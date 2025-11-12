Jakość danych największą barierą dla sztucznej inteligencji?

84% liderów technologicznych mówi wprost: bez solidnych danych nie ma mowy o skutecznej sztucznej inteligencji. Raport Salesforce pokazuje, że przestarzałe, rozproszone i niskiej jakości dane spowalniają postęp, a blisko 90% firm przyznaje, że doświadczyło błędnych wyników AI. Kluczem do zmiany ma być nowe podejście – integracja, zero copy i agentyczne zarządzanie danymi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego liderzy ds. danych uważają, że ich strategie wymagają całkowitej przebudowy?

Jakie problemy z jakością i dostępnością danych ograniczają skuteczność sztucznej inteligencji?

Czym jest architektura typu zero copy i jak pomaga w wykorzystaniu danych rozproszonych?

Jak firmy redefiniują zarządzanie i bezpieczeństwo danych w erze przedsiębiorstw agentycznych?

Doświadczenia z wcześniejszych etapów wdrażania AI stanowią ramy działania dla firm, które chcą stać się przedsiębiorstwami agentycznymi – środowiskami, w których ludzie i inteligentni agenci AI współpracują ze sobą – wyjaśnia Michael Andrew, Chief Data Officer w Salesforce.



Zaufane, zintegrowane i kontekstowe dane – oto klucz, który odblokowuje potencjał. Dla organizacji gotowych działać na dużą skalę właśnie teraz jest moment, aby wzmocnić fundamenty danych i z pełną pewnością skalować AI, osiągając rzeczywistą wartość i zwrot z inwestycji.

Najważniejsze dane z raportu



Obecne fundamenty danych nie nadążają za ambicjami biznesowymi

Prawie dwie trzecie liderów biznesowych (63%) opisuje swoje organizacje jako „zorientowane na dane” – to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2023 r.

opisuje swoje organizacje jako – to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2023 r. Jednak tyle samo (63%) liderów ds. danych i analityki przyznaje, że ich firmy mają trudności z przekładaniem danych na realne priorytety biznesowe , co pokazuje rozdźwięk między deklarowaną dojrzałością a rzeczywistością.

liderów ds. danych i analityki przyznaje, że ich firmy mają , co pokazuje rozdźwięk między deklarowaną dojrzałością a rzeczywistością. Mniej niż połowa (49%) liderów biznesowych twierdzi, że potrafi regularnie formułować trafne i aktualne wnioski .

liderów biznesowych twierdzi, że potrafi . Prawie połowa (49%) liderów ds. danych i analityki mówi, że ich organizacje sporadycznie – lub nawet często – wyciągają błędne wnioski z danych pozbawionych kontekstu biznesowego.

liderów ds. danych i analityki mówi, że pozbawionych kontekstu biznesowego. Niekompletne, przestarzałe lub niskiej jakości dane nadal pozostają główną przeszkodą w osiągnięciu statusu prawdziwie „data-driven”.

Słabe dane wykolejają ścieżkę do przekształcenia w przedsiębiorstwo agentyczne

67% liderów ds. danych i analityki przyznaje, że odczuwa presję, by jak najszybciej wdrożyć AI .

liderów ds. danych i analityki przyznaje, że . 42% z nich nie ma pełnego zaufania do dokładności i trafności wyników AI – prawdopodobnie z powodu nieaktualnych, niespójnych danych, z których AI korzysta.

z nich – prawdopodobnie z powodu nieaktualnych, niespójnych danych, z których AI korzysta. Choć 84% liderów teoretycznie zgadza się ze stwierdzeniem, że jakość wyników AI jest tak dobra, jak jakość danych wejściowych, to w praktyce wygląda to gorzej: szacują oni, że ponad jedna czwarta (26%) danych w ich organizacjach jest niewiarygodna.

89% liderów ds. danych i analityki, którzy mają już wdrożone systemy AI, przyznaje, że doświadczyło błędnych lub mylących wyników generowanych przez sztuczną inteligencję.

liderów ds. danych i analityki, którzy mają już wdrożone systemy AI, przyznaje, że doświadczyło generowanych przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa (55%) liderów ds. danych i analityki w firmach, które samodzielnie trenują lub dostrajają modele AI, twierdzi, że zmarnowała znaczące zasoby na pracę z nieodpowiednimi danymi.

Agentyczna AI to nie kolejna technologia – to kolejna rewolucja. Agenci AI przejmują rutynowe zadania, aby ludzie mogli skupić się na kreatywności, relacjach i wdrażaniu realnych zmian – powiedział Marc Benioff, CEO Salesforce, podczas swojego wystąpienia na Dreamforce.

Dodał jednak ostrzeżenie: Aby naprawdę wydobyć z AI pełną wartość i kontekst, trzeba zacząć od danych. Trzeba zintegrować rozwiązania, ustalić priorytety i opracować właściwe zasady zarządzania.

Nawet dane wysokiej jakości są bezużyteczne, jeśli pozostają niedostępne

Liderzy ds. danych i analityki szacują, że 19% danych w firmach jest niedostępnych lub bezużytecznych .

. Co gorsza, 70% z nich wierzy, że najcenniejsze informacje biznesowe ukryte są właśnie w tych niedostępnych 19% danych.

By sprostać oczekiwaniom biznesu, liderzy technologiczni redefiniują dostępność, wykorzystanie i bezpieczeństwo danych

63% liderów ds. danych i analityki twierdzi, że tłumaczenie pytań biznesowych na zapytania techniczne jest podatne na błędy.

liderów ds. danych i analityki twierdzi, że 93% liderów biznesowych przyznaje, że ich wyniki byłyby lepsze, gdyby mogli zadawać pytania dotyczące danych w naturalnym języku.

Wymagana jest aktualizacja zasad zarządzania i bezpieczeństwa danych

Tylko 43% liderów ds. danych i analityki ma wdrożone formalne ramy zarządzania danymi i odpowiednie polityki.

liderów ds. danych i analityki ma wdrożone 88% zgadza się, że rozwój AI wymaga zupełnie nowego podejścia do zarządzania i bezpieczeństwa danych.

W miarę jak firmy zmierzają w kierunku modelu agentycznego przedsiębiorstwa, prawdziwa transformacja następuje wtedy, gdy dane i AI współdziałają w pełnej harmonii – podsumowuje Michael Andrew.



Silne fundamenty danych zapewniają AI niezbędny kontekst, a sztuczna inteligencja w zamian pomaga liderom w pełnym wykorzystaniu potencjału danych. Organizacje, które traktują dane i AI jako wspólną strategię, to te, które przejdą od eksperymentów do skutecznego wdrożenia i zobaczą realny wpływ AI na biznes.

Aby rozwiązać problem uwięzionych danych, coraz więcej firm stawia na architekturę typu zero copy – podejścia, które umożliwia jednoczesny dostęp do danych z wielu baz, bez konieczności ich kopiowania, przenoszenia czy zmiany formatu.Korzyści są wymierne: firmy stosujące zero copy są o 2,5 razy bardziej skłonne do osiągnięcia statusu „data-driven" oraz o 2,3 razy bardziej pewne jakości swoich danych niż te, które takiej architektury nie mają.Interfejsy języka naturalnego, takie jak agentic analytics, mogą rozwiązać problem zrozumiałości danych i ograniczeń dostępu