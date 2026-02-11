eGospodarka.pl
Ile kalorii ma pączek, a ile faworki? Dietetyczka rozwiewa wątpliwości

2026-02-11 11:40

Ile kalorii ma pączek, a ile faworki? Dietetyczka rozwiewa wątpliwości

Ile kalorii ma pączek, a ile faworki? © wygenerowane przez AI

Pączek czy faworki? To pytanie wraca co roku i dzieli miłośników Tłustego Czwartku. Choć faworki uchodzą za „lżejsze”, w praktyce mogą sprzyjać niekontrolowanemu podjadaniu. Jednocześnie specjaliści od dietetyki uspokajają: jednorazowe sięgnięcie po słodkości nie zrujnuje diety ani zdrowia. Ważniejsze jest świadome podejście do jedzenia, wybór odpowiedniej porcji oraz kilka prostych zasad, które pomogą organizmowi lepiej poradzić sobie z kalorycznym przysmakiem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ilu kalorii dostarczają nam najpopularniejsze słodkości zjadane z tak dużym smakiem w Tłusty Czwartek?
  • Kiedy najlepiej zjeść pączka, aby mniej obciążyć organizm?
  • Jak świętować Tłusty Czwartek nawet na diecie redukcyjnej?


Z punktu widzenia dietetyki jednorazowe spożycie słodkich produktów nie ma istotnego wpływu na masę ciała ani długoterminowe zdrowie metaboliczne. Kluczowe znaczenie ma jednak ilość oraz sposób ich spożycia.
Tłusty Czwartek sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Problem pojawia się wtedy, gdy spożycie dużych ilości cukru i tłuszczu odbywa się impulsywnie, bez kontroli porcji i bez uwzględnienia reakcji organizmu – tłumaczy Estella Ostrowska, dietetyczka Grupa LUX MED.

Pączek czy faworki – co jest korzystniejsze?


Choć faworki bywają postrzegane jako lżejsza alternatywa, w praktyce mogą sprzyjać nadmiernemu spożyciu.
Jeden pączek to jasno określona porcja, która daje większe poczucie sytości. Faworki są małe i kruche, przez co łatwo sięgać po kolejne kawałki, nie kontrolując ilości – wyjaśnia dietetyczka.

Z tego względu z perspektywy kontroli porcji korzystniejszym wyborem może być zjedzenie jednego pączka zamiast kilku faworków.

Jakiego pączka wybrać?


Ekspertka zaleca wybór tradycyjnych wypieków o prostym składzie.
Najlepiej sięgać po klasyczne pączki z marmoladą, konfiturą lub powidłami, z cukrem pudrem lub cienką warstwą lukru. Pączki z dużą ilością kremów i wielowarstwowych nadzień są bardziej kaloryczne i silniej obciążają układ trawienny – wskazuje Estella Ostrowska.
Bardzo modne obecnie pączki z kremami, np. angielskim, pistacjowym, dubajskim, słonym karmelem i bitą śmietaną mają nawet o kilkaset kalorii więcej niż „klasyk” z osiedlowej cukierni. Rekordziści osiągają ponad 500 kcal, podczas gdy tradycyjny pączek to ok. 300 kcal. Jeden niepozorny faworek może mieć nawet 160 kcal.
Ale kto zatrzymuje się na jednym faworku? To jak zjedzenie jednego chipsa – porównuje z uśmiechem ekspertka.

Czy pora dnia ma znaczenie?


Znaczenie ma również pora, w której sięgniemy po słodkość. Metabolizm węglowodanów zmienia się w ciągu doby.
W godzinach porannych i we wczesnym popołudniu organizm lepiej radzi sobie z gospodarką glukozową. Dlatego, jeśli planujemy zjeść pączka, korzystniej zrobić to wcześniej, najlepiej do godziny 14–15 – podkreśla dietetyczka.

Spożywanie słodkich, tłustych produktów późnym wieczorem może sprzyjać dłużej utrzymującym się wahaniom glukozy oraz uczuciu ciężkości.

A może biohacking?


W ostatnich latach coraz częściej mówi się o tzw. biohackingu, czyli prostych działaniach mających na celu wspieranie naturalnych mechanizmów regulujących pracę organizmu, m.in. metabolizm i gospodarkę glukozową.
Nie ma herbatki, która „zneutralizuje” pączka, nie ma tabletki, która cofnie kalorie, jednak proste działania mogą pomóc organizmowi lepiej poradzić sobie z posiłkiem. Krótki spacer po jedzeniu oraz spożycie wcześniej niewielkiej ilości białka lub błonnika, np. jogurtu naturalnego, jajka czy warzyw, może ograniczyć gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi – mówi ekspertka Grupy LUX MED.

Tłusty Czwartek a dieta redukcyjna


Również osoby będące na diecie redukcyjnej nie muszą całkowicie rezygnować z pączka. – Zaplanowanie jednej porcji i jej spokojne spożycie jest znacznie korzystniejsze niż restrykcyjny zakaz, który często prowadzi do utraty kontroli nad jedzeniem – zaznacza Estella Ostrowska.

5 rad dietetyczki na Tłusty Czwartek:


  1. wybierz jedną, jasno określoną porcję,
  2. sięgaj po klasyczne pączki o prostym składzie,
  3. zjedz je w pierwszej części dnia,
  4. zadbaj o umiarkowaną aktywność fizyczną,
  5. unikaj nadmiernych restrykcji i kompensowania

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Więcej na ten temat: Tłusty Czwartek, pączki, faworki, dieta, zdrowy styl życia, nawyki żywieniowe

