Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności
2025-11-12 00:10
Boże Narodzenie © pexels
Przeczytaj także: Świąteczne prezenty: jakie i za ile?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kiedy Polacy rozpoczynają świąteczne zakupy i jak wielu z nich planuje wydatki z wyprzedzeniem?
- Dlaczego coraz więcej osób kupuje prezenty i dekoracje świąteczne online?
- Z jakich powodów Polacy wybierają zakupy w e-commerce?
Zakupy na święta w sieci nie są już tylko alternatywą dla galerii handlowych. To codzienność milionów Polaków. Konsumenci chętnie korzystają z wygody e-commerce, która gwarantuje uniknięcie kolejek czy wygodną dostawę do domu. Choć prawie połowa planuje część wydatków z wyprzedzeniem, to wiele osób na treści i produkty świąteczne, które pojawiają się ich zdaniem zbyt wcześnie reaguje negatywnie.
Planowanie? Tylko po części
Z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: E-commerce od święta” widać wyraźnie pewien rozdźwięk, jeśli chodzi o planowanie wydatków świątecznych z wyprzedzeniem. Największa grupa, bo aż 48 proc. badanych wskazała, że robi taki plan tylko dla części produktów, np. prezentów. Dodatkowo, 14 proc. respondentów szczegółowo planuje wszystkie zakupy z tej okazji.
Co ciekawe, odsetek ten wyraźnie wzrasta wśród trzydziestolatków – aż do 22 proc. Natomiast jedna trzecia (33 proc.) robi zakupy spontanicznie bez wcześniejszych przygotowań – częściej deklarują to mężczyźni (36 proc.) niż kobiety (30 proc.).
Przygotowania zaczynają się w listopadzie
Jeśli chodzi o terminy zakupów, dwóch na pięciu Polaków deklaruje, że rozpoczyna je na początku ostatniego miesiąca roku (1–15 grudnia). Z kolei niemalże jedna trzecia (29 proc.) robi to już w listopadzie. Co dziesiąty nie wie kiedy, bo tego nie planuje, natomiast 9 proc. deklaruje, że zaczyna zakupy na święta Bożego Narodzenia na ostatnią chwilę. Na przygotowania już w październiku wskazało 7 proc. respondentów, a we wrześniu lub wcześniej zaledwie 1 proc.
Dane te pokazują, że mimo coraz wcześniejszego startu sezonu świątecznego, większość Polaków wciąż rozpoczyna zakupy na Boże Narodzenie dopiero w grudniu – co potwierdza silne przywiązanie do tradycyjnego rytmu przygotowań.
„Nie” dla zbyt wczesnych reklam i produktów w sklepach
Ponad dwie trzecie (67 proc.) Polaków deklaruje, że treści dotyczące świąt, zarówno w formie reklam, jak i kolekcji w sklepach stacjonarnych wkraczają na rynek przedwcześnie. Jedna piąta ankietowanych twierdzi, że pojawiają się w odpowiednim czasie. Zaledwie dla 3 proc. są zbyt późno, natomiast 6 proc. nie zwraca na nie uwagi.
Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę – 55 proc., wobec 43 proc. wśród Pań – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku.
Ciekawie wyglądają także opinie Polaków o tym, czy produkty i reklamy świąteczne pojawiają się w odpowiednim czasie. Pomimo, że kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają świąteczne zakupy z wyprzedzeniem, to aż 73 proc. respondentek uważa, że treści i kolekcje związane z Bożym Narodzeniem pojawiają się zbyt wcześnie. Dla porównania wśród panów odsetek ten wyniósł 61 proc. – dodaje.
Prezenty i dekoracje
Jak pokazują wyniki raportu Santander Consumer Banku, święta kojarzą się z obdarowywaniem bliskich, a Internet stał się naturalnym miejscem poszukiwania inspiracji i okazji.
Zdecydowanym liderem wśród kategorii zakupowych w sieci pozostają prezenty, które wskazało aż 70 proc. badanych – to właśnie one stanowią główny powód, dla którego Polacy sięgają po zakupy online w grudniu. Ta kategoria jest szczególnie popularna wśród najmłodszych osób w wieku 18-29 lat – w tej grupie odpowiedziało tak aż 84 proc. osób.
Na drugim miejscu, choć z wyraźnie mniejszym udziałem, znalazły się dekoracje i ozdoby świąteczne (32 proc.), co pokazuje, że Polacy chętnie wybierają e-commerce, by odmienić wystrój wnętrz i nadać im świąteczny klimat bez wychodzenia z domu. Tę odpowiedź najczęściej deklarowali trzydziestolatkowie (42 proc.), podobnie jak w przypadku ubrań i dodatków (37 proc.), które zamykają podium najczęściej wskazywanych kategorii. Wśród ogółu respondentów, wybrała je blisko jedna trzecia (29 proc.).
Co siódmy (14 proc.) uczestnik badania zaznaczył artykuły spożywcze, a co ósmy (12 proc.) chemię domową.
Jeden na dziesięciu Polaków (11 proc.) nie kupuje online nic na święta. Szczególnie widoczne jest to wśród seniorów 60+, gdzie odsetek wzrasta do niemal jednej piątej (19 proc.). Na dalszych pozycjach ankietowani wskazywali jeszcze dwie kategorie – produkty do rękodzieła świątecznego (9 proc.) oraz produkty do charytatywnych paczek świątecznych (6 proc.). Te były najczęściej wybierane przez czterdziestolatków – 11 proc.
Online bez kolejek
W okresie przedświątecznym, gdy galerie handlowe pękają w szwach, możliwość zrobienia zakupów w ciszy własnego domu staje się jedną z największych zalet e-commerce.
Aż 41 proc. ankietowanych wskazało, że decydującym czynnikiem przekonującym ich do zakupów świątecznych online jest brak konieczności stania w kolejkach i unikanie tłumów. Niewiele mniej osób, bo 39 proc., docenia wygodę dostawy zakupów prosto do domu lub paczkomatu. To sygnał, że sprawna logistyka i elastyczne opcje odbioru mają dla klientów duże znaczenie.
Na trzecim miejscu uplasowały się niższe ceny i promocje w sieci, które wskazało 36 proc. respondentów – Internet pozostaje przestrzenią intensywnego poszukiwania okazji, zwłaszcza w okresie świątecznym. Niemal co trzeci Polak (30 proc.) docenił fakt, że w sieci nie ogranicza go czas i godziny otwarcia sklepów, a 28 proc. odpowiedziała, że e-commerce gwarantuje większy wybór i dostępność produktów.
Blisko jedna piąta (19 proc.) badanych zadeklarowała możliwość szybkiego i łatwego porównania ofert. Polacy przyznają również, że online mają możliwość zakupu unikatowych, rzadko spotykanych produktów – wskazało tak 16 proc. uczestników badania. Co ósmy respondent wybrał możliwość łatwego zwrotu, a 6 proc. płatności ratalne lub odroczone.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września – 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)