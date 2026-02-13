Agenci AI w sprzedaży - odpowiedź na lukę produktywności w 2026 roku

Aż 9 na 10 sprzedawców planuje wdrożenie agentów AI do 2027 roku - wynika z globalnego badania Salesforce przeprowadzonego wśród ponad 4 tys. specjalistów sprzedaży. Już dziś 87% organizacji korzysta z AI, a 54% używa agentów w codziennej pracy. Powód? Rosnąca luka produktywności i przeciążenie administracją. Nie jest więc zaskoczeniem, że sprzedawcy, którzy na faktyczną sprzedaż są w stanie poświęcić zaledwie 40% czasu, szukają wsparcia w automatyzacji i lepszej jakości danych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego 9 na 10 sprzedawców planuje wdrożenie agentów AI do 2027 roku?

Jak AI wpływa na produktywność, prospecting i realizację celów sprzedażowych?

Dlaczego pokolenie Z poświęca mniej czasu na faktyczną sprzedaż niż starsi pracownicy?

W jaki sposób integracja i jakość danych wpływają na skuteczność agentów AI w sprzedaży?

Chcemy wyeliminować zbędną, rutynową pracę, aby nasze zespoły mogły skoncentrować się na tym, co realnie popycha transakcje do przodu: budowaniu relacji i osiąganiu wyników – powiedział Adam Alfano, EVP Sales w Salesforce. „Agenci AI to umożliwiają.

Szczegółowe wyniki badania

Wykorzystanie AI w sprzedaży stało się standardem: 87% organizacji sprzedażowych korzysta obecnie z jakiejś formy AI – m.in. do prospectingu, prognozowania, punktacji leadów czy tworzenia wiadomości e-mail.

– m.in. do prospectingu, prognozowania, punktacji leadów czy tworzenia wiadomości e-mail. Sprzedawcy korzystający z AI dostrzegają realną wartość: 89% twierdzi, że AI pogłębia zrozumienie klientów , a 87% – że ułatwia im pracę i obniża poziom stresu .

, a 87% – że . Adopcja agentów AI dynamicznie przyspiesza: 54% sprzedawców deklaruje, że już z nich korzysta, a niemal 9 na 10 planuje wdrożenie do 2027 roku. Po pełnym wdrożeniu sprzedawcy oczekują, że agenci skrócą czas researchu prospectów o 34%, a przygotowywania e-maili o 36%, realnie oddając zespołom cenny czas w ciągu dnia.

Agenci AI zmienili sposób, w jaki funkcjonujemy. Pomagają szybciej wdrażać nowych sprzedawców, sprawniej wyceniać złożone transakcje i personalizować kontakt dzięki lepszym danym. Co więcej, prowadzą prospecting 24/7. To nie są jedynie lokalne usprawnienia – agenci przekształcają cały nasz silnik sprzedaży.

Niemal połowa handlowców wskazuje cold calling jako najmniej lubiany element pracy – a jednocześnie skuteczny pipeline wymaga większej liczby kontaktów i interakcji, niż zespoły są w stanie samodzielnie zapewnić. Mimo poświęcania niemal jednego pełnego dnia roboczego tygodniowo na prospecting, 48% sprzedawców twierdzi, że brakuje im zasobów na skuteczny cold outreach.

Aby zniwelować tę lukę, 55% specjalistów sprzedaży korzysta z AI w prospectingu , a kolejne 38% planuje to zrobić w przyszłości . 92% sprzedawców korzystających z agentów AI potwierdza, że realnie wspierają oni ich działania prospectingowe.

, a kolejne . Sprzedawcy o najwyższej dynamice wzrostu przychodów rok do roku są 1,7 razy częściej skłonni korzystać z agentów niż ci, których wyniki utrzymały się na tym samym poziomie lub spadły.

W Salesforce wykorzystujemy agentów do obsługi leadów, które wcześniej pozostawały nietknięte – dodał Alfano. – Kiedyś takie leady po prostu przepadały. Teraz agenci je wyłapują i selekcjonują te najbardziej wartościowe. W ciągu czterech miesięcy skontaktowali się z 130 000 leadów i wygenerowali 3 200 szans sprzedażowych. W przyszłym roku spodziewamy się nawet dziesięciokrotnie wyższych wyników.

Obciążenia administracyjne najmocniej uderzają w najmłodszych pracowników

„Podatek od pracy u podstaw” jest realny: średnio sprzedawcy poświęcają 40% czasu na faktyczną sprzedaż , podczas gdy przedstawiciele pokolenia Z zaledwie 35% – tracąc około dwóch godzin tygodniowo na ręczne wprowadzanie danych, zamiast na research i budowanie relacji, jak robią to bardziej doświadczeni koledzy.

, podczas gdy przedstawiciele pokolenia Z zaledwie 35% – tracąc około dwóch godzin tygodniowo na ręczne wprowadzanie danych, zamiast na research i budowanie relacji, jak robią to bardziej doświadczeni koledzy. Dodatkowo zmagają się z deficytem mentoringu: 46% rzadko otrzymuje feedback dotyczący rozmów sprzedażowych, 47% nie ma wystarczającej liczby ćwiczeń i symulacji przed rozmowami z klientami.

Zapytani o bariery skutecznego wsparcia, przedstawiciele pokolenia Z wskazują brak czasu menedżerów jako główną przeszkodę. Milenialsi, pokolenie X i baby boomers najczęściej wskazują natomiast ograniczony dostęp do danych i analiz.

Efekt? Pokolenie Z najczęściej rozważa zmianę pracy, a głównym powodem jest brak perspektyw rozwoju.

Zespoły sprzedaży porządkują dane, by skuteczniej wdrażać AI

Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, zespoły sprzedażowe – szczególnie te osiągające najlepsze wyniki – koncentrują się na spójnych, wiarygodnych danych.

51% liderów sprzedaży korzystających z AI wskazuje, że rozproszone systemy spowalniają ich inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją .

liderów sprzedaży korzystających z AI wskazuje, że . W odpowiedzi 74% specjalistów sprzedaży skupia się na porządkowaniu danych : usuwaniu duplikatów, korygowaniu błędów i ujednolicaniu formatów w rozproszonych systemach.

: usuwaniu duplikatów, korygowaniu błędów i ujednolicaniu formatów w rozproszonych systemach. Najlepsi idą o krok dalej: 79% z nich priorytetowo traktuje higienę danych , w porównaniu do 54% sprzedawców osiągających słabsze wyniki.



Samodzielni agenci, pozbawieni pełnego kontekstu klienta, zwykle zawodzą. Aby dostarczać trafne wyniki, agenci muszą widzieć pełen obraz – w przeciwnym razie otrzymujemy bezużyteczne rezultaty.



Zespoły sprzedaży są coraz bardziej przeciążone – z jednej strony rosnącymi oczekiwaniami klientów, z drugiej ograniczonymi zasobami czasowymi. Jak wskazują wyniki badania, prawdziwym hamulcem produktywności nie jest brak umiejętności ani zaangażowania, lecz nadmierna biurokracja.Problem ten najmocniej dotyka sprzedawców z pokolenia Z. W odpowiedzi sięgają oni po AI i agentów, by robić więcej przy użyciu dostępnych zasobów:liderów sprzedaży korzystających z agentów twierdzi, że są oniPoprawiając produktywność, agenci AI pozwalają sprzedawcom skupić się na tym, co potrafią najlepiej.Sprzedawcy stawiają na agentów AI i wdrażają ich na każdym etapie cyklu sprzedażyAdam Alfano ujawnił również, w jaki sposób jego zespoły wykorzystują agentów AI w praktyce:Sekretem skutecznych agentów AI w sprzedaży są zintegrowane dane” – podkreślił Alfano.