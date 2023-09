Kuchnia polska numerem 1. w USA?

Serwis Preply przyjrzał się 785 restauracjom zlokalizowanym w USA, biorąc pod lupę smaki, które najbardziej przypadają do gustu Amerykanom. Okazuje się, że nie zabrakło tu naszych rodzimych akcentów. Jak dużym uznaniem cieszy się za oceanem polska kuchnia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kuchnie cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych?

W którym ze stanów mamy największą szansę delektować się polskimi przysmakami?

Czu polska kuchnia jest numerem 1 w Chicago?

Amerykanie kochają nie tylko pierogi

Gdzie warto zjeść? 5 miast - 5 smaków

Najpopularniejsze „foodie cities” Ameryki

Większość amerykańskich potraw ma swoje korzenie w krajach z całego świata. Preply postanowił zbadać, jakie smaki są najwyżej oceniane przez Amerykanów i gdzie można ich spróbować.W tym celu przeanalizował 785 restauracji w całych Stanach Zjednoczonych, aby wyłonić najlepsze rodzaje kuchni według opinii klientów. Aby mieć pewność, że wyniki będą wiarygodne, wykluczono kuchnie, które były reprezentowane przez mniej niż 5 restauracji w danym mieście lub 15 restauracji w skali kraju, a także restauracje , którym wystawiono mniej niż 25 recenzji. Chcecie poznać najpopularniejsze kuchnie w US i dowiedzieć się, które amerykańskie miasta oferują najlepsze, najbardziej różnorodne dania?Podniebienia Amerykanów zdają się doceniać różnorodność, biorąc pod uwagę różnorodność pięciu najwyżej ocenianych rodzajów kuchni w kraju. Najpopularniejszą kuchnią regionalną jest kuchnia polska, następna w kolejce plasuje się kuchnia etiopska, a także argentyńska i wenezuelska - czyli od pierogów i gulaszu po tamale i tabbouleh.Amerykanie wydają się faworyzować kuchnię polską. Ale preferencje smakowe różnią się, w zależności od poszczególnych miast. I tak, jeśli chcielibyśmy spróbować dań kuchni etiopskiej najlepiej wybrać się do San Diego w Kalifornii. Austin, stolica Teksasu to zdecydowanie coś dla fanów kuchni wenezuelskiej, w Nowym Jorku króluje kuchnia gruzińska, a w Portland w Oregonie kuchnia peruwiańska. Kuchnia polska najbardziej rozpowszechniona jest w Pensylwanii, więc jeżeli podczas podróży po Stanach zatęsknicie za tradycyjnym obiadem, najlepiej od razu kierujcie się do Filadelfii.Preply przeanalizował również najpopularniejsze kuchnie w pięciu największych amerykańskich „foodie cities”, sklasyfikowanych przez U.S. News. Miasta te słyną z festiwali kulinarnych, a food trucków i restauracji jest tam zdecydowanie więcej niż sieci fast food. Oto idealne miejsca dla osób, które kochają jedzenie, warto wybrać się tam na kulinarną wycieczkę:– znane jako stolica dobrego jedzenia w USA. Znajdziemy tam różnorodne, wysoko cenione międzynarodowe kuchnie, na czele z pikantnym i aromatycznym jedzeniem argentyńskim. Drugie miejsce zajmuje tam kuchnia etiopska, a trzecie miejsce dzielą kuchnia turecka, niemiecka i hiszpańska.– znany z pełnej życia kultury ulicznej i obchodów Mardi Gras to jeden z najważniejszych „hot spotów” międzynarodowych kuchni. Najpopularniejsze są tam dania ostre i aromatyczne potrawy karaibskie. Na drugim miejscu znalazły się dania tajskie, a dalej kuchnie wietnamska, francuska i jamajska.– znane z oryginalnych wynalazków kulinarnych, takich jak pizza „deep-dish” i hot dog „Chicago style”, oferuje ogromny wybór dań. Najwyżej ocenione zostały tam pikantne potrawy wenezuelskie. Druga w kategorii najwyżej ocenionych uplasowała się kuchnia serbska, a podium zamykają aż trzy kuchnie: libańska, brazylijska, a także polska.– największe miasto w USA może się pochwalić jedną z najlepszych scen kulinarnych. Koniecznie wybierz się tam na ciepłe chaczapuri. Kolejne miejsca należą odpowiednio do kuchni argentyńskiej, kolumbijskiej, malezyjskiej i brazylijskiej.– drugie co do wielkości miasto w USA, podobnie jak San Francisco uwielbia kuchnię argentyńską. Ale w Mieście Aniołów znajdziecie znacz-nie więcej opcji. Będąc w LA warto sprawdzić kuchnię karaibską lub posmakować dań tajwańskich. Na uwagę zasługują również kuchnie francuska i włoska.Od restauracji z gwiazdką Michelin po niewielkie knajpki, oferta kulinarna Stanów Zjednoczonych zaspokoi gusta wszystkich. Znajdziemy tam jedzenie z całego świata, a jak podkreślają autorzy badania, odwiedzenie restauracji o międzynarodowym charakterze może być też świetną okazją, by podszlifować umiejętności językowe.