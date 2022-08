Dieta: roślinne zamienniki mięsa podbijają podniebienia Polaków?

Produkty roślinne cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością, stając się chętnie wybieraną alternatywą dla mięsa. To jeden z głównych wniosków, jak płynie z badań Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Wynika to m.in. ze zmiany nawyków żywieniowych i wartości, którym hołduje polskie społeczeństwo - już przeszło połowa z nas zwraca uwagę na to, by dieta bogata była w zdrowe składniki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rośnie wartość zakupów produktów roślinnych?

Jaki odsetek kupujących zwraca uwagę na naturalne pochodzenie artykułów spożywczych?

Jakie czynniki wywierają obecnie największy wpływ na trendy konsumenckie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Miliony Polaków kupują roślinne zamienniki Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że w okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. kategoria ta odnotowała ponad 21 proc. wzrost liczby nabywców w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Co prawda, roślinne zamienniki stanowią jedynie 0,3 proc. całego koszyka zakupowego, jednak trzeba przyznać, że ta kategoria rozwija się w zawrotnym tempie. W analizowanym okresie wartość zakupów produktów roślinnych wzrosła rok do roku o 32 proc. dla nabiału i aż o 67 proc. dla mięsa roślinnego, podczas gdy cała kategoria artykułów spożywczych odnotowała jedynie 3,5 proc. wzrostu – mówi Anna Michalak, Senior Consultant w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. – Rosnący popyt na wegeteriańskie i wegańskie produkty ma odzwierciedlenie nie tylko w liczbach, ale także na sklepowych półkach. Producenci i detaliści systematycznie poszerzają swoją ofertę roślinnych zamienników, dzięki czemu konsumenci mają coraz większy wybór – dodaje.

Roślinnie czyli naturalnie i zdrowo

Trzeba podkreślić, że te trendy są trwałe i długofalowe. Świadczy o tym przede wszystkim rosnąca liczba gospodarstw elastycznych, czyli kupujących zarówno zdrowe, jak i niekoniecznie zaliczające się do tej kategorii produkty. Podobnie jest w przypadku gospodarstw kupujących głównie podstawowe, nieprzetworzone i naturalne artykuły. W ciągu ostatniej dekady liczba obu tych segmentów wzrosła łącznie o ponad 20 pp. – zaznacza Anna Michalak.

Wojna w Ukrainie oraz kryzys ekonomiczny znacząco wpływają na nasze wybory zakupowe. Galopująca inflacja sprawia, że uważniej gospodarujemy własnymi budżetami i częściej sięgamy po tańsze produkty, niekoniecznie te ekologiczne – dodaje Anna Michalak.

Pandemia trwale wpłynęła na trendy konsumenckie i sprawiła, że Polacy chętniej dbają o zdrową dietę . Obecnie już co trzeci nabywca świadomie ogranicza spożycie mięsa. W efekcie na przestrzeni ostatnich 3 lat sprzedaż produktów tej kategorii w ujęciu ilościowym spadła o 7,5 proc. W zamian konsumenci sięgają po roślinne zamienniki mięsa i nabiału. Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że w okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. kategoria ta odnotowała ponad 21 proc. wzrost liczby nabywców w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei wartość rynku roślinnych zamienników wyniosła 0,5 mld złotych.Obecnie już co drugi konsument zwraca uwagę na to, czy składniki kupowanych produktów są zdrowe. Z kolei 43 proc. nabywców deklaruje, że istotny wpływ na ich decyzje zakupowe ma naturalne pochodzenie artykułów spożywczych.Zdaniem ekspertów GfK w najbliższych miesiącach coraz większy wpływ na trendy konsumenckie będzie miała obecna sytuacja gospodarcza.