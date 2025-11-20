AI w biznesie: jak CIO wykorzystują agentów AI i gdzie widzą największe korzyści?
2025-11-20 00:20
AI w biznesie © fot. mat. prasowe
Era eksperymentów z AI dobiegła końca, ustępując dobie pełnego skalowania. Jak pokazuje nowe badanie Salesforce, CIO nie tylko wdrażają agentyczną AI w strategicznych procesach, ale także stają się liderami transformacji całego biznesu. Jednocześnie rośnie presja na bezpieczeństwo danych, współpracę między działami i rozwój umiejętności miękkich, które decydują o sukcesie w erze inteligentnych agentów.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Co sprawia, że wdrożenia AI przechodzą z fazy pilotaży do fazy skalowania?
- Jakie kompetencje CIO muszą rozwijać w erze agentycznej AI?
- Dlaczego obsługa klienta stała się głównym polem testowym dla AI w organizacjach?
- Jakie bariery nadal hamują wdrożenia AI?
Według ankietowanych CIO, nadążenie za dynamicznymi zmianami w strategii wymagało redefinicji kluczowych kompetencji. Ekspertyza techniczna wciąż jest kluczowa, jednak to przywództwo, storytelling i zarządzanie zmianą decydują o tym, czy adopcja AI faktycznie się utrzyma. I nie jest to kwestia preferencji – 94% CIO twierdzi, że skalowanie AI wymusza na nich rozwój nowych umiejętności
Ta fala wdrożeń na poziomie przedsiębiorstw zmienia również rolę CIO. Dyrektorzy IT od dawna współpracują z prezesami, ale wraz ze skalowaniem AI rola ta się poszerza – od przygotowania technologii po kierowanie zmianą w całej organizacji. CIO synchronizują działania kadry kierowniczej, kształtują strategie wdrożeniowe i dbają o to, aby AI była zakorzeniona w codziennej pracy.
Priorytety technologiczne także uległy zmianie. W zeszłym roku było to porządkowanie danych, ład korporacyjny, bezpieczeństwo i systemy legacy. W tym roku CIO skupiają się na budowaniu agentycznego workflow, integracji AI z kluczowymi platformami oraz bezpiecznym skalowaniu AI w całym biznesie.
CIO poświęcają również więcej czasu zespołom front-office – zwłaszcza działowi obsługi klienta – gdzie agenci AI już przynoszą wymierne, mierzalne efekty. Przy tym, zgodnie z ubiegłorocznymi obawami dotyczącymi danych i bezpieczeństwa, CIO coraz mocniej stawiają na zaufane platformy oraz zunifikowane systemy, aby ich inwestycje w AI mogły rozwijać się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
CIO przekuwają ambicje dotyczące sztucznej inteligencji w realne działania i skalują agentyczną AI w sposób wymierny i praktyczny. Wprowadzanie AI w codzienny obieg pracy oraz budowanie zaufania do niej na każdym etapie sprawia, że ludzie działają szybciej i z większą pewnością – komentuje Daniel Shmitt, CIO Salesforce.
Realny wpływ na klientów
DeVry University:
Przejście z systemów on-premise na zaufane platformy SaaS przygotowało nas na szybkie wdrożenia agentycznej AI. Integrując agentów AI Salesforce bezpośrednio z procesem doradztwa akademickiego i wsparcia studentów, nie tylko unowocześniamy infrastrukturę, lecz również realnie poprawiamy wyniki i oszczędzamy ponad 500 godzin pracy rocznie. – mówi Chris Campbell, CIO, DeVry University.
Adobe Population Health:
Badanie CIO Salesforce pokazują przejście od eksperymentów z AI do realnego wpływu na biznes – i my już tego doświadczamy. Dzięki wdrożeniu Agentforce do codziennej pracy klinicznej oszczędzamy ponad 1 mln dolarów rocznie w czasie pracy i oddajemy tysiące godzin zespołom medycznym. Na tym polega prawdziwy potencjał agentycznej AI: mniej systemów, więcej czasu dla ludzi. – przyznaje Alex Waddell, CIO, Adobe Population Health.
Szczegółowe wnioski z badania
CIO przechodzą od wahania do praktycznych wdrożeń
- W ubiegłym roku 43% CIO uważało, że wyprzedza konkurencję w zakresie AI. W tym roku mówi tak już 61%.
- Pełne wdrożenia AI wzrosły o 282% - z 11% do 42%.
- Budżet na AI niemal się podwoił –CIO deklarują, że 30% budżetu sztucznej inteligencji przeznaczają na agentyczną AI.
- 96% CIO twierdzi, że ich firma już stosuje lub zamierza stosować agentyczną AI w ciągu najbliższych dwóch lat.
Wzrost pewności w całej organizacji
- 75% CIO czuje się dziś pewniej w swojej roli niż rok temu.
- 97% CIO twierdzi, że wie o AI więcej niż rok wcześniej.
-
CIO wyżej oceniają kompetencje swoich firm w kluczowych obszarach AI w porównaniu z 2024 r., w tym:
- umiejętności pracowników: +43%,
- zdolność identyfikowania wskaźników sukcesu/KPI dla AI: +33%.
CIO stają się liderami zmiany, nie tylko technologii
- CIO deklarują, że najbliżej współpracują z CEO, wraz z wpływem agentycznej AI na kompetencje i znaczenie ich roli w organizacji.
- 94% CIO twierdzi, że wykorzystanie agentów AI wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji.
- Co zaskakujące, CIO rozwijają przede wszystkim umiejętności miękkie, a nie techniczne.
-
Umiejętności najczęściej rozwijane w związku z nastaniem ery agentów AI:
- 61% – kompetencje przywódcze
- 57% – umiejętność storytellingu i budowania narracji
- 55% – zarządzanie zmianą i komunikacja
Obsługa klienta staje się polem testowym dla AI
- 65% CIO pracuje dziś bliżej działu obsługi klienta z powodu rozwoju agentycznej AI – więcej niż z jakąkolwiek inną funkcją czy departamentem ich organizacji.
- CIO wskazują obsługę klienta jako obszar o najlepszych przypadkach użycia, największym entuzjazmie, najlepszym przygotowaniu i najwyższej adopcji agentycznej AI.
- Potwierdza to Agentic Enterprise Index: liczba rozmów obsługiwanych przez agentów AI wzrosła 22-krotnie w pierwszej połowie 2025 r.
Skalowanie AI wymaga współpracy między działami, ale luki pozostają
- 81% CIO twierdzi, że agenci AI zwiększają potrzebę współpracy z działami HR, finansami czy sprzedażą – ale mniej niż połowa rzeczywiście to robi.
- 93% CIO uważa, że skuteczne wdrożenie agentów AI zależy od osadzenia ich w codziennym obiegu pracy.
- 61% CIO preferuje inwestowanie w znanych dostawców – zgodnie z opinią jednego z CIO z branży life science w regionie APAC: kluczowym wyzwaniem jest właściwa integracja technologii AI z szerszym ekosystemem IT.
Coraz większy nacisk kładzie się w mojej roli na edukację i wskazywanie biznesowi możliwości oraz ograniczeń AI. Wokół sztucznej inteligencji jest ogromny szum – większy niż wokół wielu poprzednich technologii – jednak należy osadzić ją w realistycznych zastosowaniach. Brak edukacji prowadzi do eskalacji kosztów, które nie przynoszą żadnej wartości.
Widać też większą potrzebę zapewnienia strategicznego zgrania między funkcjami, celem pełnego wykorzystania potencjału danych i insightów. – stwierdza CIO z branży retail.
Zaufanie do danych pozostaje największą barierą
- Największe obawy CIO dotyczą bezpieczeństwa i prywatności danych, a zaraz po tym – braku zaufanych danych. Mimo to, tylko 35% CIO ściślej współpracuje z ekspertami od danych, a jedynie 14% budżetu IT przeznaczane jest na zapewnienie danym bezpieczeństwa.
- Tylko 23% CIO ma pełne przekonanie, że inwestują w AI posiadającą wbudowane mechanizmy zarządzania danymi.
Metodologia:
We współpracy z NewtonX, Salesforce przeprowadził w październiku 2025 r. badanie online z podwójnie ślepą próbą, wśród 200 globalnych CIO z 24 krajów (AMER, EMEA, APAC).
