uwagę na relację ceny do jakości, wiarygodność marki i spójność komunikacji. W praktyce oznaczało to dla firm konieczność oferowania realnej wartości, a nie wyłącznie intensyfikowania promocji.Rok 2025 był także momentem istotnej zmiany w podejściu do marketingu. Rosnąca presja kosztowa sprawiła, że działania promocyjne zaczęły być znacznie częściej rozliczane z efektów. Firmy ograniczały kampanie o charakterze masowym na rzecz komunikacji opartej na danych, precyzyjnej segmentacji odbiorców oraz obecności w mediach opiniotwórczych.Coraz większego znaczenia nabierały wiarygodność i zaufanie. W warunkach nadmiaru informacji obecność w prasie biznesowej, raportach branżowych oraz merytoryczne komentarze eksperckie stały się ważnym elementem budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, szczególnie w sektorze B2B. PR i komunikacja korporacyjna były coraz częściej traktowane jako inwestycja w reputację, a nie koszt operacyjny.Perspektywy na 2026 rok rysują się umiarkowanie optymistycznie. Prognozy makroekonomiczne zakładają utrzymanie tempa wzrostu PKB w przedziale 3,5–3,7 proc., przy dalszej stabilizacji inflacji i stopniowym luzowaniu warunków finansowych. Kluczowym wyzwaniem pozostanie jednak selektywność popytu oraz rosnąca konkurencja o uwagę klienta.