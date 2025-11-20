AI w biznesie: jak CIO wykorzystują agentów AI i gdzie widzą największe korzyści?

Era eksperymentów z AI dobiegła końca, ustępując dobie pełnego skalowania. Jak pokazuje nowe badanie Salesforce, CIO nie tylko wdrażają agentyczną AI w strategicznych procesach, ale także stają się liderami transformacji całego biznesu. Jednocześnie rośnie presja na bezpieczeństwo danych, współpracę między działami i rozwój umiejętności miękkich, które decydują o sukcesie w erze inteligentnych agentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co sprawia, że wdrożenia AI przechodzą z fazy pilotaży do fazy skalowania?

Jakie kompetencje CIO muszą rozwijać w erze agentycznej AI?

Dlaczego obsługa klienta stała się głównym polem testowym dla AI w organizacjach?

Jakie bariery nadal hamują wdrożenia AI?

CIO przekuwają ambicje dotyczące sztucznej inteligencji w realne działania i skalują agentyczną AI w sposób wymierny i praktyczny. Wprowadzanie AI w codzienny obieg pracy oraz budowanie zaufania do niej na każdym etapie sprawia, że ludzie działają szybciej i z większą pewnością – komentuje Daniel Shmitt, CIO Salesforce.

Realny wpływ na klientów



DeVry University:

Przejście z systemów on-premise na zaufane platformy SaaS przygotowało nas na szybkie wdrożenia agentycznej AI. Integrując agentów AI Salesforce bezpośrednio z procesem doradztwa akademickiego i wsparcia studentów, nie tylko unowocześniamy infrastrukturę, lecz również realnie poprawiamy wyniki i oszczędzamy ponad 500 godzin pracy rocznie. – mówi Chris Campbell, CIO, DeVry University.

Adobe Population Health:

Badanie CIO Salesforce pokazują przejście od eksperymentów z AI do realnego wpływu na biznes – i my już tego doświadczamy. Dzięki wdrożeniu Agentforce do codziennej pracy klinicznej oszczędzamy ponad 1 mln dolarów rocznie w czasie pracy i oddajemy tysiące godzin zespołom medycznym. Na tym polega prawdziwy potencjał agentycznej AI: mniej systemów, więcej czasu dla ludzi. – przyznaje Alex Waddell, CIO, Adobe Population Health.

Szczegółowe wnioski z badania



CIO przechodzą od wahania do praktycznych wdrożeń

W ubiegłym roku 43% CIO uważało, że wyprzedza konkurencję w zakresie AI. W tym roku mówi tak już 61% .

uważało, że wyprzedza konkurencję w zakresie AI. W tym roku mówi tak już . Pełne wdrożenia AI wzrosły o 282% - z 11% do 42% .

- z 11% do . Budżet na AI niemal się podwoił –CIO deklarują, że 30% budżetu sztucznej inteligencji przeznaczają na agentyczną AI.

przeznaczają na agentyczną AI. 96% CIO twierdzi, że ich firma już stosuje lub zamierza stosować agentyczną AI w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wzrost pewności w całej organizacji

75% CIO czuje się dziś pewniej w swojej roli niż rok temu.

czuje się dziś pewniej w swojej roli niż rok temu. 97% CIO twierdzi, że wie o AI więcej niż rok wcześniej.

twierdzi, że wie o AI więcej niż rok wcześniej. CIO wyżej oceniają kompetencje swoich firm w kluczowych obszarach AI w porównaniu z 2024 r., w tym: umiejętności pracowników: +43% , zdolność identyfikowania wskaźników sukcesu/KPI dla AI: +33% .



CIO stają się liderami zmiany, nie tylko technologii

CIO deklarują, że najbliżej współpracują z CEO , wraz z wpływem agentycznej AI na kompetencje i znaczenie ich roli w organizacji.

, wraz z wpływem agentycznej AI na kompetencje i znaczenie ich roli w organizacji. 94% CIO twierdzi, że wykorzystanie agentów AI wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji.

twierdzi, że wykorzystanie agentów AI wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji. Co zaskakujące, CIO rozwijają przede wszystkim umiejętności miękkie , a nie techniczne.

, a nie techniczne. Umiejętności najczęściej rozwijane w związku z nastaniem ery agentów AI: 61% – kompetencje przywódcze 57% – umiejętność storytellingu i budowania narracji 55% – zarządzanie zmianą i komunikacja



Obsługa klienta staje się polem testowym dla AI

65% CIO pracuje dziś bliżej działu obsługi klienta z powodu rozwoju agentycznej AI – więcej niż z jakąkolwiek inną funkcją czy departamentem ich organizacji.

pracuje dziś bliżej działu obsługi klienta z powodu rozwoju agentycznej AI – więcej niż z jakąkolwiek inną funkcją czy departamentem ich organizacji. CIO wskazują obsługę klienta jako obszar o najlepszych przypadkach użycia , największym entuzjazmie, najlepszym przygotowaniu i najwyższej adopcji agentycznej AI.

, największym entuzjazmie, najlepszym przygotowaniu i najwyższej adopcji agentycznej AI. Potwierdza to Agentic Enterprise Index: liczba rozmów obsługiwanych przez agentów AI wzrosła 22-krotnie w pierwszej połowie 2025 r.

Skalowanie AI wymaga współpracy między działami, ale luki pozostają

81% CIO twierdzi, że agenci AI zwiększają potrzebę współpracy z działami HR, finansami czy sprzedażą – ale mniej niż połowa rzeczywiście to robi.

twierdzi, że agenci AI zwiększają potrzebę współpracy z działami HR, finansami czy sprzedażą – ale mniej niż połowa rzeczywiście to robi. 93% CIO uważa, że skuteczne wdrożenie agentów AI zależy od osadzenia ich w codziennym obiegu pracy.

uważa, że skuteczne wdrożenie agentów AI zależy od osadzenia ich w codziennym obiegu pracy. 61% CIO preferuje inwestowanie w znanych dostawców – zgodnie z opinią jednego z CIO z branży life science w regionie APAC: kluczowym wyzwaniem jest właściwa integracja technologii AI z szerszym ekosystemem IT.

Coraz większy nacisk kładzie się w mojej roli na edukację i wskazywanie biznesowi możliwości oraz ograniczeń AI. Wokół sztucznej inteligencji jest ogromny szum – większy niż wokół wielu poprzednich technologii – jednak należy osadzić ją w realistycznych zastosowaniach. Brak edukacji prowadzi do eskalacji kosztów, które nie przynoszą żadnej wartości.



Widać też większą potrzebę zapewnienia strategicznego zgrania między funkcjami, celem pełnego wykorzystania potencjału danych i insightów. – stwierdza CIO z branży retail.

Zaufanie do danych pozostaje największą barierą

Największe obawy CIO dotyczą bezpieczeństwa i prywatności danych , a zaraz po tym – braku zaufanych danych. Mimo to, tylko 35% CIO ściślej współpracuje z ekspertami od danych, a jedynie 14% budżetu IT przeznaczane jest na zapewnienie danym bezpieczeństwa.

, a zaraz po tym – braku zaufanych danych. Mimo to, tylko ściślej współpracuje z ekspertami od danych, a jedynie przeznaczane jest na zapewnienie danym bezpieczeństwa. Tylko 23% CIO ma pełne przekonanie, że inwestują w AI posiadającą wbudowane mechanizmy zarządzania danymi.