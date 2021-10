Jak ewoluują nawyki żywieniowe?

Przez ostatnie ćwierćwiecze nawyki żywieniowe Polaków znacznie ewoluowały. W którym kierunku podążyły zmiany? Jak różni się dzisiejszy jadłospis od tego, który królował w polskich domach przed 25 laty? Odpowiedzi na te i inne pytania niesie za sobą powstały na zlecenie Biedronki i opublikowany właśnie raport „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło przez ostatnie 25 lat?”

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek Polaków przyznaje, że gotuje w domu?

Czy lubimy eksperymentować w kuchni?

Czy wykazujemy się dbałością o prawidłowe nawyki żywieniowe?



Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie sieci Biedronka „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło przez ostatnie 25 lat?”, Polacy są kulinarnie rozdarci. Z jednej strony rośnie nasza świadomość i wiedza, częściej czytamy etykiety , staramy się zrezygnować z cukru i tłuszczu, chętniej wybieramy produkty light, ale z drugiej strony jemy coraz więcej, sięgając po przekąski między posiłkami. Jedzenie stanowi dla nas dużą przyjemność, z której ciężko zrezygnować. Tym bardziej, że jakość żywności od czasu wejścia do UE bardzo się poprawiła.W latach 90-tych robiliśmy zakupy w hipermarketach (rzadziej) i na bazarach (częściej), dziś najchętniej kupujemy w dyskontach, które łączą zalety sklepu osiedlowego i hipermarketu, oferując szeroki wybór produktów, szeroką ofertę owoców i warzyw oraz bliskość i dostępność. Rzadziej gotujemy, chętniej korzystamy z półproduktów, które są coraz lepszej jakości, częściej jadamy na mieście i zamawiamy jedzenie do domu - tu od lat niezmiennie króluje pizza, zaraz przed kebabem.Jak wynika z badania IPSOS dla sieci Biedronka Polacy przygotowują dania tradycyjnej kuchni w nowy sposób, są lżejsze, dodajemy do nich nowe składniki. Jako społeczeństwo jesteśmy otwarci na eksperymentowanie w kuchni, obiady, które jadamy są bardzo zróżnicowane. Inne wybierają ludzie młodzi, inne osoby z dziećmi (dużo zup i dań mącznych), inne osoby starsze, ale pod pewnymi względami wciąż nasze żywienie wygląda podobnie (na śniadania i kolacje najchętniej jemy kanapki, a w weekend wracamy do tradycyjnych smaków takich jak rosół, pomidorowa, ziemniaki).Mimo przywiązania do tradycji niemal 60 proc. Polaków lubi eksperymentować, stosować nowe przepisy, próbować nowe dania. Dla 82 proc. Polaków jedzenie jest prawdziwą przyjemnością, a dla 73 proc. doznania smakowe są w jedzeniu ważniejsze niż aspekty zdrowotne. 65 proc. Polaków ma zdecydowaną słabość do słodyczy i przekąsek, a 58 proc. dziennie zjada więcej kalorii niż potrzebuje.W porównaniu z tym co jedliśmy 25 lat temu, dzisiaj nasze nawyki żywieniowe prezentują się nieco inaczej - konsumujemy m. in. więcej ciemnego i pełnoziarnistego pieczywa, jogurtów, mrożonych warzyw i oliwy z oliwek. Białe pieczywo, mleko, jajka i olej jemy na podobnym poziomie.Z raportu płyną optymistyczne wnioski: 63 proc. Polaków ogranicza obecnie ilości spożywanego cukru, a połowa soli i tłuszczu. Ponad połowa z nas pije codziennie 1,5-2 l wody, a prawie połowa codziennie spożywa porcję warzyw i owoców. 45 proc. Polaków ogranicza ilość spożywanych produktów zawierających konserwanty, sztuczne barwniki i inne substancje dodatkowe E. Pochodzenie produktów ma dla nas duże znaczenie. Dotyczy to szczególnie produktów świeżych.