Ile kalorii ma pączek, a ile faworki? Dietetyczka rozwiewa wątpliwości

Pączek czy faworki? To pytanie wraca co roku i dzieli miłośników Tłustego Czwartku. Choć faworki uchodzą za „lżejsze”, w praktyce mogą sprzyjać niekontrolowanemu podjadaniu. Jednocześnie specjaliści od dietetyki uspokajają: jednorazowe sięgnięcie po słodkości nie zrujnuje diety ani zdrowia. Ważniejsze jest świadome podejście do jedzenia, wybór odpowiedniej porcji oraz kilka prostych zasad, które pomogą organizmowi lepiej poradzić sobie z kalorycznym przysmakiem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu kalorii dostarczają nam najpopularniejsze słodkości zjadane z tak dużym smakiem w Tłusty Czwartek?

Kiedy najlepiej zjeść pączka, aby mniej obciążyć organizm?

Jak świętować Tłusty Czwartek nawet na diecie redukcyjnej?



Tłusty Czwartek sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Problem pojawia się wtedy, gdy spożycie dużych ilości cukru i tłuszczu odbywa się impulsywnie, bez kontroli porcji i bez uwzględnienia reakcji organizmu – tłumaczy Estella Ostrowska, dietetyczka Grupa LUX MED.

Pączek czy faworki – co jest korzystniejsze?

Jeden pączek to jasno określona porcja, która daje większe poczucie sytości. Faworki są małe i kruche, przez co łatwo sięgać po kolejne kawałki, nie kontrolując ilości – wyjaśnia dietetyczka.

Jakiego pączka wybrać?

Najlepiej sięgać po klasyczne pączki z marmoladą, konfiturą lub powidłami, z cukrem pudrem lub cienką warstwą lukru. Pączki z dużą ilością kremów i wielowarstwowych nadzień są bardziej kaloryczne i silniej obciążają układ trawienny – wskazuje Estella Ostrowska.

Ale kto zatrzymuje się na jednym faworku? To jak zjedzenie jednego chipsa – porównuje z uśmiechem ekspertka.

Czy pora dnia ma znaczenie?

W godzinach porannych i we wczesnym popołudniu organizm lepiej radzi sobie z gospodarką glukozową. Dlatego, jeśli planujemy zjeść pączka, korzystniej zrobić to wcześniej, najlepiej do godziny 14–15 – podkreśla dietetyczka.

A może biohacking?

Nie ma herbatki, która „zneutralizuje” pączka, nie ma tabletki, która cofnie kalorie, jednak proste działania mogą pomóc organizmowi lepiej poradzić sobie z posiłkiem. Krótki spacer po jedzeniu oraz spożycie wcześniej niewielkiej ilości białka lub błonnika, np. jogurtu naturalnego, jajka czy warzyw, może ograniczyć gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi – mówi ekspertka Grupy LUX MED.

Tłusty Czwartek a dieta redukcyjna

5 rad dietetyczki na Tłusty Czwartek:

wybierz jedną, jasno określoną porcję, sięgaj po klasyczne pączki o prostym składzie, zjedz je w pierwszej części dnia, zadbaj o umiarkowaną aktywność fizyczną, unikaj nadmiernych restrykcji i kompensowania

