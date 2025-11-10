eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyMarsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów?

Marsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów?

2025-11-10 09:26

Marsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów?

Marsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów? © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Zdecydowana większość Polaków deklaruje przywiązanie do ojczyzny, ale patriotyzm nie zawsze rozumiany jest tak samo. Starsi łączą go z tradycją i wspólnotą, młodsi – z wolnością i indywidualizmem. Badanie Maison&Partners pokazuje, że choć Marsz Niepodległości nie jest świętem wszystkich, to dla wielu pozostaje symbolem narodowej tożsamości i powodem do refleksji nad tym, czym jest współczesny patriotyzm.

Przeczytaj także: Patriotyzm i Marsz Niepodległości. Polacy zabrali głos

  • Jak Polacy postrzegają własny patriotyzm i jak oceniają patriotyzm innych?
  • Kto najczęściej deklaruje chęć udziału w Marszu Niepodległości i dlaczego?
  • W jaki sposób wiek, wykształcenie i tożsamość wpływają na postawy patriotyczne?
  • Jak zmienia się rozumienie patriotyzmu i tożsamości narodowej wśród Polaków?

Czy Polacy są patriotami?


W przeprowadzonym badaniu zadaliśmy respondentom pytanie o to na ile czują się patriotami. Można było udzielić odpowiedzi na 10-stopniowej skali od 1-nie czuję się do 10-czuje się. Okazuje się, że większość Polaków czuje się patriotami – 81% wskazało odpowiedź między 6 a 10 (średnia 7,5). Patriotami czują się częściej osoby najstarsze, powyżej 55 roku życia (88%, średnia 8,1), a najrzadziej najmłodsi Polacy (67% wśród osób w wieku 18-24 lata, średnia 6,6).

Warto zwrócić uwagę, że ten obraz wyników niewiele się różni od danych z 2023 roku, aczkolwiek w porównaniu do pomiaru sprzed 10 lat (2015) widać wzrost postrzegania przez Polaków siebie jako patriotów, ale też innych Polaków.
Poczucie tożsamości patriotycznej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Poczucie tożsamości patriotycznej

Okazuje się, że większość Polaków czuje się patriotami

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Pytanie o patriotyzm miało dwie wersje, po pierwsze pytaliśmy o to na ile każdy czuje się patriotą, ale też jak respondenci widzą innych Polaków jako patriotów.

Dane pokazują, że więcej osób uznaje siebie za patriotów, niż patriotyzm jako cechę Polaków. Kobiety (80%; średnia 6,9) częściej niż mężczyźni (69%; średnia 6,4) uważają, że Polacy są patriotami. Również częściej osoby starsze widzą Polaków jako patriotów (osoby powyżej 55 roku życia – 78%, średnia 7,0), niż młodsze (osoby poniżej 24 lat – 66%, średnia 6,3).
Poczucie tożsamości patriotycznej na przestrzeni lat
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Poczucie tożsamości patriotycznej na przestrzeni lat

Obraz wyników niewiele się różni od danych z 2023 roku

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Wyniki pokazują, że poczucie patriotyzmu wśród Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie wśród osób starszych. W ostatnich latach wzrosła również liczba osób, które deklarują, że czują się patriotami – jest ich więcej, niż w 2015 roku. Zjawisko to może świadczyć o umacnianiu się potrzeby wspólnoty i tożsamości narodowej.

Jedną z możliwych przyczyn tej zmiany jest wzrost poczucia niepewności politycznej i gospodarczej, a także nasilające się konflikty zbrojne oraz migracje, które sprzyjają wzmacnianiu tożsamości narodowej. – mówi prof. Dominika Maison.

Marsz Niepodległości – święto narodowe czy źródło podziałów?


W tym roku 12% Polaków planuje wziąć udział w Marszu Niepodległości. Są to przede wszystkim mieszkańcy większych miast – aż 18% osób z miast liczących od 100 do 500 tysięcy deklaruje chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Odsetek zainteresowanych udziałem w marszu jest nieco wyższy niż w 2023 roku, kiedy wynosił 10%.

Największe zainteresowanie udziałem w Marszu Niepodległości wykazują osoby młode. Wśród Polaków w wieku 18–24 lata aż 26% deklaruje chęć uczestnictwa w marszu, podczas gdy w grupie powyżej 45. roku życia odsetek ten wynosi jedynie około 9%.

Interesująca jest również zależność od poziomu wykształcenia – odsetek osób zdecydowanych wziąć udział w marszu jest zbliżony wśród osób z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym. Natomiast wyraźnie więcej przeciwników udziału w marszu znajduje się wśród osób z wyższym wykształceniem (72% „nie” i 16% „trudno powiedzieć”) niż wśród osób z najniższym (55% „nie” i 33% „trudno powiedzieć”).

Wskazuje to, że osoby z wyższym wykształceniem częściej mają jednoznacznie negatywną opinię o marszu, natomiast młodsi Polacy są w tej kwestii mniej zdecydowani.
Marsz Niepodległości
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Marsz Niepodległości

W tym roku 12% Polaków planuje wziąć udział w Marszu Niepodległości

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Gotowość do uczestniczenia w Marszu Niepodległości utrzymuje się na zbliżonym poziomie co w 2023 roku (lekki wzrost z 10% do 12%). Marsz Niepodległości wciąż nie jest jednak postrzegany jako święto wszystkich Polaków. Wynika to z faktu, że wydarzenie to obciążone jest silnymi stereotypami i uprzedzeniami, ściśle powiązanymi z poglądami politycznymi.

Jak pokazały wcześniejsze badania, dla zwolenników PiS i Konfederacji Marsz Niepodległości stanowi ważny element tożsamości narodowej i jest postrzegany jako wyraz patriotyzmu, natomiast sympatycy KO i Lewicy widzą w nim przejaw nacjonalizmu i radykalizmu. W efekcie Marsz Niepodległości, zamiast jednoczyć Polaków wokół wspólnych wartości, pozostaje wydarzeniem dzielącym społeczeństwo. – mówi prof. Dominika Maison.

Czy czujemy się Polakami – źródła tożsamości?


W ostatnim pytaniu respondenci mieli określić się, które ze stwierdzeń najlepiej ich opisuje. Okazuje się, że największa grupa Polaków na pierwszym miejscu utożsamia się z byciem Polakiem – 58% wskazań.

Na drugim miejscu jest grupa wskazująca swoją lokalną tożsamość, czyli związek z miejscowością, w której mieszka – 23%.

Natomiast 10% czuje się na pierwszym miejscu Europejczykami, a 9% opisuje siebie jako obywateli świata.

Okazuje się, że gotowość uczestniczenia w Marszu Niepodległości bardzo silnie koreluje z poczuciem tożsamości. Ogromna większość osób o silnym poczuciu bycia Polakiem deklaruje chęć udziału w Marszu Niepodległości – 73%.

Natomiast w pozostałych trzech grupach jest takich osób bardzo mało. Wśród osób o silnej tożsamości lokalnej (utożsamiających się najsilniej z własną miejscowością) 15% zadeklarowało chęć pójścia na marsz.

Natomiast wśród osób o silnej europejskiej tożsamości 7%, a tych, którzy określają się obywatelami świata zaledwie 5%.
Poczucie tożsamości
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Poczucie tożsamości

Największa grupa Polaków na pierwszym miejscu utożsamia się z byciem Polakiem

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Podejście do Marszu Niepodległości i chęć uczestniczenia w nim w znacznie mniejszym stopniu zależą od tego, czy dana osoba deklaruje, że jest patriotą, a w zdecydowanie większym – od tego, jaki wymiar tożsamości jest dla niej kluczowy. Osoby, które w pierwszej kolejności identyfikują się jako Polacy, częściej deklarują chęć udziału w Marszu Niepodległości.

Z kolei silniejsza identyfikacja z byciem Europejczykiem lub obywatelem świata – ponad tożsamość narodową – wiąże się z negatywnym nastawieniem wobec Marszu i brakiem chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu. – mówi prof. Dominika Maison.

Nota metodologicza:
Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1096 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 30 października - 3 listopada 2025 roku. Metoda: CAWI.

Przeczytaj także: Nowoczesny patriotyzm: mamy 5 typów identyfikacji z polskością Nowoczesny patriotyzm: mamy 5 typów identyfikacji z polskością

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: patriotyzm, Marsz Niepodległości, Święto Niepodległości, 11 listopada, tożsamość narodowa

Przeczytaj także

Teraz Polska: jak kupują polscy konsumenci?

Teraz Polska: jak kupują polscy konsumenci?

Które produkty spożywcze są polskie?

Które produkty spożywcze są polskie?

Czy pandemia to powód, żeby kupować polskie produkty?

Czy pandemia to powód, żeby kupować polskie produkty?

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Gdzie na długi weekend listopadowy?

Gdzie na długi weekend listopadowy?

Prawo o zgromadzeniach: nowelizacja

Prawo o zgromadzeniach: nowelizacja

Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie - jakie święta w handlu?

Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie - jakie święta w handlu?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę programistów?

Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę programistów?

Mercedes-AMG GT 43 - sportowe coupe z duszą klasyka

Mercedes-AMG GT 43 - sportowe coupe z duszą klasyka

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Kto może się o niego ubiegać i jak złożyć wniosek?

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Kto może się o niego ubiegać i jak złożyć wniosek?

Jak działa urlop na żądanie? Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Jak działa urlop na żądanie? Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. 17-23 listopada 2025 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. 17-23 listopada 2025 r.

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: