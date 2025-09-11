eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętNowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku

Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku

2025-09-11 00:45

Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku

Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Na targach IFA 2025 Acer przedstawił nowe produkty z segmentu elektroniki użytkowej, w tym tablety z ekranami OLED i AMOLED, monitory do pracy i rozrywki oraz router Wi-Fi 7 Mesh. Pierwsze nowości trafią na rynek już w listopadzie 2025 i pierwszego kwartału 2026 roku. Podano szczegółowe specyfikacje techniczne i ceny startowe.

Przeczytaj także: Tablety Acer Iconia Tab P10 oraz Acer Iconia Tab M10

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje i parametry mają monitory Amadana i OLED CE270U Z?
  • Co oferuje router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Mesh i dla kogo jest przeznaczony?
  • Kiedy i w jakich cenach nowe urządzenia trafią do sprzedaży w regionie EMEA?

Tablety Acer Iconia X Series


Seria Iconia X to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą, aby jedno urządzenie sprawdzało się zarówno podczas pracy, jak i w chwilach odpoczynku. System Android™, żywe i szczegółowe ekrany oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że codzienne korzystanie z tabletu staje się płynne i intuicyjne.
Acer Iconia X12 (X12-21M) to tablet, który przyciąga wzrok 12,6-calowym ekranem AMOLED w rozdzielczości WQXGA (2560x1600). Dzięki proporcjom 16:10, jasności 400 nitów i odświeżaniu 60 Hz obraz jest wyraźny i przyjemny w odbiorze, a technologia dotykowa in-cell zapewnia szybkie reakcje na gesty. Smukła, matowa czarna obudowa i 500 g wagi sprawiają, że urządzenie łatwo zabrać ze sobą w podróż. Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Helio G99, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci, którą można powiększyć do 1 TB. Bateria pozwala na nawet 16 godzin pracy bez ładowania.
Tablety Acer Iconia X Series
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tablety Acer Iconia X Series

Seria Iconia X to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą, aby jedno urządzenie sprawdzało się zarówno podczas pracy, jak i w chwilach odpoczynku

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Na pokładzie znalazł się tylny aparat 13 MP z lampą błyskową, przednia kamera 5 MP oraz cztery głośniki stereo, które dbają o wyraźny dźwięk i pełnię wrażeń multimedialnych. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS i port USB-C. Opcjonalne akcesoria, takie jak rysik, odłączana klawiatura i magnetyczna podstawka, pozwalają dostosować tablet do różnych zadań – od pisania po szkicowanie czy oglądanie filmów.

Acer Iconia X14 (X14-M1N) ma jeszcze większy, 14-calowy ekran OLED FHD, który dzięki konstrukcji ZeroFrame i szerokim kątom widzenia sprawia, że obraz wygląda naturalnie pod każdym kątem. Procesor z wbudowanym modułem NPU wspiera do 8 GB RAM i szybką pamięć UFS 3.1 do 256 GB (z możliwością rozszerzenia). Nowe funkcje AI ułatwiają obsługę – od sterowania gestami, przez automatyczne poprawianie jakości obrazu wideo, po funkcję „Smile Camera”, która robi zdjęcia w odpowiedniej chwili. Tablet wyposażono w aparat tylny 8 MP z lampą oraz przedni 5 MP. Bateria pozwala na do 10 godzin pracy, a za łączność odpowiadają Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i USB-C. Całość zamknięta jest w solidnej, grafitowej obudowie z wbudowaną podstawką.

Tablety Acer Iconia A Series


Tablety Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Iconia A14 (A14-M1N) wprowadzają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą. Oparte na Androidzie 15, oferują do 8 GB RAM i 256 GB pamięci, którą można rozszerzyć. Procesory z modułem NPU pozwalają korzystać z funkcji AI, które ułatwiają obsługę i zwiększają komfort użytkowania.
Tablety Acer Iconia A Series
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tablety Acer Iconia A Series

Tablety Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Iconia A14 (A14-M1N) wprowadzają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Oba modele wyposażono w ekrany IPS o przekątnych 16 i 14 cali, w rozdzielczości FHD. Dzięki cienkim ramkom i szerokim kątom widzenia sprawdzają się zarówno przy pracy, jak i przy oglądaniu filmów. Wbudowane podstawki w formie statywu eliminują potrzebę dodatkowych akcesoriów. Tablety mają aparaty 8 MP z tyłu, 5 MP z przodu i oferują do 10 godzin działania na baterii.

Łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 gwarantuje szybkie połączenia, a obsługa DisplayPort sprawia, że urządzenia mogą pełnić rolę przenośnych monitorów – co jest szczególnie praktyczne dla studentów i osób pracujących w podróży.

Monitory Amadana


Monitory Amadana wyróżniają się estetyką inspirowaną japońskim minimalizmem – prostą formą, która dobrze komponuje się w każdej przestrzeni. Połączenie eleganckiego wyglądu z nowoczesną technologią sprawia, że pasują zarówno do pracy, jak i do rozrywki.
Amadana 16APM1QJ
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Amadana 16APM1QJ

Amadana 16APM1QJ to przenośny monitor o przekątnej 15,6 cala, wyposażony w ekran IPS z szerokimi kątami widzenia

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Amadana 16APM1QJ to przenośny monitor o przekątnej 15,6 cala, wyposażony w ekran IPS z szerokimi kątami widzenia. Waży zaledwie 0,65 kg, a dzięki wbudowanej podstawce z regulacją do 180° można łatwo dopasować jego położenie. Obsługuje sygnały wejściowe mini-HDMI i USB-C, co czyni go uniwersalnym narzędziem do różnych zastosowań.

Amadana 27ART0 P1 posiada większy 27-calowy ekran IPS z odświeżaniem 144 Hz i możliwością pracy w trybach 120 Hz i 60 Hz. Oferuje 99% pokrycia gamy kolorów i szerokie opcje podłączenia dzięki portom HDMI i VGA. Smukła konstrukcja i kompaktowa podstawka, która pełni również funkcję organizera, sprawiają, że urządzenie dobrze wpisuje się w domowe i biurowe otoczenie.
Amadana 27ART0 P1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Amadana 27ART0 P1

Amadana 27ART0 P1 oferuje 99% pokrycia gamy kolorów i szerokie opcje podłączenia dzięki portom HDMI i VGA

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Acer CE270U Z to monitor OLED stworzony dla wymagających użytkowników – twórców, graczy i miłośników filmów. Ma ekran 26,5 cala w rozdzielczości 2560x1440, częstotliwość odświeżania 280 Hz, czas reakcji 0,03 ms i jasność HDR do 1000 nitów. Wspiera technologię AMD FreeSync Premium Pro i 99% gamy kolorów DCI-P3. Wyposażono go również w głośniki 3 W i możliwość regulacji kąta nachylenia do 25°.
Acer CE270U Z
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer CE270U Z

Acer CE270U Z to monitor OLED stworzony dla wymagających użytkowników

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7


Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh odpowiada na potrzeby współczesnych domów i biur, gdzie niezawodny internet to podstawa codziennego życia.
Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7

Urządzenie działa na czterordzeniowym procesorze ARM i obsługuje Wi-Fi 7 z prędkościami do 3600 Mb/s

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Urządzenie działa na czterordzeniowym procesorze ARM i obsługuje Wi-Fi 7 z prędkościami do 3600 Mb/s. Umożliwia płynne oglądanie filmów w jakości 4K, granie online i obsługę inteligentnych urządzeń domowych. Dzięki technologii Mesh zasięg można łatwo rozszerzyć o kolejne moduły, a automatyczne przełączanie między nimi zapewnia stabilne połączenie w całym domu. Konfiguracja odbywa się przez aplikację Acer Connect. Kompaktowy design sprawia, że router łatwo wkomponować w otoczenie, a trzy porty RJ45 (jeden WAN i dwa LAN) i zasilanie DC 12V 1A gwarantują praktyczność.

Ceny i dostępność


Acer Iconia X12 (X12-21M) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 280 EUR.

Acer Iconia X14 (X14-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 310 EUR.

Acer Iconia A14 (A14-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 260 EUR.

Acer Iconia A16 (A16-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 300 EUR.

Amadana 16APM1QJ będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 119 EUR.

Amadana 27ART0 P1 będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 169 EUR.

Acer CE270U Z będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 699 EUR.

Acer Connect T36 będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 119 EUR (1 pack).

Przeczytaj także: Tablet Acer Iconia Tab 10 z Quantum-Dot Tablet Acer Iconia Tab 10 z Quantum-Dot

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Acer Iconia, Acer Connect T36, tablet Acer, tablety Acer, tablety, Acer, Acer CE270U Z, Amadana 16APM1QJ, monitory Acer, routery

Przeczytaj także

Acer Iconia Tab 10 dla szkół

Acer Iconia Tab 10 dla szkół

Tablet Acer Iconia Tab 8

Tablet Acer Iconia Tab 8

Tablet Acer Iconia B1

Tablet Acer Iconia B1

Tablet Acer Iconia A1

Tablet Acer Iconia A1

Tablet Acer Iconia B1 16 GB

Tablet Acer Iconia B1 16 GB

Tablet Acer Iconia B1-A7

Tablet Acer Iconia B1-A7

Tablet Acer ICONIA TAB A210

Tablet Acer ICONIA TAB A210

Tablet Acer ICONIA TAB A700

Tablet Acer ICONIA TAB A700

Notebook Acer ENDURO Urban N3 oraz tablet Acer ENDURO Urban T1

Notebook Acer ENDURO Urban N3 oraz tablet Acer ENDURO Urban T1

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Od września deweloperzy pokażą pełne ceny mieszkań. Czy na pewno?

Od września deweloperzy pokażą pełne ceny mieszkań. Czy na pewno?

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Ile zarabiają pracownicy w przemyśle lekkim? Raport płacowy 2024

Gdy spada dron na polski dom - kto odpowiada za szkody?

Gdy spada dron na polski dom - kto odpowiada za szkody?

Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?

Polacy wydają 3 mld zł na wyprawki szkolne. Jak obniżyć koszty sezonowych wydatków i uzupełnić domowy budżet?

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: