Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności

2025-11-12 00:10

Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności

Boże Narodzenie © pexels

Świąteczne zakupy w sieci to już nie trend, lecz codzienność milionów Polaków. Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że 70 proc. kupujących wybiera prezenty online, a niemal połowa planuje część wydatków wcześniej. Jednocześnie 67 proc. badanych narzeka, że świąteczne reklamy pojawiają się za wcześnie. Polacy cenią e-commerce za wygodę, brak tłumów i możliwość rozłożenia kosztów w czasie.

Przeczytaj także: Świąteczne prezenty: jakie i za ile?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kiedy Polacy rozpoczynają świąteczne zakupy i jak wielu z nich planuje wydatki z wyprzedzeniem?
  • Dlaczego coraz więcej osób kupuje prezenty i dekoracje świąteczne online?
  • Z jakich powodów Polacy wybierają zakupy w e-commerce?

Zakupy na święta w sieci nie są już tylko alternatywą dla galerii handlowych. To codzienność milionów Polaków. Konsumenci chętnie korzystają z wygody e-commerce, która gwarantuje uniknięcie kolejek czy wygodną dostawę do domu. Choć prawie połowa planuje część wydatków z wyprzedzeniem, to wiele osób na treści i produkty świąteczne, które pojawiają się ich zdaniem zbyt wcześnie reaguje negatywnie.

Planowanie? Tylko po części


Z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: E-commerce od święta” widać wyraźnie pewien rozdźwięk, jeśli chodzi o planowanie wydatków świątecznych z wyprzedzeniem. Największa grupa, bo aż 48 proc. badanych wskazała, że robi taki plan tylko dla części produktów, np. prezentów. Dodatkowo, 14 proc. respondentów szczegółowo planuje wszystkie zakupy z tej okazji.

Co ciekawe, odsetek ten wyraźnie wzrasta wśród trzydziestolatków – aż do 22 proc. Natomiast jedna trzecia (33 proc.) robi zakupy spontanicznie bez wcześniejszych przygotowań – częściej deklarują to mężczyźni (36 proc.) niż kobiety (30 proc.).

Przygotowania zaczynają się w listopadzie


Jeśli chodzi o terminy zakupów, dwóch na pięciu Polaków deklaruje, że rozpoczyna je na początku ostatniego miesiąca roku (1–15 grudnia). Z kolei niemalże jedna trzecia (29 proc.) robi to już w listopadzie. Co dziesiąty nie wie kiedy, bo tego nie planuje, natomiast 9 proc. deklaruje, że zaczyna zakupy na święta Bożego Narodzenia na ostatnią chwilę. Na przygotowania już w październiku wskazało 7 proc. respondentów, a we wrześniu lub wcześniej zaledwie 1 proc.

Dane te pokazują, że mimo coraz wcześniejszego startu sezonu świątecznego, większość Polaków wciąż rozpoczyna zakupy na Boże Narodzenie dopiero w grudniu – co potwierdza silne przywiązanie do tradycyjnego rytmu przygotowań.

„Nie” dla zbyt wczesnych reklam i produktów w sklepach


Ponad dwie trzecie (67 proc.) Polaków deklaruje, że treści dotyczące świąt, zarówno w formie reklam, jak i kolekcji w sklepach stacjonarnych wkraczają na rynek przedwcześnie. Jedna piąta ankietowanych twierdzi, że pojawiają się w odpowiednim czasie. Zaledwie dla 3 proc. są zbyt późno, natomiast 6 proc. nie zwraca na nie uwagi.
Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę – 55 proc., wobec 43 proc. wśród Pań – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku.

Ciekawie wyglądają także opinie Polaków o tym, czy produkty i reklamy świąteczne pojawiają się w odpowiednim czasie. Pomimo, że kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają świąteczne zakupy z wyprzedzeniem, to aż 73 proc. respondentek uważa, że treści i kolekcje związane z Bożym Narodzeniem pojawiają się zbyt wcześnie. Dla porównania wśród panów odsetek ten wyniósł 61 proc. – dodaje.

Prezenty i dekoracje


Jak pokazują wyniki raportu Santander Consumer Banku, święta kojarzą się z obdarowywaniem bliskich, a Internet stał się naturalnym miejscem poszukiwania inspiracji i okazji.

Zdecydowanym liderem wśród kategorii zakupowych w sieci pozostają prezenty, które wskazało aż 70 proc. badanych – to właśnie one stanowią główny powód, dla którego Polacy sięgają po zakupy online w grudniu. Ta kategoria jest szczególnie popularna wśród najmłodszych osób w wieku 18-29 lat – w tej grupie odpowiedziało tak aż 84 proc. osób.

Na drugim miejscu, choć z wyraźnie mniejszym udziałem, znalazły się dekoracje i ozdoby świąteczne (32 proc.), co pokazuje, że Polacy chętnie wybierają e-commerce, by odmienić wystrój wnętrz i nadać im świąteczny klimat bez wychodzenia z domu. Tę odpowiedź najczęściej deklarowali trzydziestolatkowie (42 proc.), podobnie jak w przypadku ubrań i dodatków (37 proc.), które zamykają podium najczęściej wskazywanych kategorii. Wśród ogółu respondentów, wybrała je blisko jedna trzecia (29 proc.).

Co siódmy (14 proc.) uczestnik badania zaznaczył artykuły spożywcze, a co ósmy (12 proc.) chemię domową.

Jeden na dziesięciu Polaków (11 proc.) nie kupuje online nic na święta. Szczególnie widoczne jest to wśród seniorów 60+, gdzie odsetek wzrasta do niemal jednej piątej (19 proc.). Na dalszych pozycjach ankietowani wskazywali jeszcze dwie kategorie – produkty do rękodzieła świątecznego (9 proc.) oraz produkty do charytatywnych paczek świątecznych (6 proc.). Te były najczęściej wybierane przez czterdziestolatków – 11 proc.

Online bez kolejek


W okresie przedświątecznym, gdy galerie handlowe pękają w szwach, możliwość zrobienia zakupów w ciszy własnego domu staje się jedną z największych zalet e-commerce.

Aż 41 proc. ankietowanych wskazało, że decydującym czynnikiem przekonującym ich do zakupów świątecznych online jest brak konieczności stania w kolejkach i unikanie tłumów. Niewiele mniej osób, bo 39 proc., docenia wygodę dostawy zakupów prosto do domu lub paczkomatu. To sygnał, że sprawna logistyka i elastyczne opcje odbioru mają dla klientów duże znaczenie.

Na trzecim miejscu uplasowały się niższe ceny i promocje w sieci, które wskazało 36 proc. respondentów – Internet pozostaje przestrzenią intensywnego poszukiwania okazji, zwłaszcza w okresie świątecznym. Niemal co trzeci Polak (30 proc.) docenił fakt, że w sieci nie ogranicza go czas i godziny otwarcia sklepów, a 28 proc. odpowiedziała, że e-commerce gwarantuje większy wybór i dostępność produktów.

Blisko jedna piąta (19 proc.) badanych zadeklarowała możliwość szybkiego i łatwego porównania ofert. Polacy przyznają również, że online mają możliwość zakupu unikatowych, rzadko spotykanych produktów – wskazało tak 16 proc. uczestników badania. Co ósmy respondent wybrał możliwość łatwego zwrotu, a 6 proc. płatności ratalne lub odroczone.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września – 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005.

Przeczytaj także: Polak prezenty świąteczne kupuje na promocji i z wyprzedzeniem Polak prezenty świąteczne kupuje na promocji i z wyprzedzeniem

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

zachowania konsumentów, e-commerce, prezenty świąteczne, prezenty, Boże Narodzenie, zakupy, zakupy świąteczne, zakupy Polaków

Wyszukaj i pobierz za darmo: