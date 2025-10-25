eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacjeDlaczego po makaronie chce nam się spać i jak temu zaradzić? Porady dietetyka

Dlaczego po makaronie chce nam się spać i jak temu zaradzić? Porady dietetyka

2025-10-25 00:03

Dlaczego po makaronie chce nam się spać i jak temu zaradzić? Porady dietetyka

Dlaczego po makaronie chce nam się spać i jak temu zaradzić? Porady dietetyka © wygenerowane przez AI

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu - jednego z najpopularniejszych dań na świecie. Jednak wiele osób po jego zjedzeniu odczuwa nagłe zmęczenie i senność. Ekspertka dietetyczna Anna Janiszewska-Janowicz wyjaśnia, że główną przyczyną jest spożycie makaronu o wysokim indeksie glikemicznym, który powoduje gwałtowny wzrost, a później spadek poziomu cukru we krwi. Podpowiada także, jak przygotowywać makaron i komponować posiłki, by uniknąć spadku energii.

Przeczytaj także: Jedzenie warzyw i owoców, czyli zdrowe odżywianie wg Polaków

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego po zjedzeniu makaronu często pojawia się senność i zmęczenie.
  • Jak indeks glikemiczny makaronu wpływa na poziom cukru i insulinę we krwi.
  • Jak przygotować makaron (al dente, pełnoziarnisty) i komponować posiłki, by uniknąć senności.
  • Jakie dodatki do makaronu (warzywa, białko) pomagają utrzymać energię po obiedzie.

Dlaczego po makaronie chce nam się spać? Uczucie senności po zjedzeniu makaronu nie jest przypadkowe. Wiąże się z tym, jak organizm reaguje na spożycie węglowodanów prostych i o wysokim ładunku glikemicznym.
Uczucie senności po zjedzeniu makaronu to zjawisko częste – i niekoniecznie niepokojące. Wszystko zależy od rodzaju węglowodanów jaki wybierzemy. Tym samym, makaron, zwłaszcza biały, dodatkowo zbyt miękki, rozgotowany ma wysoki ładunek glikemiczny. Co to oznacza? Szybko podnosi poziom cukru we krwi, co prowadzi do wyrzutu insuliny, a następnie jego gwałtownego spadku. Efektem jest spadek energii, ospałość, a często też ochota na coś słodkiego, zaraz po posiłku.

Dodatkowo spożycie dużej ilości węglowodanów wpływa na wydzielanie serotoniny i melatoniny – neuroprzekaźników sprzyjających relaksacji i senności – tłumaczy Anna Janiszewska-Janowicz, dietetyczka Grupy LUX MED.

Jak jeść makaron, by nie zasypiać po obiedzie?


Na szczęście odpowiedni sposób przygotowania i komponowania posiłku może znacząco zmniejszyć ryzyko „zjazdu energetycznego” po makaronie. Kluczowe są trzy elementy: rodzaj makaronu, sposób gotowania i dodatki.
Aby uniknąć uczucia senności, warto wybierać makarony pełnoziarniste, z roślin strączkowych i ugotowane al dente. Warto pamiętać o włączeniu źródeł białka: dodać rybę, mięso, jajko. No i podstawy, czyli warzywa surowe, grillowane lub pieczone. W ten sposób otrzymamy zdrowy, zbilansowany i pełnowartościowy posiłek – podkreśla dietetyczka.

Makaron ugotowany al dente ma niższy indeks glikemiczny niż rozgotowany, co oznacza wolniejsze uwalnianie glukozy do krwi i mniejszy wyrzut insuliny. Dodatek białka i błonnika pomaga utrzymać energię na dłużej.

Warto też sięgać po tzw. pasta fresca, czyli świeże makarony, dostępne w sklepach w lodówkach. Tam wiązania glutenowe są mniej ścisłe niż w makaronie suszonym, co wpływa korzystnie na tempo trawienia i uwalniania cukrów do krwi.

Ile makaronu na obiad?


Kolejną kwestią dotyczącą uczucia senności po jedzeniu makaronu jest jego… ilość! Z punktu widzenia dietetyki makaron nie powinien być głównym składnikiem posiłku.
Prawdą jest, że wielu z nas serwuje zbyt dużo makaronu na talerzu w stosunku do sosu. Pod względem dietetycznym makaron stanowi źródło węglowodanów, bazę energetyczną. Podstawą zdrowego talerza są zawsze warzywa lub w tym wypadku – najlepiej przetwory warzywne w postaci sosu np. pomidorowego – wyjaśnia Anna Janiszewska-Janowicz.

Idealne proporcje to 1:2 – np. na 200 g ugotowanego makaronu pełnoziarnistego, należy dodać 400 g sosu warzywnego, np. pomidorowego z kawałkami warzyw. Taki posiłek ma niższy indeks glikemiczny, dłużej syci i nie powoduje gwałtownych skoków glukozy, co oznacza mniejsze ryzyko senności po jedzeniu.

Warzywa to sprzymierzeńcy


Włączenie do makaronu dużej ilości warzyw – takich jak cukinia, papryka, szpinak czy pomidory – zwiększa objętość posiłku i zawartość błonnika. To sprzyja stabilnej energii, dobremu trawieniu i utrzymaniu uczucia sytości.
Warto zwiększać objętość posiłku warzywami – co dodatkowo podnosi ilość błonnika w daniu i sprzyja uczuciu sytości – dodaje ekspertka.

Jak uniknąć senności po makaronie:
  • wybieraj makaron pełnoziarnisty lub z roślin strączkowych,
  • gotuj al dente,
  • zachowaj proporcje 1:2 – więcej warzyw niż makaronu,
  • dodaj źródło białka,
  • ogranicz sosy śmietanowe i zbyt duże porcje.
Przeczytaj także: Polacy i zdrowe odżywianie: dlaczego nie zawsze się udaje? Polacy i zdrowe odżywianie: dlaczego nie zawsze się udaje?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: makaron, dieta, zdrowie, zdrowy styl życia, żywność, zwyczaje żywieniowe, zdrowe odżywianie, nawyki żywieniowe, odżywianie

Przeczytaj także

Czy pandemia to dobry czas na zdrowe odżywianie?

Czy pandemia to dobry czas na zdrowe odżywianie?

Napoje roślinne: zdrowe pod pewnymi warunkami?

Napoje roślinne: zdrowe pod pewnymi warunkami?

Plusy pandemii i izolacji: zdrowe nawyki żywieniowe

Plusy pandemii i izolacji: zdrowe nawyki żywieniowe

Ipsos Food Trends: zdrowe odżywianie coraz bardziej w modzie

Ipsos Food Trends: zdrowe odżywianie coraz bardziej w modzie

Odżywianie i zdrowie Polaków 2006

Odżywianie i zdrowie Polaków 2006

Po postanowieniach noworocznych zostały już tylko niechciane reklamy

Po postanowieniach noworocznych zostały już tylko niechciane reklamy

Postanowienia noworoczne robi 76% Polaków

Postanowienia noworoczne robi 76% Polaków

Dieta: roślinne zamienniki mięsa podbijają podniebienia Polaków?

Dieta: roślinne zamienniki mięsa podbijają podniebienia Polaków?

Wydatki na zdrową żywność wzrosły w czasie pandemii

Wydatki na zdrową żywność wzrosły w czasie pandemii

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Na co zwrócić uwagę przy zakupie SUV-a? Praktyczny poradnik

Na co zwrócić uwagę przy zakupie SUV-a? Praktyczny poradnik

Najem bez konfliktów? Sprawdź, co musisz wiedzieć o kaucji przy wynajmie mieszkania

Najem bez konfliktów? Sprawdź, co musisz wiedzieć o kaucji przy wynajmie mieszkania

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Umowa B2B zamiast etatu - jak uniknąć błędów i zabezpieczyć swoje interesy

Umowa B2B zamiast etatu - jak uniknąć błędów i zabezpieczyć swoje interesy

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

ZUS rozpoczyna kontrole wakacji składkowych przedsiębiorców

ZUS rozpoczyna kontrole wakacji składkowych przedsiębiorców

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: