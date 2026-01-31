Humanoidy: technologiczna rewolucja, na którą wciąż nie jesteśmy gotowi?

Przewracające się humanoidy, nieudane próby sprzątania i viralowe filmiki z testów – to wciąż dominujący obraz robotów człekopodobnych w sieci. Tymczasem za kulisami trwa technologiczny wyścig, którego stawką są biliony dolarów. Od chińskich fabryk, przez magazyny Amazona, po domy prywatnych użytkowników – humanoidy coraz śmielej wychodzą z laboratoriów. Eksperci podkreślają jednak, że między efektownymi demonstracjami a realną autonomią wciąż istnieje technologiczna przepaść.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego roboty humanoidalne świetnie radzą sobie w fabrykach, ale zawodzą w domach?

Jakie bariery technologiczne wciąż ograniczają ich autonomię i niezawodność?

Dlaczego rok 2025 uznawany jest za przełomowy dla rynku humanoidów?

Kiedy roboty humanoidalne mogą realnie trafić do codziennego użytku?

Dlaczego roboty się przewracają? (i nie tylko)

Od czasu do czasu dochodzi do nieoczekiwanych incydentów z udziałem humanoidów, niemniej w środowisku przemysłowym realizują one z powodzeniem większość z powierzonych im zadań. Jest to możliwe dlatego, że otoczenie przemysłowe jest w większości przypadków dobrze ustrukturyzowane i nie podlega dużej zmienności. Dzięki temu roboty mają przewidywalne trasy oraz dobrze określone i zaplanowane w czasie powtarzalne działania – mówi Mariusz Janiak, (Co-)simulation and Optimization Expert w firmie IT SoftServe Poland.

Otoczenie domowe jest dużo bardziej wymagające dla wszelkiej maści urządzeń autonomicznych przez to, że każde jest specyficzne, a także ze względu na poruszające się tam chaotycznie obiekty takie jak ludzie i zwierzęta, niestandardowe przeszkody i wyzwania, które mogą się pojawić na drodze robota, utrudniając jego pracę i czasem prowadząc do dezorientacji.



Pewne wyzwania da się rozwiązywać w warunkach laboratoryjnych, ale obecnie nie istnieją rozwiązania dające się zastosować w skali globalnej w otwartych środowiskach – dodaje Mariusz Janiak z SoftServe Poland.

Motoryka precyzyjna – ludzka dłoń pozostaje niezrównana. Współczesne technologie robotyczne nie zapewniają odpowiedniego połączenia mechaniki, sensoryki i napędów potrzebnego do pewnego chwytania i manipulowania wszelkiego typu przedmiotami.

– ludzka dłoń pozostaje niezrównana. Współczesne technologie robotyczne nie zapewniają odpowiedniego połączenia mechaniki, sensoryki i napędów potrzebnego do pewnego chwytania i manipulowania wszelkiego typu przedmiotami. Orientacja w zmiennym otoczeniu – robot musi aktualizować trasę i plan działań w czasie rzeczywistym, wykrywać i rozpoznawać obiekty, przewidywać zachowanie ludzi oraz zwierząt. Systemy wizyjne rozwijają się szybko, ale wciąż nie oferują wymaganej adaptacyjności.

– robot musi aktualizować trasę i plan działań w czasie rzeczywistym, wykrywać i rozpoznawać obiekty, przewidywać zachowanie ludzi oraz zwierząt. Systemy wizyjne rozwijają się szybko, ale wciąż nie oferują wymaganej adaptacyjności. Sensory i serwisowanie – ludzka skóra regeneruje się sama, przemysłowe sensory nie. Baterie, mechanizmy i czujniki trzeba regularnie wymieniać z powodu zużycia.

– ludzka skóra regeneruje się sama, przemysłowe sensory nie. Baterie, mechanizmy i czujniki trzeba regularnie wymieniać z powodu zużycia. Utrzymywanie równowagi na dwóch nogach – ludzka stopa składa się z 26 kości i 33 stawów, które dostosowują się do podłoża z dużą łatwością. Tymczasem schody i wszelkiego typu przeszkody terenowe wciąż stanowią wyzwanie dla humanoidów. Platformy kołowe są często bardziej efektywne, lecz psychologicznie mniej atrakcyjne.

– ludzka stopa składa się z 26 kości i 33 stawów, które dostosowują się do podłoża z dużą łatwością. Tymczasem schody i wszelkiego typu przeszkody terenowe wciąż stanowią wyzwanie dla humanoidów. Platformy kołowe są często bardziej efektywne, lecz psychologicznie mniej atrakcyjne. Wielozadaniowość – robot może przewyższać człowieka w realizacji pewnych zadań, niemniej wykonanie od 5 do 10 różnych przez kilka godzin przekracza jego możliwości. Nawet ze sztuczną inteligencją moc obliczeniowa wciąż jest niewystarczająca.

– robot może przewyższać człowieka w realizacji pewnych zadań, niemniej wykonanie od 5 do 10 różnych przez kilka godzin przekracza jego możliwości. Nawet ze sztuczną inteligencją moc obliczeniowa wciąż jest niewystarczająca. Autonomia – większość humanoidów pracuje jedynie 2-4 godziny bez ładowania, choć pojawiają się modele zdolne do samodzielnej wymiany baterii.

Jesteśmy dopiero na początku drogi

Człowiek ewoluował przez miliony lat, dlatego odtworzenie jego elastyczności, sensoryki i zachowania w ciągu jednego-dwóch dziesięcioleci jest niemożliwe – choć tempo postępu obserwowane w ostatnich latach jest naprawdę bezprecedensowe. Dzięki sztucznej inteligencji robotyka znacząco posunęła się naprzód i nabrała rozpędu, jednak rozwój będzie następował stopniowo, a nie skokowo – mówi Lyubomyr Demkiv, Director of Robotics & Advanced Automation w firmie IT SoftServe.

Dla jednego z naszych klientów realizujemy projekt, w którym humanoidalne roboty są szkolone w cyfrowych bliźniakach magazynów, gdzie uczą się poruszania, manipulowania obiektami i reagowania na dynamiczne zmiany otoczenia jeszcze przed wejściem do realnej przestrzeni. To samo podejście stosuje się w produkcji – do modelowania pracy robotów na liniach montażowych, w logistyce – do optymalizacji tras autonomicznych platform czy w rolnictwie wertykalnym, gdzie cyfrowe bliźniaki pozwalają testować scenariusze upraw bez ryzyka dla plonów – mówi Lyubomyr Demkiv z SoftServe.

Kiedy humanoidy staną się codziennością?

Fabryki i produkcja – to najbardziej naturalne środowisko dla robotów humanoidalnych, ponieważ infrastruktura przemysłowa jest zaprojektowana pod człowieka. Humanoid może łatwo zintegrować się z procesami produkcyjnymi bez konieczności przebudowy zakładu. Pierwsze masowe wdrożenia są spodziewane na liniach produkcyjnych, trasach inspekcyjnych i w obiektach wysokiego ryzyka.

– to najbardziej naturalne środowisko dla robotów humanoidalnych, ponieważ infrastruktura przemysłowa jest zaprojektowana pod człowieka. Humanoid może łatwo zintegrować się z procesami produkcyjnymi bez konieczności przebudowy zakładu. Pierwsze masowe wdrożenia są spodziewane na liniach produkcyjnych, trasach inspekcyjnych i w obiektach wysokiego ryzyka. Środowiska niebezpieczne – na przykład elektrownie, zakłady chemiczne, obszary o wysokiej temperaturze lub toksyczności. Tam, gdzie ryzyko dla człowieka jest podwyższone, humanoidy są szczególnie pomocne.

– na przykład elektrownie, zakłady chemiczne, obszary o wysokiej temperaturze lub toksyczności. Tam, gdzie ryzyko dla człowieka jest podwyższone, humanoidy są szczególnie pomocne. Medycyna i opieka – to potencjalnie ogromna nisza. Roboty mogą wspierać rehabilitację, fizjoterapię i transport pacjentów. Humanoid wzbudza empatię, co czyni interakcję bardziej komfortową. Wymaga to jednak dodatkowego przygotowania psychologicznego i etycznego społeczeństwa.

W praktyce systemy humanoidalne są postrzegane przede wszystkim jako narzędzia wsparcia – służą do wykonywania rutynowych, fizycznie wymagających lub niebezpiecznych zadań. Rola człowieka przesuwa się natomiast w stronę nadzoru, podejmowania decyzji i obsługi wyjątków – mówi Mariusz Janiak z SoftServe Poland.



Pojawienie się robotów domowych pozostaje raczej kwestią 5-10 lat – nie tylko z powodu ograniczeń technologicznych, ale także wymogów regulacyjnych, kwestii prywatności i barier etycznych – zaznacza Lyubomyr Demkiv z SoftServe.

