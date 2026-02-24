PromptSpy - nowy malware atakuje system Android, w tle genAI

O tym, że sztuczna inteligencja trafiła do arsenału cyberprzestępców, mówi się nie od dziś. Badacze ESET odkryli kolejne tego potwierdzenie. PromptSpy to pierwsze malware na Android, które wykorzystuje generatywną AI do utrzymania się na zainfekowanym urządzeniu. Dzięki integracji z Gemini złośliwa aplikacja potrafi dostosować się do interfejsu telefonu i utrudnić użytkownikowi jej usunięcie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega działanie PromptSpy i jak wykorzystuje generatywną AI?

Dlaczego integracja z Gemini zwiększa skuteczność i adaptacyjność malware?

W jaki sposób użytkownicy mogą usunąć infekcję w trybie awaryjnym Androida?

Ponieważ złośliwe oprogramowanie na Androida często opiera się na nawigacji opartej na interfejsie użytkownika, wykorzystanie generatywnej AI umożliwia cyberprzestępcom dostosowanie się do niemal każdego urządzenia, układu graficznego czy wersji systemu operacyjnego, co może znacznie zwiększyć pulę potencjalnych ofiar.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy malware atakuje system Android. W tle generatywna sztuczna inteligencja Analitycy ESET odkryli PromptSpy to pierwsze znane złośliwe oprogramowanie na system Android, które wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję,

Głównym celem PromptSpy jest wdrożenie wbudowanego modułu VNC, dającego operatorom zdalny dostęp do urządzenia ofiary. To złośliwe oprogramowanie na Androida nadużywa również usług ułatwień dostępu, blokując odinstalowanie za pomocą niewidocznych nakładek, a także przechwytuje dane z ekranu blokady i nagrywa aktywność ekranu jako wideo – mówi Lukáš Štefanko, badacz ESET, który odkrył PromptSpy.

Nawet jeśli PromptSpy wykorzystuje Gemini tylko w jednej ze swoich funkcji, wciąż pokazuje to, jak wdrażanie tych narzędzi może zwiększyć dynamikę działania malware, umożliwiając automatyzację działań, które byłyby trudniejsze do wykonania przy użyciu tradycyjnych skryptów – dodaje Lukáš Štefanko, ESET.