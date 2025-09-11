Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku
2025-09-11 00:45
Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje i parametry mają monitory Amadana i OLED CE270U Z?
- Co oferuje router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Mesh i dla kogo jest przeznaczony?
- Kiedy i w jakich cenach nowe urządzenia trafią do sprzedaży w regionie EMEA?
Tablety Acer Iconia X Series
Seria Iconia X to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą, aby jedno urządzenie sprawdzało się zarówno podczas pracy, jak i w chwilach odpoczynku. System Android™, żywe i szczegółowe ekrany oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że codzienne korzystanie z tabletu staje się płynne i intuicyjne.
Acer Iconia X12 (X12-21M) to tablet, który przyciąga wzrok 12,6-calowym ekranem AMOLED w rozdzielczości WQXGA (2560x1600). Dzięki proporcjom 16:10, jasności 400 nitów i odświeżaniu 60 Hz obraz jest wyraźny i przyjemny w odbiorze, a technologia dotykowa in-cell zapewnia szybkie reakcje na gesty. Smukła, matowa czarna obudowa i 500 g wagi sprawiają, że urządzenie łatwo zabrać ze sobą w podróż. Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Helio G99, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci, którą można powiększyć do 1 TB. Bateria pozwala na nawet 16 godzin pracy bez ładowania.
Tablety Acer Iconia X Series
Na pokładzie znalazł się tylny aparat 13 MP z lampą błyskową, przednia kamera 5 MP oraz cztery głośniki stereo, które dbają o wyraźny dźwięk i pełnię wrażeń multimedialnych. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS i port USB-C. Opcjonalne akcesoria, takie jak rysik, odłączana klawiatura i magnetyczna podstawka, pozwalają dostosować tablet do różnych zadań – od pisania po szkicowanie czy oglądanie filmów.
Acer Iconia X14 (X14-M1N) ma jeszcze większy, 14-calowy ekran OLED FHD, który dzięki konstrukcji ZeroFrame i szerokim kątom widzenia sprawia, że obraz wygląda naturalnie pod każdym kątem. Procesor z wbudowanym modułem NPU wspiera do 8 GB RAM i szybką pamięć UFS 3.1 do 256 GB (z możliwością rozszerzenia). Nowe funkcje AI ułatwiają obsługę – od sterowania gestami, przez automatyczne poprawianie jakości obrazu wideo, po funkcję „Smile Camera”, która robi zdjęcia w odpowiedniej chwili. Tablet wyposażono w aparat tylny 8 MP z lampą oraz przedni 5 MP. Bateria pozwala na do 10 godzin pracy, a za łączność odpowiadają Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i USB-C. Całość zamknięta jest w solidnej, grafitowej obudowie z wbudowaną podstawką.
Tablety Acer Iconia A Series
Tablety Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Iconia A14 (A14-M1N) wprowadzają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą. Oparte na Androidzie 15, oferują do 8 GB RAM i 256 GB pamięci, którą można rozszerzyć. Procesory z modułem NPU pozwalają korzystać z funkcji AI, które ułatwiają obsługę i zwiększają komfort użytkowania.
Tablety Acer Iconia A Series
Oba modele wyposażono w ekrany IPS o przekątnych 16 i 14 cali, w rozdzielczości FHD. Dzięki cienkim ramkom i szerokim kątom widzenia sprawdzają się zarówno przy pracy, jak i przy oglądaniu filmów. Wbudowane podstawki w formie statywu eliminują potrzebę dodatkowych akcesoriów. Tablety mają aparaty 8 MP z tyłu, 5 MP z przodu i oferują do 10 godzin działania na baterii.
Łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 gwarantuje szybkie połączenia, a obsługa DisplayPort sprawia, że urządzenia mogą pełnić rolę przenośnych monitorów – co jest szczególnie praktyczne dla studentów i osób pracujących w podróży.
Monitory Amadana
Monitory Amadana wyróżniają się estetyką inspirowaną japońskim minimalizmem – prostą formą, która dobrze komponuje się w każdej przestrzeni. Połączenie eleganckiego wyglądu z nowoczesną technologią sprawia, że pasują zarówno do pracy, jak i do rozrywki.
Amadana 16APM1QJ
Amadana 16APM1QJ to przenośny monitor o przekątnej 15,6 cala, wyposażony w ekran IPS z szerokimi kątami widzenia. Waży zaledwie 0,65 kg, a dzięki wbudowanej podstawce z regulacją do 180° można łatwo dopasować jego położenie. Obsługuje sygnały wejściowe mini-HDMI i USB-C, co czyni go uniwersalnym narzędziem do różnych zastosowań.
Amadana 27ART0 P1 posiada większy 27-calowy ekran IPS z odświeżaniem 144 Hz i możliwością pracy w trybach 120 Hz i 60 Hz. Oferuje 99% pokrycia gamy kolorów i szerokie opcje podłączenia dzięki portom HDMI i VGA. Smukła konstrukcja i kompaktowa podstawka, która pełni również funkcję organizera, sprawiają, że urządzenie dobrze wpisuje się w domowe i biurowe otoczenie.
Amadana 27ART0 P1
Acer CE270U Z to monitor OLED stworzony dla wymagających użytkowników – twórców, graczy i miłośników filmów. Ma ekran 26,5 cala w rozdzielczości 2560x1440, częstotliwość odświeżania 280 Hz, czas reakcji 0,03 ms i jasność HDR do 1000 nitów. Wspiera technologię AMD FreeSync Premium Pro i 99% gamy kolorów DCI-P3. Wyposażono go również w głośniki 3 W i możliwość regulacji kąta nachylenia do 25°.
Acer CE270U Z
Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7
Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh odpowiada na potrzeby współczesnych domów i biur, gdzie niezawodny internet to podstawa codziennego życia.
Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7
Urządzenie działa na czterordzeniowym procesorze ARM i obsługuje Wi-Fi 7 z prędkościami do 3600 Mb/s. Umożliwia płynne oglądanie filmów w jakości 4K, granie online i obsługę inteligentnych urządzeń domowych. Dzięki technologii Mesh zasięg można łatwo rozszerzyć o kolejne moduły, a automatyczne przełączanie między nimi zapewnia stabilne połączenie w całym domu. Konfiguracja odbywa się przez aplikację Acer Connect. Kompaktowy design sprawia, że router łatwo wkomponować w otoczenie, a trzy porty RJ45 (jeden WAN i dwa LAN) i zasilanie DC 12V 1A gwarantują praktyczność.
Ceny i dostępność
Acer Iconia X12 (X12-21M) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 280 EUR.
Acer Iconia X14 (X14-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 310 EUR.
Acer Iconia A14 (A14-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 260 EUR.
Acer Iconia A16 (A16-M1N) będzie dostępny w regionie EMEA w listopadzie 2025 r., w cenie od 300 EUR.
Amadana 16APM1QJ będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 119 EUR.
Amadana 27ART0 P1 będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 169 EUR.
Acer CE270U Z będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 699 EUR.
Acer Connect T36 będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r., w cenie od 119 EUR (1 pack).
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
