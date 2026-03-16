Transformacja w sektorze life sciences. AI, dane biologiczne i nowe przejęcia

2026-03-16 00:10

Sektor life sciences stawia na medycynę precyzyjną i terapie personalizowane © pexels

Sektor life sciences wchodzi w etap intensywnej transformacji technologicznej. Liderzy branży coraz śmielej inwestują w sztuczną inteligencję, analizę danych biologicznych oraz medycynę spersonalizowaną, aby przyspieszyć rozwój nowych terapii i zwiększyć efektywność organizacji. Wyniki globalnego badania KPMG pokazują, że prezesi firm nie tylko spodziewają się dalszego wzrostu rynku, lecz także aktywnie przygotowują się do zmian poprzez inwestycje technologiczne i strategiczne przejęcia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co powoduje, że prezesi firm life sciences spodziewają się dalszego wzrostu branży?
  • Jaką rolę w transformacji sektora odegrają sztuczna inteligencja i analiza danych biologicznych?
  • Dlaczego fuzje i przejęcia stają się kluczowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej?
  • Jakie szanse i wyzwania stoją przed polskim sektorem life sciences w najbliższych latach?

Perspektywy rozwoju branży


Rosnąca pewność co do kondycji sektora przekłada się na ambitne cele finansowe i działania strategiczne. 86% prezesów deklaruje umiarkowaną lub wysoką gotowość do realizacji transakcji M&A w ciągu najbliższych trzech lat, co potwierdza utrzymującą się dynamikę zmian w sektorze. Jednocześnie zmienił się charakter transakcji – coraz częściej mają one na celu transformację biznesu poprzez pozyskanie kompetencji zapewniających trwałą, długoterminową wartość.

Prezesi dostosowują się do zmian rynkowych – 80% z nich już zmodyfikowało swoje strategie wzrostu, aby skutecznie reagować na powiązane ze sobą wyzwania rynkowe.

Sektor life sciences stawia na medycynę precyzyjną i terapie personalizowane


Najważniejszymi kompetencjami i obszarami technologicznymi będą w ciągu najbliższych trzech lat Internet Rzeczy Medycznych (IoMT), urządzenia biomimetyczne (maszyny i systemy, których konstrukcja i działanie są inspirowane rozwiązaniami występującymi w naturze) oraz badania multiomiczne (umożliwiające szybszą i dokładniejszą diagnostykę genetyczną).

Wskazuje to na wyraźną koncentrację sektora na medycynie precyzyjnej i pogłębionej, zintegrowanej analizie procesów biologicznych. Szczególny nacisk na multiomikę obrazuje, jak duże znaczenie branża life sciences przywiązuje do tworzenia wieloaspektowych, innowacyjnych terapii o wysokim stopniu personalizacji.

Po stronie operacyjnej prezesi wskazują natomiast na rosnącą rolę technologii wzmacniających ochronę prywatności oraz produktów i usług z wbudowanymi komponentami AI.

Strategiczne inwestycje w AI z myślą o mierzalnych efektach


Z badania KPMG wynika, że prezesi nie ograniczają się już do testowania AI, lecz wdrażają ją w codziennych operacjach, aby budować bardziej inteligentne i elastyczne organizacje. 73% liderów planuje przeznaczyć od 10% do 20% swoich budżetów technologicznych na inwestycje w sztuczną inteligencją. Oczekiwania są wysokie – 65% spodziewa się zwrotów w ciągu jednego do trzech lat.

Jedna czwarta prezesów wskazuje na wzrost zdolności organizacji w zakresie podejmowania decyzji i analizy danych – to znaczący wzrost w porównaniu z zaledwie 4% rok wcześniej. Wraz z rosnącą skalą wdrożeń AI rośnie jednak znaczenie cyberbezpieczeństwa. Dla 84% prezesów pozostaje ono kluczowym wyzwaniem, a niemal wszyscy liderzy (94%) wyrażają obawy związane z wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom, kradzieżą tożsamości oraz ochroną danych.

Sabina Sampławska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora life sciences w KPMG w Polsce, przekonuje, że polski sektor life sciences znajduje się w wyjątkowym momencie.

Rosnące napięcia w globalnych łańcuchach dostaw oraz przenoszenie części produkcji farmaceutycznej z powrotem do Europy sprawiają, że Polska może stać się jednym z głównych beneficjentów tych zmian. Kraj zyskuje na znaczeniu zarówno jako miejsce dla produkcji kontraktowej, jak i jako potencjalna lokalizacja regionalnych centrów logistycznych.

Globalne dane potwierdzają ten trend. Z raportu wynika, że odporność łańcuchów dostaw należy dziś do najważniejszych krótkoterminowych wyzwań wskazywanych przez prezesów firm z sektora life sciences, a aż 80% z nich już dostosowało swoje strategie wzrostu do nowych realiów rynkowych.

Działające w Polsce firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne dysponują solidnym zapleczem produkcyjnym oraz coraz większymi kompetencjami w obszarze badań klinicznych. Ich dalszy rozwój będzie jednak w dużej mierze zależeć od zdolności do wejścia w bardziej zaawansowane segmenty rynku – takie jak terapie biologiczne, medycyna precyzyjna czy badania multiomiczne – które według raportu należą do kluczowych kierunków inwestycji globalnych liderów branży.

Największym wyzwaniem pozostaje dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Konkurencja o talenty w obszarach sztucznej inteligencji, analityki danych i nauk przyrodniczych jest w Polsce równie intensywna jak na rynkach zachodnich, przy jednocześnie mniejszej skali budżetów przeznaczanych na rozwój kompetencji i programy utrzymania pracowników.
Patrząc na perspektywę najbliższych trzech do pięciu lat, polskie firmy mają realną szansę na skokowy wzrost – pod warunkiem, że aktywnie wykorzystają dostępne instrumenty wsparcia B+R, zbudują partnerstwa z globalnymi graczami w łańcuchu dostaw i podejmą strategiczne decyzje dotyczące cyfryzacji zanim okno przewagi lokalizacyjnej się zamknie – mówi Sabina Sampławska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora life sciences w KPMG w Polsce.

Podnoszenie i zmiana kompetencji oraz gotowość do pracy z AI


Prezesi coraz większą wagę przywiązują do rozwoju talentów, uznając, że gotowość pracowników do pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów organizacji – wskazuje na to 85% respondentów. Aby to osiągnąć, liderzy przyspieszają szkolenia z zakresu AI, otwarcie komunikują zmiany w rolach pracowników oraz dostosowują programy rozwoju kompetencji do potrzeb różnych pokoleń.

Strategia obejmuje przekwalifikowanie obecnych pracowników, zatrudnianie nowych specjalistów z kompetencjami technologicznymi oraz przesuwanie części pracowników do ról związanych z rozwiązaniami opartymi na AI. Coraz większą rolę odgrywają także elastyczne modele pracy. Odsetek prezesów przewidujących, że większość pracowników będzie pracować w modelu hybrydowym, wzrósł z 20% w 2024 roku do 73% w 2025 roku (wzrost o 265% rok do roku), co pokazuje wyraźną zmianę w sposobie, w jaki organizacje planują przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty.

O raporcie:
Jedenasta edycja badania „KPMG CEO Outlook”, przeprowadzona wśród 1 350 dyrektorów generalnych w okresie od 5 sierpnia do 10 września 2025 roku, dostarcza unikalnego wglądu w sposób myślenia, strategie i taktyki planowania CEO z całego świata. Niniejszy raport skupia się wyłącznie na odpowiedziach 110 ankietowanych dyrektorów generalnych spółek z branży life sciences.

Wszyscy respondenci kierują firmami o rocznych przychodach przekraczających 500 milionów dolarów amerykańskich. Badanie objęło 11 strategicznych rynków: Australię, Kanadę, Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Włochy, Japonię, Hiszpanię, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, pozwalając na analizę perspektywy globalnych liderów sektora.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

