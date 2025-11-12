Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności

Świąteczne zakupy w sieci to już nie trend, lecz codzienność milionów Polaków. Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że 70 proc. kupujących wybiera prezenty online, a niemal połowa planuje część wydatków wcześniej. Jednocześnie 67 proc. badanych narzeka, że świąteczne reklamy pojawiają się za wcześnie. Polacy cenią e-commerce za wygodę, brak tłumów i możliwość rozłożenia kosztów w czasie.

Planowanie? Tylko po części

Przygotowania zaczynają się w listopadzie

„Nie” dla zbyt wczesnych reklam i produktów w sklepach

Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę – 55 proc., wobec 43 proc. wśród Pań – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku.



Ciekawie wyglądają także opinie Polaków o tym, czy produkty i reklamy świąteczne pojawiają się w odpowiednim czasie. Pomimo, że kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają świąteczne zakupy z wyprzedzeniem, to aż 73 proc. respondentek uważa, że treści i kolekcje związane z Bożym Narodzeniem pojawiają się zbyt wcześnie. Dla porównania wśród panów odsetek ten wyniósł 61 proc. – dodaje.

Prezenty i dekoracje

Online bez kolejek

