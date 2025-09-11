Nowe tablety i monitory Acer zadebiutują jeszcze w tym roku © fot. mat. prasowe

Na targach IFA 2025 Acer przedstawił nowe produkty z segmentu elektroniki użytkowej, w tym tablety z ekranami OLED i AMOLED, monitory do pracy i rozrywki oraz router Wi-Fi 7 Mesh. Pierwsze nowości trafią na rynek już w listopadzie 2025 i pierwszego kwartału 2026 roku. Podano szczegółowe specyfikacje techniczne i ceny startowe.

Tablety Acer Iconia X Series

Tablety Acer Iconia X Series
Seria Iconia X to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą, aby jedno urządzenie sprawdzało się zarówno podczas pracy, jak i w chwilach odpoczynku

Tablety Acer Iconia A Series

Tablety Acer Iconia A Series
Tablety Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Iconia A14 (A14-M1N) wprowadzają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą

Monitory Amadana

Monitory Amadana
Amadana 27ART0 P1 oferuje 99% pokrycia gamy kolorów i szerokie opcje podłączenia dzięki portom HDMI i VGA

Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7

Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7
Urządzenie działa na czterordzeniowym procesorze ARM i obsługuje Wi-Fi 7 z prędkościami do 3600 Mb/s

Ceny i dostępność