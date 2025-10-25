Dlaczego po makaronie chce nam się spać i jak temu zaradzić? Porady dietetyka

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu - jednego z najpopularniejszych dań na świecie. Jednak wiele osób po jego zjedzeniu odczuwa nagłe zmęczenie i senność. Ekspertka dietetyczna Anna Janiszewska-Janowicz wyjaśnia, że główną przyczyną jest spożycie makaronu o wysokim indeksie glikemicznym, który powoduje gwałtowny wzrost, a później spadek poziomu cukru we krwi. Podpowiada także, jak przygotowywać makaron i komponować posiłki, by uniknąć spadku energii.

Uczucie senności po zjedzeniu makaronu to zjawisko częste – i niekoniecznie niepokojące. Wszystko zależy od rodzaju węglowodanów jaki wybierzemy. Tym samym, makaron, zwłaszcza biały, dodatkowo zbyt miękki, rozgotowany ma wysoki ładunek glikemiczny. Co to oznacza? Szybko podnosi poziom cukru we krwi, co prowadzi do wyrzutu insuliny, a następnie jego gwałtownego spadku. Efektem jest spadek energii, ospałość, a często też ochota na coś słodkiego, zaraz po posiłku.



Dodatkowo spożycie dużej ilości węglowodanów wpływa na wydzielanie serotoniny i melatoniny – neuroprzekaźników sprzyjających relaksacji i senności – tłumaczy Anna Janiszewska-Janowicz, dietetyczka Grupy LUX MED.

Jak jeść makaron, by nie zasypiać po obiedzie?

Aby uniknąć uczucia senności, warto wybierać makarony pełnoziarniste, z roślin strączkowych i ugotowane al dente. Warto pamiętać o włączeniu źródeł białka: dodać rybę, mięso, jajko. No i podstawy, czyli warzywa surowe, grillowane lub pieczone. W ten sposób otrzymamy zdrowy, zbilansowany i pełnowartościowy posiłek – podkreśla dietetyczka.

Ile makaronu na obiad?

Prawdą jest, że wielu z nas serwuje zbyt dużo makaronu na talerzu w stosunku do sosu. Pod względem dietetycznym makaron stanowi źródło węglowodanów, bazę energetyczną. Podstawą zdrowego talerza są zawsze warzywa lub w tym wypadku – najlepiej przetwory warzywne w postaci sosu np. pomidorowego – wyjaśnia Anna Janiszewska-Janowicz.

Warzywa to sprzymierzeńcy

Warto zwiększać objętość posiłku warzywami – co dodatkowo podnosi ilość błonnika w daniu i sprzyja uczuciu sytości – dodaje ekspertka.

wybieraj makaron pełnoziarnisty lub z roślin strączkowych,

gotuj al dente,

zachowaj proporcje 1:2 – więcej warzyw niż makaronu,

dodaj źródło białka,

ogranicz sosy śmietanowe i zbyt duże porcje.

