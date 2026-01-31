Jak zdobyć lojalność klienta w 2026 roku? Oto 5 obszarów, na które warto postawić
2026-01-31 00:02
Jak zdobyć lojalność klienta w 2026 roku? Oto 5 obszarów, na które warto postawić © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Kalendarz emocji, nie promocji. Jak wykorzystać święta i ważne okazje do budowy lojalności klientów?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie 5 obszarów będą decydować o lojalności klienta w 2026 roku.
- Dlaczego personalizacja staje się kluczowa dla budowania relacji z klientem.
- Jak szybkość obsługi wpływa na decyzje zakupowe klientów.
- Dlaczego odpowiedzialność marki jest ważna dla współczesnych konsumentów.
- Jak doświadczenie i spójność obsługi klienta wpływają na lojalność.
Jeszcze kilka lat temu lojalność klienta budowało się głównie ceną i dostępnością. Dziś proste prawa popytu i podaży to za mało. Jak zauważa Jarosław Kamiński, Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska, firmy posiadającej ponad 3000 produktów opakowaniowych i wyposażenia magazynu, w 2026 roku konsument będzie jednocześnie bardziej wymagający i bardziej zmęczony nadmiarem ofert, reklam i komunikatów. W świecie, w którym wszystko jest „na klik”, wygrają nie ci, którzy na marketing wydadzą najwięcej, lecz ci, którzy najlepiej rozumieją i obsługują klienta.
Oto pięć obszarów, które w najbliższych latach będą realnie decydować o tym, kto sprzedaje, a kto tylko przyciąga uwagę bez efektu sprzedażowego.
1. Personalizacja
Pierwszym filarem tej zmiany jest personalizacja, rozumiana dziś znacznie szerzej niż jeszcze dekadę temu. Sam fakt, że marka zwraca się do klienta po imieniu w mailu, przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Współczesny klient oczekuje czegoś więcej – chce, by firma rozumiała jego kontekst: czy dopiero szuka rozwiązania, czy wraca po raz kolejny, czy właśnie napotkał problem i potrzebuje realnego wsparcia. Personalizacja przestaje być zabiegiem komunikacyjnym, a staje się umiejętnością reagowania na sytuację klienta w odpowiednim momencie.
Personalizacja może zacząć się od tego, co klient dostaje do ręki, czyli od paczki – bo to właśnie ona jest pierwszym fizycznym kontaktem z marką. Opakowanie dobrane do produktu i sposób jego zapakowania często mówią o firmie więcej niż niejedna kampania reklamowa.
Jeśli paczka wygląda tak, jakby była przygotowana z myślą o konkretnym zamówieniu, a nie „dla wszystkich tak samo”, klient czuje, że marka poświęciła mu uwagę – komentuje Jarosław Kamiński, Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska.
2. Szybkość
Z personalizacją nierozerwalnie łączy się szybkość. Cierpliwość stała się dziś luksusem, na który coraz mniej klientów może sobie pozwolić. I nie chodzi tylko o dostawę. Chodzi o to, jak szybko ładuje się strona, jak długo czeka się na odpowiedź z obsługi, ile kroków trzeba wykonać od momentu „chcę” do momentu „mam”.
Co ważne, klient nie porównuje już tych doświadczeń tylko z konkurencją z tej samej branży. Porównuje je z aplikacją bankową, z platformą streamingową, czy z przejazdami na telefon. Jeśli tam wszystko dzieje się w kilka sekund, a u ciebie w kilka minut, w jego głowie pojawia się proste wrażenie: coś tu nie działa tak, jak powinno.
Szybkość obsługi klienta w ogromnym stopniu zależy od tego, jak sprawnie działa „zaplecze”. Dobrze dobrane procesy i gotowe jasne standardy potrafią skrócić czas realizacji zamówień o kilkadziesiąt procent. Dla klienta liczy się efekt: paczka ma wyjść jak najszybciej.
3. Odpowiedzialność
Trzecim elementem, który w 2026 roku będzie silnie wpływał na lojalność klientów, jest odpowiedzialność. Konsumenci doskonale wiedzą, że firmy istnieją po to, by zarabiać. Jednak coraz mocniej interesuje ich, w jaki sposób to robią. Czy ceny są uczciwe i zrozumiałe? Czy reklama nie wprowadza w błąd? Jak marka reaguje, gdy popełni błąd?
Paradoksalnie to nie idealne firmy budują dziś największe zaufanie, lecz te, które potrafią powiedzieć: „to była nasza wina” – i faktycznie coś z tym zrobić. W świecie pełnym marketingowych obietnic autentyczność staje się jedną z najcenniejszych walut.
Z perspektywy rynku widać wyraźną zmianę kryteriów oceny marek. Coraz częściej to nie hasła o zrównoważonym rozwoju, lecz bardzo konkretne decyzje operacyjne – jak sposób zapakowania produktu – stają się dla klientów testem wiarygodności firmy.
Opakowanie, które jest adekwatne do zawartości, ogranicza nadmiar materiału i nadaje się do recyklingu, komunikuje coś więcej niż troskę o logistykę: pokazuje długoterminowe myślenie o odpowiedzialności i kosztach środowiskowych.
Dziś odpowiedzialność nie jest deklaracją w strategii ESG, ale sumą codziennych, powtarzalnych wyborów, które klient widzi i ocenia przy każdej dostawie – podkreśla Jarosław Kamiński, Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska.
4. Doświadczanie
Jednak prawdziwa próba dla każdej marki zaczyna się dopiero po kliknięciu przycisku „kup”. Przez lata firmy skupiały się głównie na tym, jak skutecznie doprowadzić klienta do transakcji. Tymczasem w 2026 roku to, co dzieje się po zakupie, często waży więcej niż sama oferta.
Czy łatwo sprawdzić status zamówienia? Czy kontakt z obsługą klienta przypomina rozmowę z człowiekiem, czy raczej przesłuchanie prowadzone przez robota? Czy zwrot to prosta procedura, czy droga przez mękę? W świecie, w którym produkty coraz bardziej się do siebie upodabniają, „doświadczanie” staje się osobnym, niezwykle ważnym aspektem.
5. Spójność
Na końcu pozostaje coś, co bywa niedoceniane, a co w praktyce decyduje o zaufaniu: spójność i powtarzalność. Klienci nie oczekują dziś perfekcji. Oczekują przewidywalności. Chcą wiedzieć, że niezależnie od tego, czy kupują w aplikacji, w sklepie czy przez infolinię, dostaną podobną jakość obsługi, podobne zasady i podobne doświadczenie.
Największym wrogiem lojalności nie jest cena, lecz chaos – sytuacja, w której raz jest świetnie, a raz fatalnie. Zaufanie rodzi się nie z zachwytu, ale z poczucia bezpieczeństwa.
Zaufanie buduje się wtedy, gdy każda paczka wygląda i działa tak samo dobrze, bez niespodzianek. Spójne standardy kartonów, zabezpieczeń i sposobu pakowania sprawiają, że klient wie, czego się spodziewać – komentuje Jarosław Kamiński Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska.
Klient 2026 to relacja, która wymaga zaangażowania
Sprzedaż w 2026 roku coraz mniej będzie przypominała serię pojedynczych transakcji, a coraz bardziej długą relację. Technologia sprawiła, że niemal każdy może dziś coś sprzedać. Ale tylko nieliczni potrafią sprawić, że klient będzie chciał wracać – nawet wtedy, gdy konkurencja zaproponuje coś taniej. W świecie nadmiaru ofert jedyną naprawdę trwałą przewagą staje się bowiem zaufanie. I to ono będzie decydować o tym, kto wygra walkę o klienta przyszłości.
W 2026 roku lojalność nie będzie wynikiem jednej dobrej transakcji, ale setek drobnych, dobrze zaprojektowanych doświadczeń. Klienci zostają z markami, które są przewidywalne, uczciwe i po prostu wygodne w codziennym korzystaniu. Firmy, które to zrozumieją, wygrają nie ceną, ale zaufaniem. – podsumowuje Jarosław Kamiński Dyrektor Zarządzający Rajapack Polska.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Jak zdobyć lojalność klienta w 2026 roku? Oto 5 obszarów, na które warto postawić
-
Czy AI psuje rekrutację? Kandydaci nie wierzą w sprawiedliwą ocenę, firmy tracą zaufanie
-
5 praktycznych wskazówek, jak skutecznie chronić swoje dane w dobie cyberzagrożeń
-
Czy Polacy lubią swoją pracę? Najświeższe dane o stresie i satysfakcji